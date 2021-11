Test Technics EAH-AZ60 : Se battre de manière époustouflante

Technics s’est aventuré dans la catégorie des écouteurs sans fil pour s’attaquer aux gros chiens de la course. Pensez à Sony, Bose et Sennheiser sur la qualité sonore, ainsi qu’au meilleur que vous puissiez trouver sur le design et la fonctionnalité. C’est une combinaison qui a un prix, mais si elle est bien faite, il devient plus facile de justifier de dépenser plus.

C’est le cas de Technics avec ses écouteurs EAH-Z60. Sa nouvelle paire vise à prendre ce que l’entreprise a fait dans le passé et à le rendre encore meilleur. Les résultats sont faciles à aimer et sont suffisamment significatifs pour les considérer comme de sérieux prétendants.

Avis technique EAH-AZ60 :

En un coup d’œil

Techniques EAH-AZ60

En bout de ligne : Technics n’a pas juste fait une chose avec l’EAH-AZ60. Il couvrait presque toute la gamme de ce qui rend les écouteurs sans fil exceptionnels. En conséquence, les performances se marient bien avec un excellent ajustement, créant une combinaison féroce qui rivalise avec les meilleurs.

Le bon

Superbe qualité sonore Élégant et confortable Excellentes performances ANC Prise en charge LDAC Bonne prise en charge des applications Autonomie de la batterie décente

Le mauvais

Pas de pause automatique Pas de codec aptX Pas de recharge sans fil

Technics EAH-AZ60 : Prix et disponibilité

Technics a lancé l’EAH-AZ60 en septembre 2021, les rendant disponibles pour 229,99 $. Depuis lors, les écouteurs ont connu une baisse de prix modeste, bien que temporaire, et pourraient revenir au prix d’origine en temps voulu. Ils ne sont pas non plus aussi largement disponibles que les autres, mais l’offre semble bonne chez les détaillants qui les vendent. Ils viennent également dans des variantes noires et argentées.

Technics EAH-AZ60 : ce qui est bien

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Je n’avais jamais testé les écouteurs Technics auparavant, mais je connaissais les modèles précédents, comme l’EAH-AZ70 de l’année dernière. Ceux-ci sont plus gros que l’AZ60 en termes de taille de bourgeon et de boîtier. En les rasant, on pourrait supposer que Technics a rogné sur les fonctionnalités, mais ce n’est pas vrai. Les écouteurs sont comparables à d’autres comme eux en termes de taille et d’ajustement, tandis que l’étui est très pratique.

Cela aide qu’il n’y ait pas moins de sept jeux d’embouts auriculaires dans la boîte, tout en vous assurant de trouver quelque chose qui se niche correctement dans vos oreilles. La circonférence réduite des têtes elles-mêmes joue un rôle central car elle déplace une plus grande partie du poids vers l’oreille interne (conque), de sorte qu’elles n’ont jamais l’impression d’être en place de manière précaire. Cela est très rentable pour les performances audio, car vous n’avez pas à tripoter autant pour trouver la meilleure solution pour vous.

Les résultats sont vraiment bluffants.

Les haut-parleurs de 8 mm font partie d’une architecture à l’intérieur de chaque oreillette qui aide à produire leur son propre et vibrant, et par défaut, il est difficile de ne pas aimer à quel point tout est net. Technics a conçu l’EAH-AZ60 pour pousser les médiums et les aigus plus que les graves, même si vous entendez toujours une réponse solide des basses dès le départ. Les résultats sont en fait assez étonnants. Bien qu’il ne soit pas inhabituel de s’attendre à cela d’autres marques connues pour la fidélité audio, il est agréable de le voir provenir d’une source que tout le monde ne connaît peut-être pas.

L’EAH-AZ60 prend également en charge le codec LDAC de Sony pour l’audio haute résolution à partir de sources diffusant de la musique de cette qualité. Pour tester cela, j’ai joué des pistes de Tidal HiFi, et bien qu’il y ait une légère différence de clarté, je ne suis pas sûr que tout le monde trouvera le contraste avec d’autres sources tout aussi perceptible. Pour moi, la différence la plus notable d’emblée est que je n’ai pas à augmenter le volume autant avec une piste haute résolution que je le ferais, disons, en jouant la même sur Spotify.

