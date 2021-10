Test Sennheiser CX Plus True Wireless : réussir la troisième fois

Pour une entreprise qui a pris son temps pour entrer dans le véritable espace des écouteurs sans fil, Sennheiser a été occupé ces derniers temps. Les CX Plus True Wireless sont la troisième paire d’écouteurs lancée par la société en seulement 12 mois. Le premier est venu le CX 400BT True Wireless, qui a rapproché l’entreprise du reste du domaine en termes de prix. Puis, il y a quelques mois seulement, est venu le CX True Wireless, la première incursion de l’entreprise dans le domaine du budget.

Alors, qu’est-ce que cela fait du CX Plus True Wireless ? Ces écouteurs sont désormais à la tête de la gamme CX de Sennheiser et se concentrent principalement sur la fourniture de fonctionnalités que les deux autres n’ont jamais eues. En comparant les trois et en voyant leurs performances, il est clair que ces nouveaux écouteurs prennent les devants.

Test du Sennheiser CX Plus True Wireless :

En un coup d’œil

Sennheiser CX Plus True Wireless

En bout de ligne : Les CX Plus True Wireless de Sennheiser ne concernent pas la taille, mais plutôt les fonctionnalités et les performances par rapport aux autres écouteurs CX de la société. Vous pouvez vous attendre à un excellent son, et en supposant qu’ils vous conviennent, vous constaterez peut-être que les fonctionnalités et le confort vont bien ensemble.

Le bon

Bonne qualité audio Plus léger et plus fin Excellente prise en charge des codecs L’application compagnon est la clé Durée de vie de la batterie solide avec ANC désactivé Commandes tactiles améliorées

Le mauvais

Peut ne pas convenir à toutes les oreilles de la même manière Pas de charge sans fil

Sennheiser CX Plus True Wireless : prix et disponibilité

Sennheiser a lancé le CX Wireless en septembre 2021, le rendant disponible au prix de 179,99 $. Après avoir lancé une paire CX moins chère plus tôt dans l’année, Sennheiser situe ces écouteurs quelque part dans l’espace entre des options plus chères et plus économiques. Étant donné l’emplacement du CX Plus, vous pouvez vous attendre à ce que ces écouteurs restent pertinents pendant un certain temps.

Ils existent en version noire ou blanche.

Sennheiser CX Plus True Wireless : ce qui est bien

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Trois paires d’écouteurs en 12 mois, c’est beaucoup pour n’importe quelle entreprise, mais pour Sennheiser, c’est carrément inhabituel. Même avec le CX Plus True Wireless maintenant dans la nature, le Momentum True Wireless 2 reste la paire phare de l’entreprise. Ceux-ci offrent l’une des meilleures qualités audio que vous puissiez trouver sur n’importe quelle véritable paire sans fil en ce moment.

Les CX Plus True Wireless ne sont pas censés changer cela, bien qu’ils cherchent à offrir un juste milieu à un prix beaucoup plus bas. Ceux-ci mènent maintenant le pack CX, les deux autres étant des choix plus soucieux de leur budget. Il est clair que garder tout cela dans la famille signifie conserver une grande partie de ce que les deux autres vrais bourgeons ont déjà apporté à la table. Regarder le CX Plus en surface, c’est comme regarder à nouveau le CX et le CX 400BT. La seule vraie différence à l’extérieur est un logo Sennheiser plus discret sur la surface et un cadre de coupe pour les têtes elles-mêmes.

Sinon, ils sont livrés avec les mêmes quatre tailles d’embouts auriculaires que le CX, y compris un très petit. Le CX 400BT était allé dans l’autre sens avec un embout auriculaire très large comme quatrième option. Le boîtier est une copie conforme des deux autres, où même les connecteurs de charge magnétique sont situés de la même manière. Comme pour les autres, il n’y a pas de recharge sans fil ici.

Source : Ted Kritsonis / Android Central

C’est le fonctionnement interne qui raconte la vraie histoire ici. Bien que les transducteurs de 7 mm aient la même taille, ils ne sont pas du même calibre car les CX Plus sont équipés des transducteurs TrueResponse de Sennheiser. Ils sont plus efficaces pour produire une scène sonore plus large, et cela se voit lorsque vous écoutez de la musique avec des éléments plus complexes. Encore une fois, ils ne correspondront pas à la profondeur des Momentums, mais ils constituent une mise à niveau audible par rapport aux deux autres paires CX depuis le début.

