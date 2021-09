Test TerraMaster F2-221 : Un excellent NAS de démarrage pour la maison

Il existe de nombreux choix si vous souhaitez configurer un serveur domestique pour la première fois. Un serveur de stockage en réseau (NAS) vous permet de gérer votre bibliothèque multimédia à partir d’un emplacement centralisé, puis de diffuser du contenu sur tous les appareils connectés sur votre réseau domestique. Vous avez également la possibilité de sauvegarder automatiquement des photos et des vidéos à partir de vos téléphones, de configurer un serveur de messagerie personnalisé, d’exécuter des machines virtuelles et bien plus encore.

Nous avons mis en évidence les meilleurs boîtiers NAS domestiques, et un modèle qui a bien fonctionné au fil des ans est la série F2 de TerraMaster. Le NAS économique à 2 baies du portefeuille de TerraMaster a beaucoup à offrir, avec le F2-221 doté de deux baies de disque pouvant contenir un total de 32 To de stockage, deux ports Ethernet Gigabit, une connectivité HDMI et une grande valeur globale.

Donc, si vous cherchez à démarrer avec un serveur domestique pour la première fois ou si vous êtes intéressé par une mise à niveau à partir d’un modèle plus ancien, voici ce que vous devez savoir sur le F2-221.

Test du TerraMaster F2-221 :

TerraMaster F2-221

En bout de ligne : Le TerraMaster F2-221 offre un excellent matériel dans un châssis en aluminium élégant. Avec un chipset Intel double cœur qui excelle dans le streaming Plex, une double connectivité Gigabit Ethernet, jusqu’à 32 To de stockage et un port HDMI, le F2-221 est à égalité avec ses rivaux sur le plan matériel. Le logiciel a encore besoin d’un peu de travail, mais si vous êtes à la recherche d’un bon rapport qualité-prix, vous aimerez ce que le F2-221 a à offrir.

Le bon

Châssis en aluminium avec un design élégant Double connectivité Ethernet Gigabit Idéal comme serveur multimédia Plex Bonne valeur globale

Le mauvais

L’intégration mobile a besoin de travail Le logiciel n’est pas aussi perfectionné que ses concurrents

TerraMaster F2-221 Prix et disponibilité

Le TerraMaster F2-221 est disponible dans la plupart des régions où la marque a une présence officielle, le NAS se vendant 260 $ aux États-Unis. Vous pouvez le récupérer chez Amazon, Newegg et d’autres grands détaillants, et TerraMaster offre une garantie de deux ans. en tant que norme. Au Royaume-Uni, vous pouvez mettre la main sur le F2-221 pour 140 £.

TerraMaster F2-221 Ce que j’aime

La plupart des boîtiers NAS économiques que vous trouverez aujourd’hui ont un châssis en plastique, mais le F2-221 a un design en aluminium robuste qui a l’air frappant. En passant du DiskStation DS220+ au F2-221, il existe de nettes différences dans le langage de conception.

Le F2-221 coche toutes les bonnes cases d’un point de vue matériel.

Le F2-221 a beaucoup à offrir en termes de fonctionnalités. Le boîtier NAS à 2 baies peut contenir jusqu’à 32 To de stockage et vous pouvez facilement insérer des disques durs 3,5 pouces ou des SSD ou disques durs 2,5 pouces. Les baies de lecteur en plastique maintiennent les disques durs en toute sécurité et le ventilateur unique de 80 mm à l’arrière garantit que l’unité ne chauffe pas trop, même sous charge.

L’avant du F2-221 a des LED d’état pour les lecteurs et les ports LAN, et il y a un bouton d’alimentation en bas. Le NAS dispose de deux ports Gigabit Ethernet qui fonctionnent en mode Link Aggregation, et vous disposez également de deux ports USB 3.0. Il y a même un port HDMI si vous souhaitez connecter le NAS directement à un téléviseur.

Sous le capot, vous trouverez un processeur Intel Celeron J3355 double cœur qui va jusqu’à 2,0 GHz. Il y a 2 Go de RAM installés, et vous pouvez mettre à niveau jusqu’à 6 Go. Il n’y a pas d’emplacements M.2 ici ou la possibilité d’étendre le stockage, mais si vous êtes intéressé par un NAS domestique pour stocker vos médias, collecter et sauvegarder des photos et des vidéos, le F2-221 a tout à fait raison.