C’est juste une déception Technics n’a pas inclus de codecs aptX pour aller avec ce package audio. Avoir AAC s’adresse aux utilisateurs d’iOS, mais aptX est une alternative solide pour les utilisateurs d’Android, et c’est dommage qu’il ait raté l’occasion de l’offrir ici. À tout le moins, vous pouvez utiliser l’application Technic pour régler l’égaliseur et régler le son comme vous le souhaitez. L’un des quatre préréglages est Bass+, même si j’ai trouvé que Dynamic était meilleur. En fin de compte, j’ai créé mon propre préréglage avec des ajustements mineurs à partir de la courbe par défaut, que je considérais comme un clin d’œil à la qualité de ceux-ci.

Il en va de même pour la suppression active du bruit (ANC). Je ne savais pas trop à quoi m’attendre en noyant l’arrière-plan, mais les surprises ont continué à arriver, car elles sont presque aussi bonnes que les écouteurs Sony WF-1000XM4 et Bose QuietComfort à cet égard. Les sons qui s’infiltreraient avec d’autres écouteurs étaient soit gravement étouffés, soit jamais percés. Comme le mode ambiant, vous pouvez régler l’intensité de l’effet en fonction de vos préférences en passant par les paramètres de l’application.

Technics a également mis une responsabilité sur les appels téléphoniques en équipant chaque écouteur de quatre microphones. La plupart des écouteurs en ont trois, voire deux, donc quatre est inhabituel, mais l’écouteur supplémentaire est là pour amplifier les voix une fois qu’il vous entend parler. Pour activer toute sa portée, vous devez configurer la fonctionnalité JustMyVoice dans l’application. Je l’ai essayé, et bien que cela fonctionne assez bien, je n’ai parlé à personne qui a remarqué une énorme différence. La qualité des appels est déjà excellente, donc rien à redire, même si je dirais que les Jabra Elite 7 Pro sont toujours les meilleurs pour cela. Technics a également pris la décision d’offrir un accès mains libres à Alexa. Configurez-le et vous pouvez augmenter l’assistant vocal d’Amazon en disant simplement le mot de réveil.

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Les commandes tactiles sont souvent capricieuses sur les oreillettes, mais encore une fois, l’EAH-AZ60 est d’une efficacité surprenante. Les tapotements simples, doubles et triples ont fonctionné comme par magie presque à chaque fois. La plus grande surface sur le bord extérieur est probablement l’une des raisons pour lesquelles elle réduit les faux positifs. Cependant, il est tout aussi évident que l’entreprise a réfléchi pour bien faire les choses.

Les connexions multipoints sont également les bienvenues, vous permettant de vous connecter à deux appareils simultanément. Associez l’EAH-AZ60 avec deux téléphones (personnel et professionnel) ou avec un téléphone et un ordinateur/tablette, et vous pouvez toujours prendre un appel quand il arrive. La connexion Bluetooth 5.2 était solide pour moi, rarement, voire jamais, hoquet audible en cours de route.

La durée de vie de la batterie se porte décemment bien avec tout ce qui se passe. J’ai passé près de sept heures avec ANC à écouter de la musique en AAC ou SBC. Cependant, si j’écoutais des pistes LDAC haute résolution, ce nombre tombait à quatre heures seulement. L’étui contient au moins deux charges supplémentaires, y compris une charge rapide via USB-C, où une connexion pendant 15 minutes peut vous offrir une bonne heure de lecture.

Technics EAH-AZ60 : Ce qui ne va pas

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Lorsque vous faites autant de bien, les erreurs et les omissions ne font que devenir plus flagrantes. L’absence de pause automatique sur l’EAH-AZ60 est déconcertante. Retirez l’un ou l’autre des écouteurs et l’audio ne s’interrompt pas – une fonctionnalité qui est un incontournable dans tant d’autres paires de nos jours. Certes, les commandes tactiles intégrées sont efficaces, mais c’est un choix étrange de laisser de côté un capteur qui pourrait activer une fonctionnalité aussi pratique.