Ce qui rend le son bon, c’est un bel équilibre le long du spectre, qui ne penche pas trop loin de toute façon. C’est le genre de cohérence audio que j’attendais de Sennheiser, donc je ne peux pas dire que j’ai été surpris. Avec l’application Smart Control, l’égaliseur intégré vous permet également de le personnaliser davantage afin d’obtenir le type de sortie que vous préférez. Les deux autres écouteurs CX ont le même accès, donc rien d’exclusif ne se passe ici ; c’est juste que l’égaliseur a quelque chose de mieux pour travailler avec le CX Plus.

Bien que les haut-parleurs de 7 mm aient la même taille, ils ne sont pas du même calibre car les CX Plus sont équipés des pilotes TrueResponse Transducer de Sennheiser.

Il présente également l’avantage de la suppression active du bruit (ANC) à bord. Ce sont les premiers écouteurs CX à inclure cela, et cela fait une différence dans la façon dont vous pouvez profiter du contenu audio, qu’il soit silencieux ou bruyant autour de vous. Il ne suffit pas d’étouffer le bruit de fond comme des paires plus chères peuvent le faire, mais ils sont plus que suffisants pour ce qu’ils coûtent. Ils se débrouilleront bien avec les bruits à basse fréquence, comme un bus, un train ou un avion, tout en luttant un peu pour assourdir complètement les plus hautes fréquences.

Ce qui est un peu étrange, c’est que l’application Smart Control masque l’ANC dans le menu des paramètres, plutôt que de le mettre au premier plan sur la page principale. Vous pouvez toujours l’activer et le désactiver à l’aide des commandes tactiles intégrées, mais c’est un choix étrange, d’autant plus que le mode ambiant Transparent Hearing est la première chose que vous voyez apparaître sur l’application. Ce mode fonctionne à peu près exactement de la même manière que les modèles CX précédents.

Ensuite, il y a les codecs, dont vous pouvez vous attendre à un excellent support. Non seulement vous obtenez AAC, mais aussi aptX et aptX Adaptive, ce qui signifie que vous devriez trouver moins de perturbations avec le streaming audio Bluetooth – et aucune réduction de qualité non plus. Le débit binaire variable maintient la lecture audio, mais ajuste également le son en fonction de la provenance de l’audio ; c’est pourquoi j’ai remarqué une différence en écoutant une émission sur Netflix et en écoutant de la musique sur Tidal. Il a également la capacité d’imiter la faible latence d’aptX Low Latency, de sorte que le jeu mobile soit possible avec le CX Plus.

Je ne suis pas sûr d’avoir remarqué une réelle différence perceptible dans la qualité des appels entre les précédents CX et CX 400BT et le CX Plus. Avec des microphones déjà là pour bloquer le bruit de fond, ils devraient apparemment être meilleurs en qualité d’appel, mais j’ai trouvé que les appels étaient à peu près les mêmes. Ce n’est pas un coup contre eux, juste une observation que l’introduction de l’ANC n’a pas eu un effet dynamique sur les appels.

J’ai mentionné plus tôt les commandes tactiles intégrées, et bien qu’elles soient restées les mêmes, elles continuent d’être excellentes. Le Smart Control maintient une excellente méthode personnalisable pour organiser et attribuer les commandes comme vous le souhaitez sur le CX Plus. Donc, si vous préférez donner la priorité à l’ANC sur Transparent Hearing sur l’écouteur gauche, vous avez tous les recours pour le faire. Idem avec la manière dont vous souhaitez disposer les commandes de lecture. Rien de tout cela n’aurait d’importance si les écouteurs eux-mêmes étaient trop sensibles ou non réactifs, mais Sennheiser a trouvé le juste milieu, et c’est pourquoi ils sont parmi les meilleurs dans cet aspect particulier.

Sennheiser CX Plus True Wireless : ce qui ne va pas

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Bizarrement, Sennheiser évalue uniquement la durée de vie de la batterie en fonction de ce que le boîtier peut fournir, ce qui représente un total de 24 heures. C’est avec l’ANC désactivé, donc le nombre total diminue lorsque vous le laissez activé. Avec un chiffre aussi généralisé, il m’était difficile d’évaluer quelles seraient les attentes en matière de batterie. Combien de charges l’étui est-il censé fournir ?

