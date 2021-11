Test Secretlab TITAN Evo 2022 : Le summum du confort de jeu

Secretlab s’est fait un nom en créant des chaises de jeu haut de gamme pour les joueurs. Les chaises Omega et Titan 2020 ont été une explosion, et cette année, le nouveau modèle 2022 combine les meilleures caractéristiques des deux pour apporter une mise à jour étonnante au modèle précédent.

Le nouveau TITAN Evo est plus large et plus confortable et est livré avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes comme les accoudoirs CloudSwap et un oreiller magnétique pour votre tête. Il propose également une tonne d’options de couleurs de tissu et de cuir différentes, et bien que le prix puisse être élevé, vous aurez cette chaise pendant longtemps et ne regretterez pas l’achat.

Test du Secretlab TITAN Evo 2022 :

Secretlab TITAN Evo 2022

En bout de ligne : Une chaise de jeu vraiment remarquable, avec un prix à la hauteur.

Le bon

Grande mise à niveau sur 2020 Accoudoirs CloudSwap très confortables et de soutien Beaucoup de couleurs et de matériaux différents Oreiller magnétique de niveau divin

Le mauvais

Support lombaire coûteux moins confortable que l’ancien oreiller Ajouts d’accessoires coûteux.

Secretlab TITAN Evo 2022 : Prix et disponibilité

Le TITAN Evo 2022 de Secretlab est disponible sur Secretlab.com dans de nombreux pays, dont les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. Les prix commencent à 499 $ pour le similicuir hybride NEO. Le SoftWeave (illustré et examiné ici) est un petit extra à 519 $, et le cuir NAPA premium est à 949 $.

Il existe une multitude de modèles et de couleurs différentes selon votre préférence de style. Les accoudoirs Technogel de Secretlab qui fonctionnent avec les accoudoirs CloudSwap peuvent être ajoutés pour 69 $. Il y a aussi un oreiller de soutien lombaire vendu séparément pour 79 $.

Secretlab TITAN Evo 2022 : Ce que j’aime

J’avais la chaise OMEGA 2020 de Secretlab depuis plus d’un an et je suis heureux d’annoncer que beaucoup de choses ont changé pour le mieux. La série 2022 Secretlab a combiné ses chaises OMEGA et TITAN en un seul modèle. Il est légèrement plus large et plus grand que le modèle précédent, pour une expérience plus confortable et plus spacieuse. Le nouveau TITAN Evo est livré avec un support lombaire réglable dans 4 directions intégré à la chaise elle-même et peut être ajusté en hauteur et en profondeur pour un confort maximal.

Les accoudoirs sont interchangeables grâce à la technologie CloudSwap, et Secretlab a eu la gentillesse de me laisser essayer des accoudoirs Technogel très cool. Ils se mettent simplement en place avec des aimants et se changent en un instant. Des aimants sont également déployés dans l’appui-tête, l’une de mes améliorations préférées. L’appui-tête n’est plus attaché par un élastique mais maintenu par un aimant très robuste dans la position dont vous avez besoin. L’appui-tête a également un profil plus bas que le précédent, ce qui est encore plus confortable.

La seule chose que je puisse dire à propos du TITAN Evo, c’est que c’est la chaise la plus agréable et la plus confortable dans laquelle je me suis jamais assise.

Il reste beaucoup de ce que j’aimais dans l’ancienne chaise. La qualité de fabrication de Secretlab reste inégalée en ce qui concerne les accessoires de bureau de jeu. La combinaison d’aluminium, de plastiques de qualité supérieure et, dans mon cas, de tissu SoftWeave fait de cette chaise une véritable expérience unique en son genre. J’ai également trouvé ce modèle un peu plus facile à assembler que mon précédent, même si cela n’est peut-être qu’une question d’expérience.

Le TITAN dispose également d’une vaste gamme de configurations, vous pouvez donc vous asseoir dans n’importe quelle position. Le dossier sera presque plat avec une inclinaison de 165 degrés, et vous pouvez également vous pencher en arrière sur toute la chaise pour des sessions de jeu plus décontractées. Les leviers qui les contrôlent semblent beaucoup plus robustes et efficaces que dans l’ancien modèle, et Secretlab a également raccourci l’hydraulique, de sorte que les versions plus petites de sa chaise conviennent à plus de personnes.

La seule chose que je puisse dire à propos du TITAN Evo, c’est que c’est la chaise la plus agréable et la plus confortable dans laquelle je me suis assis. Les matériaux sont tous d’une qualité étonnante, et je n’ai ressenti presque aucune fatigue malgré le fait que j’ai dépensé beaucoup du temps assis. Grâce à l’appui-tête, l’accoudoir réglable, le dossier réglable et la mousse très confortable, cette chaise n’est vraiment qu’un rêve en matière de confort haut de gamme. Le site Web propose même un guide des tailles pour vous assurer de choisir la chaise de la taille parfaite pour votre taille et votre poids.

