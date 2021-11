Test SteelSeries Arctis 7P Plus : le roi des casques PS5 conserve sa couronne

SteelSeries fabrique certains des meilleurs casques PS5 disponibles aujourd’hui, et il ne faut pas un audiophile pour voir – ou plutôt entendre – pourquoi. Presque tous ceux qui prennent un casque Arctis vous diront à quel point il est confortable, et je l’ai ressenti de première main lorsque j’ai testé le casque Arctis 7P pour PS5. À l’époque, je l’appelais le meilleur casque que j’aie jamais utilisé et certainement le meilleur pour PS5. Avec peu de plaintes, je lui ai donné une note parfaite. SteelSeries s’est désormais surpassé avec l’Arctis 7P+, conservant tout ce qui rendait son modèle d’origine génial tout en apportant de légères modifications pour le rendre encore meilleur.

Que vous jouiez un ancien titre rétrocompatible ou une nouvelle exclusivité comme Ratchet and Clank: Rift Apart, l’Arctis 7P+ offre un son stellaire avec un confort inégalé, assis comme un nuage sur votre tête.

Test de SteelSeries Arctis 7P Plus :

SteelSeries Arctis 7P Plus

En bout de ligne : La barre haute que le SteelSeries Arctis 7P a réussi à placer a été en quelque sorte brisée par le 7P+. Il prend tout ce que vous aimez, y compris une batterie longue durée, et le rend encore meilleur. Le même confort sublime et la même qualité audio sont présents, et bien que le micro n’ait rien de spécial, vous aurez du mal à lui trouver des défauts flagrants.

Le bon

Autonomie de 30 heures Chargement USB-C Le confort est à nouveau exceptionnel Audio 3D clair

Le mauvais

Le microphone est toujours très bien je suppose 🤷‍♀️

SteelSeries Arctis 7P Plus : Prix et disponibilité

L’Arctis 7P+ est sorti le 29 octobre 2021, dans des couleurs blanches et noires, similaires à son prédécesseur, l’Arctis 7P. Il est disponible auprès de détaillants populaires tels que Best Buy, Target et via la vitrine en ligne de SteelSeries. Soyez prudent lorsque vous en achetez un car il y a des différences minimes, visuellement, entre le 7P et le 7P+. Bien que le 7P soit toujours un casque fantastique, vous voudrez vous assurer d’acheter le bon.

SteelSeries Arctis 7P Plus : ce qui est bien

Source : Jennifer Locke / Android CentralCategory Spec Diamètre du pilote 40 mm Réponse en fréquence 20 Hz – 20 kHz Modèle de microphone Bidirectionnel Autonomie de la batterie 30 heures Portée sans fil Jusqu’à 40 pieds (2,4 GHz)

L’Arctis 7P était de loin le casque le plus confortable que j’aie jamais porté, et le 7P+ n’est pas différent. SteelSeries conserve le même facteur de forme et le même design et prend à cœur « si ce n’est pas cassé, ne le répare pas ». Les oreillettes en peluche ressemblent presque à un nuage et le tissu garantit qu’elles ne surchaufferont pas comme du similicuir. Et le serre-tête des lunettes de ski répartit le poids afin qu’il ne pèse pas lourd sur votre tête.

Ses commandes sur le casque comportent un cadran de surveillance du micro local, une molette de volume et des boutons pour contrôler l’alimentation et le microphone. Vous remarquerez également une prise jack 3,5 mm, un port micro-USB et un port USB-C pour une charge plus rapide. Il était étrange de trouver l’ancien modèle ne se chargeant pas via USB-C, donc cela corrige une erreur qui n’aurait franchement pas dû se produire en 2020.

SteelSeries prend « si ce n’est pas cassé, ne le répare pas » à cœur.

Le microphone arbore toujours un indicateur LED pour que vous puissiez savoir quand il est coupé, et il se rétracte presque complètement à l’intérieur du casque, restant à l’écart lorsqu’il n’est pas utilisé. Je préfère cela à la conception flip-to-mute car il offre un plus grand degré de mouvement et vous ne le perdrez pas facilement comme un micro détachable. C’est le meilleur des deux mondes.

Cela fait un an et je ne peux toujours pas honnêtement vous dire si le son surround virtuel ou l’audio 3D est meilleur sur un casque, mais peu importe, l’Arctis 7P+ sonne fantastique avec son audio 3D. Je les ai testés en jouant à Genshin Impact, Minecraft, Ghost of Tsushima et Ratchet & Clank, et la restitution audio est superbe. Comme je le mentionnerai avec son application, pouvoir personnaliser son égaliseur contribue grandement à affiner votre expérience audio.