Une fois que j’ai confirmé qu’il s’agissait de trois charges, le calcul était facile. Jusqu’à huit heures par charge avec ANC désactivé et volume à 50%, le CX Plus résiste bien. Augmentez le volume et utilisez ANC ou Transparent Hearing tout le temps, et ce nombre descend vers six heures. Pas terrible, en aucun cas, mais une chute abrupte, néanmoins.

Il est également décevant que le boîtier n’ait pas de support de charge sans fil. C’est devenu assez standard pour les écouteurs à ce prix, et c’est encore plus visible lorsqu’une marque comme Sennheiser l’oublie. Pas comme s’il n’y avait pas de place pour le faire ; comme les boîtiers des modèles CX précédents, celui-ci a une taille moyenne dans l’industrie qui devrait laisser suffisamment de place pour accueillir une telle chose.

Il est également décevant que le boîtier n’ait pas de support de charge sans fil.

Il est toujours agréable de faire en sorte que les oreillettes aient l’air plus fines, car cela aiderait à l’ajustement et au confort, mais je soupçonne que le CX Plus ne sera pas confortable pour toutes les oreilles. Leur base plus épaisse peut être plus difficile à entretenir pour les petites oreilles, même s’il y a un embout de très petite taille. Ils conservent également l’ancienne résistance à l’eau IPX4, il y a donc une certaine durabilité, mais pas assez pour faire pleinement confiance. Essuyez-les et séchez-les après les avoir mouillés ou après avoir transpiré.

Sennheiser CX Plus True Wireless : Concurrence

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Sennheiser met le CX Plus au cœur d’un terrain difficile. Les meilleurs écouteurs sans fil sont remplis d’options dans une gamme similaire. Prenez le Jabra Elite Active 75t comme exemple d’obtention des fondamentaux au bon prix, même s’ils ont plus d’un an. Les Samsung Galaxy Buds Pro sont également dans le même stade, offrant un meilleur ANC et une meilleure durabilité. Vous ne pouvez pas non plus vous tromper avec le Jaybird Vista 2, où vous obtenez non seulement une durabilité sérieuse, mais également l’un des égaliseurs les plus étendus que vous puissiez trouver sur tous les écouteurs à ce jour.

Inutile de dire que c’est un bac à sable complet, et la seule façon de se démarquer est de faire au moins une chose mieux que les autres. L’éloge de Sennheiser est toujours venu du son qu’il produit, et c’est ce qui rend le CX Plus convaincant. Sans oublier qu’ils sont tellement moins chers que le Momentum True Wireless 2 tout en arborant le même logo.

Sennheiser CX Plus True Wireless Devriez-vous l’acheter ?

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez des commandes embarquées fiables Vous vous souciez de la fidélité audio Vous voulez une suppression active du bruit Vous êtes un fan d’aptX Adaptive

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous voulez quelque chose de plus petit pour tenir dans vos oreilles Vous ne vous souciez pas de la recharge sans fil Vous préférez quelque chose de plus durable Vous cherchez à dépenser moins

Dans un sens, le CX Plus est ce que le CX 400BT aurait probablement dû être, bien que cela soit compréhensible compte tenu du fait que les pilotes de transducteur n’étaient pas encore prêts. Ceux-ci sont essentiels pour faire de ces écouteurs ce qu’ils sont en ce qui concerne la qualité sonore. Sennheiser a ajouté la prise en charge de l’ANC et des codecs supplémentaires pour affirmer son point de vue sur les priorités. C’est le son de ces écouteurs qui déterminera en grande partie à quel point vous les apprécierez.

4 sur 5

C’est en supposant qu’ils vous iront assez bien pour profiter de tout ça. S’ils le font, il est difficile de ne pas négliger les autres modèles CX et de se diriger directement vers ceux-ci.

Sennheiser CX Plus True Wireless

Priorités saines

Il est plus facile d’oublier les autres écouteurs Sennheiser lorsque l’on considère la valeur que le CX Plus True Wireless a à offrir. Ils ont un son exceptionnel, amplifié par de meilleurs pilotes, ainsi qu’une suppression active du bruit, une prise en charge du codec aptX Adaptive et une prise en charge solide des applications pour faire vibrer vos oreilles de la bonne manière.

