Test Sennheiser CX True Wireless : baissez le prix, pas le son

Auparavant, vous deviez augmenter votre budget si vous vouliez vous boucher les oreilles avec une paire d’écouteurs sans fil Sennheiser ; cependant, les nouveaux bourgeons CX True Wireless ont été conçus dans un souci de plus grande accessibilité. En conséquence, vous payez moins pour entrer et vous n’avez pas à sacrifier tout le son que vous attendez de l’entreprise.

Sennheiser a dû chercher des moyens de réduire certaines fonctionnalités et attentes en matière de performances, car il est inhabituel de trouver des écouteurs à ce prix parmi une marque par ailleurs haut de gamme. Pourtant, ces petits sacrifices n’enlèvent guère à quel point ces têtes peuvent être bonnes.

Test du Sennheiser CX True Wireless :

En un coup d’œil

Sennheiser CX True Wireless

En bout de ligne : Les CX True Wireless de Sennheiser sont un clin d’œil aux personnes soucieuses de leur budget qui souhaitent entendre certaines des capacités sonores caractéristiques de l’entreprise sans se ruiner pour y arriver. Ces écouteurs n’ont pas tout, mais ils gardent les choses simples dans le bon sens.

Le bon

Bonne qualité audio Construction légère Commandes intégrées Prise en charge de l’application Companion Durée de vie de la batterie solide Prix plus abordable

Le mauvais

Peut ne pas s’adapter à toutes les oreilles de la même manière Pas de support ANC

Sennheiser CX True Wireless : prix et disponibilité

Sennheiser a lancé le CX Wireless en juillet 2021, le rendant disponible pour 129,99 $. Ce sont les écouteurs sans fil les moins chers que la société a lancés à ce jour, il n’est donc pas clair de combien ils pourraient baisser de prix à court terme. Cependant, ils devraient être faciles à trouver dans les magasins ou en ligne pendant un certain temps.

Ils existent en version noir mat ou blanc mat.

Sennheiser CX True Wireless : ce qui est bien

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Sennheiser semble adopter l’approche opposée à celle de nombreuses autres entreprises fabriquant de véritables écouteurs sans fil. Après s’être accroché à ses côtelettes haut de gamme avec le Momentum True Wireless 2, il s’est progressivement rapproché de zéro avec chaque nouvelle paire, et le CX True Wireless est le plus proche à ce jour.

Afin d’essayer d’améliorer l’ajustement de ces écouteurs, il existe quatre tailles d’embouts auriculaires, y compris x-small. Cela contraste avec le CX 400BT True Wireless, qui est allé dans l’autre sens avec une paire d’embouts très larges comme quatrième option. Les CX True Wireless ne doivent pas être confondus avec ceux-ci, malgré la convention de nommage très étroite. Même l’apparence, la taille et la construction sont pratiquement identiques – c’est juste ce qu’il y a à l’intérieur qui fait toute la différence.

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Sans aucune annulation active du bruit (ANC), l’ajustement joue un rôle important dans la qualité du son de ces écouteurs, et c’est pourquoi la taille des embouts est si importante. La construction plus épaisse est la même que celle du CX 400BT qui les a précédés, donc trouver une bonne étanchéité est vraiment le seul moyen d’obtenir une bonne isolation phonique passive. Les embouts auriculaires sont moulés de la même manière, donc si vous avez du mal à trouver une bonne étanchéité avec le CX 400BT, vous ne ferez pas mieux de les porter, à moins que la taille très petite ne vous convienne. Pour moi, j’ai utilisé les pointes de grande taille, il n’y avait donc pas de différence d’ajustement ou de confort.

Une grande partie du CX True Wireless est également la même à l’intérieur. Les mêmes pilotes de 7 mm fournissent un son similaire, seule la scène sonore par défaut était plus lumineuse par rapport à ce que j’ai entendu après la première configuration du CX 400BT True Wireless. Sans les fonctions ANC et de son ambiant, la qualité audio apparaît encore plus comme la principale proposition de valeur.

