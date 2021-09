Test TCL MoveAudio S600 : Mieux que vous ne le pensez

Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour acheter des écouteurs. Quel que soit votre budget, vous pouvez trouver de fantastiques écouteurs sans fil pour vous divertir au gymnase ou lors de vos déplacements. La catégorie milieu de gamme, en particulier, a connu une véritable concurrence, avec des poids lourds comme Amazon et Google se battant avec des marques soucieuses de leur budget comme Anker et Tribit. Vous seriez pardonné de ne pas compter TCL parmi le groupe – il se limite principalement à des écouteurs abordables dans la catégorie audio personnelle. Avec le MoveAudio S600, cependant, la société cherche à apporter des fonctionnalités haut de gamme à un prix qui ne fera pas sauter la banque.

Avec la suppression active du bruit, six microphones pour les appels vocaux et jusqu’à 32 heures d’écoute sur une seule charge, les derniers écouteurs de TCL sont très impressionnants sur le papier. 99 $ semblent être l’endroit idéal pour les écouteurs de nos jours, et les S600 affrontent de redoutables challengers. Cela soulève une question : y a-t-il de la place pour TCL sur le marché en ce moment, ou est-il trop peu trop tard pour rejoindre le combat pour la domination de TWE ?

Conception, matériel, contenu de la boîte

Comme pour tout écouteur équipé d’une tige, il est facile de comparer la paire de TCL aux AirPod. Les S600 ressemblent beaucoup à un croisement entre les variantes simples et Pro des oreillettes populaires d’Apple, offrant des embouts intra-auriculaires en silicone avec une longue tige suspendue à l’embout en plastique. Pour certains, l’ensemble blanc peut sembler trop proche d’un clone d’AirPods, mais la couleur grise que j’ai testée arbore un look assez unique. La tige métallique est destinée à attirer l’attention de tous les passants, mais le bourgeon lui-même est beaucoup plus terne, avec un plastique brillant qui a néanmoins réussi à éviter l’accumulation de cérumen pendant l’utilisation.

Comparé à d’autres écouteurs sans fil modernes, le boîtier de TCL est considérablement plus grand. Il tiendra dans votre poche, mais vous feriez peut-être mieux de le jeter dans un sac. Mis à part son aspect volumineux, le boîtier lui-même est joli. Les accents chromés ajoutent une touche premium tout en complétant l’ensemble dans son ensemble.

Malheureusement, la façon dont les tiges sont centrées dans le boîtier rendait l’entrée et la sortie des S600 inconfortables. Bien que les aimants inclus aident à maintenir les têtes en place, les retirer et les tourner dans la bonne direction dans ma main s’est avéré être un défi.

Je retire l’écouteur droit, qui doit être tourné à 180° dans ma main avant qu’il n’atteigne mon oreille.

Quant aux têtes elles-mêmes, je les ai trouvées étonnamment confortables malgré le fait qu’elles n’aient jamais été parfaitement étanches avec mon oreille droite. Quel que soit l’embout que j’ai équipé, l’écouteur était toujours trop lâche ou trop serré, ce dernier provoquant une sensation de congestion. De même, si ma mâchoire bougeait du tout – en mangeant ou en parlant, par exemple – elle finirait par sortir complètement de mon oreille. L’ajustement et le confort seront toujours subjectifs, c’est pourquoi beaucoup de nos lecteurs trouveront peut-être les écouteurs parfaitement verrouillés dans leurs oreilles. Pour moi, c’est assez proche pour que je ne me sois jamais senti frustré.

Un choix de conception que j’ai apprécié était l’absence totale de marque sur les écouteurs eux-mêmes. Bien que l’étui comprenne un petit logo TCL le long de la charnière, vous ne trouverez aucune étiquette gênante pressée sur le casque. Tout le monde, de Sony et Jabra à Amazon et Google, est coupable de cela, et j’espère que les entreprises suivront l’exemple de TCL avec les futures versions.

Dans la boîte, vous trouverez les têtes elles-mêmes, ainsi que trois paires d’embouts de remplacement supplémentaires, un câble de charge USB-C vers USB-A et la gamme habituelle de documentation.