Ce serait négligent de ma part, sans parler de l’autonomie accrue de la batterie. Les 24 heures offertes par le 7P sont déjà supérieures, donc 7P+ le fait passer à 30 heures, ce qui est impressionnant. Vous pouvez donc certainement passer une semaine sans avoir besoin de le recharger.

Comme l’Arctis 7P, le 7P+ est compatible avec l’application SteelSeries Engine sur PC, et pouvoir personnaliser son égaliseur est encore une fois une fonctionnalité bienvenue. Vous pouvez immédiatement entendre la différence de son entre les différents préréglages, vous donnant une meilleure idée de la façon dont cela affectera votre son dans le jeu. Vous pouvez également suivre l’itinéraire personnalisé et l’adapter spécifiquement à vos préférences. Ce serait bien si l’application était également disponible sur mobile afin que vous puissiez rapidement changer et ajuster les profils audio enregistrés, mais ce n’est pas un gros problème.

SteelSeries Arctis 7P Plus : ce qui ne va pas

Mes plaintes du 7P restent les mêmes avec le 7P+, bien qu’elles soient si mineures qu’elles pourraient tout aussi bien être négligeables. Plus particulièrement, le microphone n’est pas incroyable. Mais je ne m’attends pas à ce qu’un microphone casque soit vraiment parfait. En termes simples : pas génial, pas terrible. C’est bon.

SteelSeries Arctis 7P Plus : Compétition

La concurrence est rude dans l’espace de jeu des casques, et SteelSeries est également en concurrence avec lui-même ici. L’Arctis 7P est pratiquement le même casque, moins le port USB-C, et avec une autonomie légèrement inférieure. Le 7P est l’option si vous aimez tout du casque 7P+ mais que vous voulez dépenser environ 20 $ de moins.

Corsair propose également un excellent casque avec le Virtuoso RGB Wireless XT. C’est beaucoup plus à 270 $, mais sa qualité audio est incomparable. En plus d’une connexion sans fil 2,4 GHz, il prend également en charge Bluetooth 5.0, ce que l’Arctis 7P+ ne peut pas dire. Son inconvénient est sa durée de vie de la batterie, qui n’est que de 15 heures, la moitié de ce que l’Arctis 7P+ peut gérer.

Si vous cherchez à dépenser moins de 200 $ mais que vous ne voulez pas d’un casque SteelSeries, alors le Razer BlackShark V2 Pro est la voie à suivre. Bien qu’il soit principalement conçu pour PC et ne prenne pas en charge le son surround virtuel sur PS5, il est incroyablement confortable à porter pour de longues sessions de jeu, et son son est également superbe. Avec une autonomie de 24 heures, il peut durer presque aussi longtemps que l’Arctis 7P+.

SteelSeries Arctis 7P Plus : faut-il l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous appréciez une batterie longue durée Vous voulez l’un des casques les plus confortables du marché Vous utiliserez son application pour une personnalisation supplémentaire Vous voulez profiter de l’audio 3D de la PS5

Vous ne devriez pas l’acheter si…

Vous ne cherchez pas à dépenser plus de 150 $ Vous voulez un casque compatible Bluetooth 5.0

Quiconque souhaite un casque sans fil sans avoir à le recharger tous les jours (ou tous les deux jours) devrait envisager l’Arctis 7P+. Non seulement il a une longue durée de vie de la batterie, mais son audio et son confort – sans doute les deux aspects les plus importants d’un casque – sont tout simplement incroyables. N’oubliez pas qu’il ne prend pas en charge Bluetooth 5.0 et que vous paierez un peu plus cher par rapport aux autres casques.

5 sur 5

Il y a beaucoup à aimer sur l’Arctis 7P+ et très peu à redire. Bien qu’il ne présente pas toutes les petites fonctionnalités sous le soleil ou des options de personnalisation incroyablement avancées qu’un casque à 300 $, vous obtenez une bonne affaire à son prix de détail. Je pense que le micro pourrait encore nécessiter un peu de travail, mais il est comparable aux autres micros de casque. Compte tenu de ses caractéristiques, de son confort et de sa qualité, c’est l’un des meilleurs casques PS5 pour la plupart des gens.

SteelSeries Arctis 7P Plus

En bout de ligne : Le SteelSeries Arctis 7P+ est le casque parfait pour les joueurs PS5, à un prix raisonnable qui ne fait pas sauter la banque mais qui est tout de même suffisant pour justifier ses fonctionnalités premium.