Catégorie TerraMaster F2-221 Baies de lecteur internes Deux (maximum 16 To par baie)

Disque dur 3,5 pouces

Disque dur 2,5 pouces

SSD 2,5 pouces

32 To de stockage total Interface réseau 2 ports USB Gigabit Ethernet 2 ports eSATA USB 3.0 ❌ PCIe ❌ Processeur Intel Celeron J3355 double cœur 2,0 GHz

Plex 64 bits Oui Transcodage 4K Non RAM 2 Go ECC DDR4

Extensible à la mise en cache SSD de 6 Go ❌ Système de fichiers Btrfs, EXT4 Refroidissement 1 ventilateur de 80 mm

18,6 dB(A) Extensible ❌ Dimensions 227 x 119 x 133 mm Poids 3,2 lb (1,4 kg)

Le F2-221 est alimenté par le logiciel TOS 4.2 de TerraMaster, et il possède de nombreux utilitaires natifs (y compris Plex), vous pouvez donc commencer à créer une bibliothèque multimédia, à exécuter un serveur iTunes ou à configurer un serveur VPN sur le NAS. sans trop d’effort. L’interface est assez facile à naviguer et vous pouvez configurer le NAS pour un accès à distance afin de pouvoir diffuser votre collection multimédia même lorsque vous n’êtes pas connecté à votre réseau Wi-Fi domestique.

Le matériel proposé fait du F2-221 une option décente pour le streaming multimédia Plex. Le NAS a du mal avec les transcodages 4K, mais vous ne devriez voir aucun problème en mode de lecture directe, et le fait que Plex soit disponible sur à peu près toutes les plateformes en fait le choix par défaut pour une solution de streaming multimédia.

TerraMaster F2-221 Ce qui a besoin de travail

Bien que le F2-221 ait beaucoup à offrir du côté matériel, il y a quelques omissions. Il n’y a pas d’installation sans outil pour les disques durs ; vous devrez utiliser les vis fournies pour monter les disques en toute sécurité sur les baies de disques. Et bien qu’il y ait deux ports USB 3.0, les deux sont situés à l’arrière – j’aime le port USB monté à l’avant du DS220+ car il me permet de brancher facilement un lecteur externe et de transférer son contenu.

Les efforts logiciels de TerraMaster font défaut et cela doit changer.

Mais le plus gros problème avec le F2-221 est le logiciel. Le NAS exécute actuellement TOS 4.2, et il lui manque la finition que le DSM 7.0 de Synology apporte à cette catégorie. TerraMaster doit faire un meilleur travail dans ce domaine, car même les bases telles que l’installation du TOS sur le NAS et sa configuration pour la première utilisation ne sont pas simples.

Le fait que TOS 4.2 n’ait pas beaucoup d’utilitaires propriétaires est le plus gros inconvénient du logiciel. Les services personnalisés de Synology tels que Video Station, Cloud Sync, Audio Station et Photos offrent une valeur significative et constituent une grande partie de ce qui distingue les boîtiers NAS de la marque. TerraMaster doit déployer ses propres alternatives s’il veut être un concurrent viable dans cette catégorie.

Rivaux du TerraMaster F2-221

Si vous êtes à la recherche d’un NAS de démarrage à moins de 300 $, votre option par défaut devrait être le DiskStation DS220+. Le NAS économique de Synology n’a pas le même design en aluminium que le F2-221, mais il vous offre un chipset plus puissant et de bien meilleures fonctionnalités logicielles.

Bien sûr, le DS220+ coûte 40 $ de plus que le F2-221, mais en fin de compte, le logiciel perfectionné vaut à lui seul le prix. Il y a une raison pour laquelle le DS220+ continue d’être le NAS le plus vendu sur Amazon un an après sa sortie ; il offre tout ce que vous recherchez dans un boîtier économique.

Si vous cherchez à maximiser la valeur, le DiskStation DS220j d’entrée de gamme est également une bonne option à considérer. Le NAS a une mémoire limitée et n’est pas aussi puissant, mais il fonctionne bien pour les cas d’utilisation de base comme la sauvegarde de données et la diffusion de contenu sur vos téléphones, tablettes et téléviseurs.

TerraMaster F2-221 Faut-il acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous avez besoin d’un NAS à petit budget pour le streaming Plex Vous voulez un serveur central pour la sauvegarde des données Vous voulez une double connectivité Gigabit Vous êtes sur le marché de la valeur

Vous ne devriez pas l’acheter si…

Vous voulez un logiciel facile à utiliser Vous avez besoin d’applications mobiles pour votre téléphone ou votre tablette

Dans l’ensemble, TerraMaster a réussi beaucoup de choses avec le F2-221. La conception en aluminium le distingue, vous obtenez un chipset puissant avec une double connectivité Ethernet et jusqu’à 32 To de stockage, et l’unité elle-même fonctionne silencieusement.

4 sur 5

Le F2-221 est une option décente si vous cherchez à économiser de l’argent. Il coûte 40 $ de moins que le DS220+, et bien que le logiciel ne soit pas aussi robuste, il possède les bases correctes. Donc, si vous recherchez un boîtier NAS pour le streaming Plex et la sauvegarde de données, le F2-221 est une bonne option qui coûte moins cher que ses rivaux.

TerraMaster F2-221