Il en va de même pour l’absence de recharge sans fil sur le boîtier. Technics a travaillé pour réduire un peu la taille de ce boîtier pour le rendre plus portable, mais au prix d’une autre fonctionnalité pratique. Son absence est plus apparente lorsque vous écoutez régulièrement de l’audio haute résolution en raison de la rapidité avec laquelle les écouteurs manquent de jus de cette façon. J’ai dû me rappeler que j’avais besoin d’un câble à portée de main, même si un chargeur sans fil n’est pas loin à ma place.

J’ai mentionné le manque de support aptX plus tôt, et cela ne me frappe que parce que cela aurait ouvert d’autres portes pour ces écouteurs. Par exemple, aptX Adaptive leur donnerait théoriquement la faible latence nécessaire pour jouer ou regarder des films et des émissions. Mais, bien sûr, vous pouvez toujours faire ces choses, mais pas avec un temps de réponse adaptatif pour synchroniser plus précisément l’audio et la vidéo.

Et si vous envisagez de porter l’EAH-AZ60 pour les courses ou les entraînements, l’indice IPX4 ne vous donnera pas beaucoup de durabilité. Vous pouvez vous en tirer, mais lorsque vous payez plus pour quelque chose d’aussi bon, assurez-vous d’en prendre soin en les essuyant à chaque fois.

Techniques EAH-AZ60 : Compétition

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Les Technics EAH-AZ60 sont assez bons pour se tailler une place parmi les meilleurs écouteurs sans fil, les mettant en compagnie d’élite. Et ils y arrivent pour plus d’une raison, ce qui est vraiment surprenant. La qualité sonore est fantastique, tout comme l’ANC et la conception et la fonctionnalité globales. Pour ces raisons, il n’y a que quelques alternatives sélectionnées.

Le Sony WF-1000XM4 correspond aux écouteurs de Technic dans tous les aspects, les surpassant en performances ANC et comprenant des fonctionnalités telles que la pause automatique, le chargement sans fil et l’accès mains libres à Alexa et à Google Assistant. L’EAH-AZ60 a un avantage en termes d’ajustement et de confort, mais sinon, la paire de Sony est difficile à battre.

Il en va de même pour le Jabra Elite 7 Pro, qui est sans doute plus confortable, offre une meilleure clarté d’appel téléphonique et est considérablement plus durable pour les cas d’utilisation actifs. Enfin, les Sennheiser CX Plus True Wireless sont une alternative convaincante lorsque vous souhaitez dépenser moins et bénéficier du support aptX Adaptive. Malheureusement, ils ne s’adapteront tout simplement pas aussi bien que la paire de Technic.

Technics EAH-AZ60 : Faut-il l’acheter ?

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous détestez les câbles qui pendent Vous vous souciez de la fidélité audio Vous voulez un ajustement confortable Vous voulez une suppression active du bruit

Vous ne devriez pas l’acheter si…

Vous voulez une pause automatique Vous voulez un support aptX Vous voulez plus de durabilité Vous voulez dépenser moins

Technics a sorti un vrai gagnant ici. Les EAH-AZ60 sont facilement l’une des meilleures paires d’écouteurs que j’ai testés en 2021, et ce qui les rend d’autant plus impressionnants, ce sont leurs mérites performatifs variés. Il n’y a pas que le son. C’est également la conception, les fonctionnalités auxiliaires, la personnalisation et les nombreuses options de paramètres qui en valent la peine. S’ils avaient le peu de choses qui leur manquent, il serait difficile de ne pas les couronner de la première place.

4,5 sur 5

Technics semble également désireux de prendre en charge ces écouteurs avec des mises à jour du micrologiciel. J’en ai eu deux lors du test de l’EAH-AZ60, suggérant que des améliorations périodiques ne peuvent servir qu’à rendre ces écouteurs encore meilleurs.

Techniques EAH-AZ60

Fonctionnalités fabuleuses

Avec la qualité du son de ces écouteurs, Technics indique clairement que vous ne devez pas sous-estimer l’EAH-AZ60. Une excellente conception conduit à un ajustement confortable, tandis que la prise en charge solide des applications ouvre les portes à une multitude de personnalisations et de paramètres qui les rendent encore meilleurs en tant que package audio solide.