Qualité sonore, fonctionnalités et autonomie de la batterie

Mes premières impressions sur les nouveaux écouteurs de TCL ont été très positives. Ceux-ci sonnent excellents et bien équilibrés à mes oreilles, de la liste de lecture personnalisée “Release Radar” de Spotify à l’un de mes podcasts en file d’attente. Les voix se sont démarquées sans s’embrouiller ni s’enterrer sous les pistes instrumentales, avec des aigus et des médiums particulièrement présents dans le mix. Malheureusement, alors que les têtes de TCL offrent un son équilibré et agréable, la basse n’a tout simplement jamais eu le punch que je recherchais. Et sans égaliseur, impossible de peaufiner le son à ma guise.

Au-delà de leur excellente qualité sonore, les S600 offrent des fonctionnalités avancées telles que la recharge sans fil, l’assistant Google et même la suppression active du bruit à une paire d’écouteurs pour moins de 100 $. La recharge sans fil m’a pris au dépourvu à ce prix.

La caractéristique la plus intéressante ici est l’ANC. La plupart des écouteurs équipés d’une réduction de bruit parviennent à peine à atténuer les bruits forts, mais la paire de TCL est étonnamment bonne. Bien qu’il ne bloque pas autant de bruit blanc ambiant que mes Sony XM3, il a en fait mieux réussi à couvrir l’audio de fond. J’ai pu m’asseoir dans mon salon pendant que mon partenaire regardait la télévision sans être distrait. Une partie de cela est probablement due à sa conception d’embout intra-auriculaire agissant comme des bouchons d’oreille, mais même ainsi, la différence entre ses paramètres « Annulation du bruit » et « Désactivé » était la nuit et le jour.

Le mode Transparence utilise les six microphones du S600 pour permettre l’audio passthrough, et ce n’est pas mal. Une petite quantité de sifflement à part, c’est tout à fait utilisable pour avoir une conversation rapide avec quelqu’un. La qualité des appels de mon côté, m’a-t-on dit, sonnait bien. Cependant, votre kilométrage peut varier dans des situations plus venteuses que ma chaise de bureau ne peut le fournir.

Les commandes tactiles sont aléatoires. Lors de la pause ou de la lecture audio ou de la lecture aléatoire entre les paramètres de contrôle du bruit, je les ai trouvés suffisamment précis. Cependant, la coupe ample impliquait de jouer constamment avec l’écouteur, ce qui activerait inévitablement les commandes tactiles, peu importe à quel point je faisais attention. Finalement, je me suis entraîné à utiliser les tiges autant que possible pour réajuster le placement dans mon oreille, mais je glisse encore à l’occasion.

Enfin, la durée de vie de la batterie est excellente. Même avec l’ANC activé, je n’ai chargé le boîtier qu’une fois par semaine, avec quelques heures d’utilisation chaque jour. Vous obtiendrez encore plus de lecture sur une seule charge si vous désactivez la suppression du bruit, mais avec sa qualité, je ne le suggérerais pas.

Faut-il l’acheter ?

Oui. J’ai trouvé beaucoup de nitpicks avec la dernière paire d’écouteurs de TCL, mais à la fin de la journée, c’est tout ce qu’ils étaient – nitpicks. Plus j’utilisais cette paire d’écouteurs, plus je me retrouvais à les chercher par rapport à ma paire personnelle de Jabra Elite 75ts. Quelles que soient les plaintes mineures que j’ai pu avoir à propos des S600, je ne me suis jamais senti frustré ou ennuyé en écoutant de la musique ou des podcasts, et leur autonomie exceptionnelle garantissait qu’ils seraient toujours chargés lorsque j’aurais pris l’étui.

Si la basse est avant tout importante pour vous, vous voudrez peut-être chercher ailleurs. Pour tous ceux qui recherchent des fonctionnalités haut de gamme dans une paire d’écouteurs à bas prix, un autre achat potentiel vient d’être ajouté à votre liste. Déplacez-vous sur Amazon, Google et Samsung – TCL arrive pour la couronne de milieu de gamme.

Achetez-le si…

Vous recherchez des fonctionnalités haut de gamme sans vous ruiner. Vous voulez une paire de têtes avec un son bien équilibré

Ne l’achetez pas si…

Vous avez besoin d’un casque d’écoute riche en basses ou souhaitez personnaliser vos propres paramètres audio. Vous ne supportez pas les tiges d’écouteurs.