Le TITAN Evo est également très personnalisable ; il vient dans trois tailles et trois types de tapisserie d’ameublement. Le similicuir hybride NEO de mon ancienne chaise est très confortable et le SoftWeave de ma nouvelle a été une agréable surprise en termes de qualité et de confort. J’ai également remarqué que la surchauffe en position assise est beaucoup moins un problème avec la technologie plus respirante. Secretlab a également un cuir NAPA très haut de gamme, bien que celui-ci soit beaucoup plus cher que les modèles réguliers. Il existe huit couleurs SoftWeave différentes, y compris les biscuits et la crème illustrés. Il existe 34 variantes de cuir, y compris des éditions spéciales pour plusieurs équipes Esports, des jeux comme Cyberpunk 2077 et même Game of Thrones.

Secretlab TITAN Evo 2022 : Ce que je n’aime pas

En vérité, je n’ai vraiment rien de mal à dire sur le TITAN Evo. Mon seul petit reproche est que j’ai vraiment aimé l’oreiller lombaire fourni avec l’ancienne chaise, et le nouveau support lombaire intégré a été un peu un ajustement. La version 2022 a un Lumbar Pillow Pro sur lequel vous pouvez virer, mais cela coûte 79 $. Le nouvel oreiller est conçu pour compléter le support lombaire intégré, il a donc un profil beaucoup plus bas.

Comme toutes les chaises de jeu lourdes, le TITAN Evo est un peu compliqué à assembler. Cela nécessite deux personnes, mais la chaise possède tous les outils préalables dont vous avez besoin pour faire le travail. Même la boîte à outils incluse et le tournevis personnalisé de Secretlab méritent d’être crédités; cette chose est géniale, et la récompense de votre travail acharné est une chaise de jeu très solide.

Le nouvel oreiller est conçu pour compléter le soutien lombaire intégré

Le principal inconvénient de tout ce luxe est le prix. La chaise de Secretlab vous coûtera au nord de 499 $ aux États-Unis et de 399 £ au Royaume-Uni. Les accoudoirs CloudSwap Technogel à eux seuls coûtent 69 $/55 £ supplémentaires. La version en cuir NAPA premium à laquelle j’ai fait allusion plus tôt coûte 949 $. Le Secretlab TITAN Evo est très cher et donnera certainement aux utilisateurs une réflexion avant d’acheter. Je peux affirmer avec plaisir que le TITAN Evo est de loin la meilleure chaise de jeu que vous allez acheter et qu’il vous durera probablement une décennie ou plus.

Il existe des mises à niveau intéressantes si vous possédez une version 2020, mais honnêtement, je ne vois pas trop de gens faire le saut uniquement en fonction du prix. Je pense que l’ensemble justifie le prix, compte tenu de la prime et de la durée d’utilisation de cette chaise. Mais j’aimerais beaucoup que Secretlab soit un peu plus généreux avec les prix, en particulier avec certains accessoires fournis, même s’il ne s’agit que du spray nettoyant ou des lingettes !

Secretlab TITAN Evo 2022 : Compétition

Il y a beaucoup de choix en ce qui concerne les meilleures chaises de jeu telles que l’AndaSeat Dark Demon ou la chaise de jeu AndaSeat T-Compact. Les chaises d’AndaSeat sont de grandes chaises de jeu robustes, un peu comme Secretlabs. Cependant, ils sont moins premium et beaucoup plus robustes. Le cuir est plus résistant et ces chaises sont donc idéales pour les maisons avec des animaux domestiques ou des enfants. Secretlab offre un luxe plus raffiné, et je m’inquiéterais de l’usure dans une maison avec des animaux ou des enfants.

Si vous n’êtes pas intéressé par l’esthétique du jeu et que vous voulez quelque chose de différent pour le lieu de travail, essayez nos meilleures chaises de bureau ergonomiques 2021. Le TITAN Evo 2022 de Secretlab est avant tout une chaise de joueur, c’est vraiment un excellent choix pour le bureau aussi, mais l’esthétique manifeste du joueur pourrait rebuter certains.

Secretlab TITAN Evo 2022 : Faut-il l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous êtes un gros joueur Vous voulez beaucoup de confort haut de gamme Vous avez un budget important Vous avez besoin d’une chaise de jeu adaptée à votre esthétique

Vous ne devriez pas l’acheter si…

Vous avez des animaux domestiques ou des enfants qui pourraient endommager le tissu Vous avez besoin d’une chaise subtile pour le bureau Vous avez un budget limité

Le Secretlab TITAN Evo 2022 est une excellente chaise de jeu pour tous ceux qui recherchent un confort haut de gamme pour une configuration de jeu ou une chaise de bureau d’élite.

5 sur 5

Le Secretlab TITAN Evo 2022 offre la même qualité de construction et les mêmes performances que l’ancien, dont certaines excellentes nouvelles fonctionnalités et modifications de conception en font la meilleure offre de Secretlab à ce jour. C’est cher, et les gens considéreront sérieusement le prix lors de l’achat, mais je dirais que ça vaut le coup pour une chaise que vous aurez pendant longtemps.

Secretlab TITAN Evo 2022

En bout de ligne : Une chaise de jeu d’élite avec un prix correspondant.