Ils ont un son propre et net d’une manière que tous les bourgeons à ce prix ne font pas.

Pour une paire à ce prix, ils sonnent bien dès le départ, même si j’ai trouvé plus de succès en utilisant l’application Smart Control de Sennheiser et son égaliseur intégré. C’est toujours un égaliseur assez basique dans la mesure où vous ne pouvez contrôler que les hauts, les médiums et les bas, mais il fonctionne bien lorsque vous jouez avec. Trouvez une configuration que vous aimez et enregistrez-la en tant que préréglage que vous pouvez utiliser à tout moment. Le fait est que si vous avez enregistré des préréglages d’anciens écouteurs ou écouteurs Sennheiser, ils n’apparaîtront pas après le couplage du CX True Wireless, vous devrez donc en créer de nouveaux.

Pourtant, cela fait une grande différence et vaut bien le temps de tirer davantage parti de la qualité sonore de ces écouteurs. La meilleure partie est qu’il y a suffisamment de place pour vraiment en tirer quelque chose, quel que soit le genre musical que vous aimez le plus. Vous voulez de la basse costaud pour des morceaux hip hop ou EDM ? Tout à fait possible. Quelque chose de plus équilibré pour le jazz, la guitare ou le rock ? Cela ne devrait pas être un problème. Il en va de même pour la musique en direct et le contenu de créations orales, comme les podcasts et les livres audio.

C’est un gros avantage de garder la mise au point si linéaire que ces écouteurs empruntent tellement au CX 400BT. En conséquence, ils ont un son propre et net d’une manière que tous ne font pas à ce prix. Il est tout aussi rare de trouver des écouteurs plus abordables qui prennent également en charge les codecs AAC et aptX, ce que font les CX True Wireless. Sans oublier que toutes les mises à jour du micrologiciel s’exécutent via l’application, au cas où Sennheiser continuerait à les améliorer à l’avenir.

J’ai trouvé que la connexion Bluetooth 5.2 a bien résisté, avec peu de hoquet ou de chute en cours de route. Cela importait également avec la qualité des appels, où se déplacer à la maison tout en parlant à quelqu’un n’a pas coupé par intermittence pour interférer avec la conversation. Sennheiser n’a pas changé les micros intégrés, j’ai donc trouvé ces écouteurs à égalité avec le précédent CX 400BT, ce qui les rend tout aussi bons à l’intérieur et plus sensibles aux bruits de fond à l’extérieur.

C’est la même histoire avec les commandes tactiles, qui sont en fait parmi les meilleures que j’ai vues sur des écouteurs à ce prix. Il existe d’excellents outils pour les personnaliser dans l’application Smart Control, y compris la possibilité de parler à Google Assistant. La plus grande surface à l’extérieur des écouteurs convient bien à ces commandes, bien que je dirais que le plus gros problème est que les doubles tapotements sont plus cohérents. Cela peut prendre du temps de se rappeler que les têtes gauche et droite peuvent faire des choses différentes.

Le point marquant de tout cela est la durée de vie de la batterie, qui dure jusqu’à neuf heures par charge. Les niveaux de volume détermineront à quelle hauteur vous allez, et c’est vraiment le seul facteur. Avec deux charges supplémentaires provenant du boîtier, vous obtenez en moyenne deux heures supplémentaires par charge par rapport au CX 400BT.

Sennheiser CX True Wireless : ce qui ne va pas

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Le CX True Wireless utilise exactement le même boîtier que le précédent CX 400BT, la seule différence étant l’absence de garniture argentée sur le logo Sennheiser sur la variante noire. C’est un boîtier plus volumineux par rapport à d’autres, et vous n’obtenez pas de chargement sans fil avec. En toute honnêteté, cependant, je ne trouve pas que le boîtier soit beaucoup plus grand que la majorité des écouteurs disponibles sur le marché.

En parlant de taille, Sennheiser n’a pas abordé la taille de ces écouteurs, ce qui pourrait en faire un point litigieux lorsque l’ajustement et le confort sont d’une importance cruciale. Et bien que la société leur ait finalement donné une mesure de durabilité avec un indice IPX4, ils ne sont guère étanches. Donc, même si vous vous entraînez ou courez avec, vous devez absolument les essuyer et les nettoyer avant de les remettre dans l’étui.

En se concentrant autant sur les performances audio, Sennheiser a laissé de côté un certain nombre de fonctionnalités que l’on trouve désormais couramment dans les oreillettes qui sont moins chères que celles-ci.

En se concentrant autant sur les performances audio, Sennheiser a laissé de côté un certain nombre de fonctionnalités que l’on trouve désormais couramment dans les oreillettes qui sont moins chères que celles-ci. Peu importe qu’il n’y ait pas de mode ANC ou ambiant ; il n’y a pas non plus de lecture/pause automatique lors du retrait ou de la réinsertion des écouteurs. En conséquence, chaque fois que j’avais besoin d’entendre ou de parler à quelqu’un, je devais mettre l’audio en pause, puis retirer l’un des bourgeons. En d’autres termes, les CX True Wireless sont le genre d’écouteurs que vous mettez lorsque vous voulez simplement vous échapper dans tout ce que vous écoutez.

Sennheiser CX True Wireless : Concurrence

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Il s’agit d’un jeu budgétaire pour Sennheiser, et il est tout à fait logique d’emprunter cette voie pour l’entreprise. Les meilleurs écouteurs sans fil offrent de nombreuses options, tout comme les meilleurs écouteurs sans fil bon marché. Les CX True Wireless ne sont pas aussi riches en fonctionnalités que les autres, et l’accent mis sur la fourniture d’une meilleure expérience audio au détriment de tout le reste est la clé de tout.

Sauf que les concurrents ont repoussé les limites sous tous les angles, donc si vous en cherchez plus, vous voudrez peut-être commencer par le Soundcore Liberty Air 2 Pro. Avec l’ANC, le mode ambiant, une excellente prise en charge des applications et un ajustement confortable. Les Sony WF-SP800N sont une véritable aubaine avec la combinaison de la qualité sonore et de la durabilité qu’ils offrent. Ils sont assez volumineux en eux-mêmes, donc si vous recherchez quelque chose d’un peu différent – et que vous êtes prêt à dépenser plus – les Jabra Elite 75t sont toujours parmi les meilleurs du secteur.

Sennheiser CX True Wireless Faut-il l’acheter ?

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous détestez les câbles qui pendent Vous vous souciez de la fidélité audio et de la prise en charge des codecs Vous avez un budget plus serré Vous n’avez pas besoin d’une suppression active du bruit

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous voulez quelque chose de plus petit pour tenir dans vos oreilles Vous voulez une suppression active du bruit Vous voulez plus de fonctionnalités Vous cherchez à dépenser moins

Sennheiser s’en tient à son pedigree de fabrication d’écouteurs sans fil qui donnent la priorité à l’audio avant toute autre considération. Bien sûr, c’est facile à faire lorsque vous omettez les fonctionnalités auxiliaires et que le son parle de lui-même. La prémisse derrière le CX True Wireless est d’apporter un son de qualité à un prix plus abordable. C’est essentiellement l’essentiel de tout cela, et les seuls avantages sont la prise en charge du codec, la personnalisation des applications et la durée de vie de la batterie.

4 sur 5

Pour ces raisons, ils sont une meilleure affaire que le CX 400BT et sont facilement l’une des paires les plus performantes disponibles à leur prix. Si vous pouvez trouver le bon ajustement et qu’ils restent en place assez longtemps pour que le son sorte vraiment, alors ces écouteurs devraient être une bonne affaire.

Sennheiser CX True Wireless

Son pour livre

Sennheiser recherche un allégement budgétaire avec le CX True Wireless en établissant le même précédent pour le son qui l’a précédé tout en l’offrant pour moins cher. Ils offrent une fidélité audio conforme à la réputation de l’entreprise, et la clé de tout cela est à quel point vous pouvez les faire tenir dans vos oreilles.

