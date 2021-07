Test Tile Mate : L’alternative originale à l’AirTag

Il n’y a pas pire que d’égarer vos clés ou votre portefeuille lorsque vous essayez de vous dépêcher de sortir. Nous avons tous été là-bas, et cela peut être quelques minutes frénétiques. C’est là qu’intervient la commodité d’un tracker Bluetooth portable, mais le marché est encombré. Le Tile Mate fait partie des trackers Bluetooth d’origine, mais comment résiste-t-il à la concurrence plus récente ? Découvrons-le dans notre revue Tile Mate.

Ce que vous devez savoir sur le Tile Mate

Luke Pollack / Autorité Android

Tile Mate (un pack): 24,99 $ / 24,99 € / 19,99 £

Tile Mate (Pack de deux) : 47,99 $/47,99 €/37,99 £

Le Tile Mate est un petit tracker Bluetooth que vous pouvez utiliser pour suivre vos biens les plus importants. Il comporte un petit trou qui peut s’attacher à un porte-clés, à un collier de chat ou même à votre sac à dos. Même s’il s’agit de l’un des plus anciens trackers Bluetooth que vous pouvez récupérer, une actualisation de 2020 a permis au Mate de se mesurer à ses principaux concurrents.

En mentionnant les concurrents, le Tile Mate se situe dans la même classe que l’AirTag d’Apple et le Samsung Galaxy SmartTag, mais il présente quelques avantages par rapport aux deux. Pour commencer, le Tile Mate coûte 5 $ de moins que les trackers d’Apple et de Samsung. Il ne vous enferme pas non plus dans un écosystème spécifique – vous pouvez coupler votre Mate avec iOS ou Android avec un simple téléchargement.

Vous pouvez pousser votre Tile Mate un peu plus loin avec un abonnement à Tile Premium pour 2,99 $ par mois ou 29,99 $ pour une année complète. Tile Premium est votre passerelle vers des fonctionnalités telles que les alertes intelligentes lorsque vous vous éloignez de votre mosaïque, les remplacements de batterie gratuits et 30 jours d’historique de localisation. Tile Premium Protect ajoute jusqu’à 1 000 $ en remboursement d’articles pour des frais de 99,99 $ par an.

Le Tile Mate garde les choses assez simples dans sa conception et ses commandes, alors entrons directement dans les meilleures fonctionnalités.

Ce qui est bon?

Luke Pollack / Autorité Android

Le Tile Mate est juste de la bonne taille – il est à peu près aussi large qu’une carte de récompenses d’épicerie et pas beaucoup plus épais. Je peux apprécier le design plat, car il se place entre mes clés et tout ce que je garde dans ma poche. Il est très facile d’oublier que vous avez votre Tile Mate avec vous, et la finition de base blanche et grise l’aide à s’intégrer parfaitement.

Les trackers Bluetooth sont avant tout pratiques, et il n’y a rien de mieux que de remplacer la batterie vous-même. Chaque Tile Mate prend une seule cellule CR1632, et il vous suffit de retirer le panneau arrière que vous pouvez voir ci-dessus. Cependant, vous ne devriez pas avoir à vous soucier trop souvent de la batterie, car elle devrait durer environ un an.

Android? iOS ? Le Tile Mate vous donne la liberté de choisir.

Peu importe à quel point j’aime le Tile Mate lui-même, la caractéristique la plus importante est la flexibilité. L’AirTag d’Apple vous verrouille sur iOS et le Galaxy SmartTag ne fonctionne qu’avec les appareils Samsung, mais Tile est là pour tout le monde. Si vous avez des appareils sur les deux systèmes d’exploitation, vous pouvez télécharger les deux versions de l’application Tile et vous connecter avec les mêmes informations.

L’application elle-même est votre passerelle vers l’univers Tile. Vous pouvez ajouter des trackers à votre guise avec la petite icône en forme de plus dans le coin supérieur gauche, et chaque appareil apparaît sous forme de carte dans l’onglet principal. À partir de là, vous pouvez consulter la carte pour voir vos appareils, ainsi qu’un cercle de votre région. Vous aurez également besoin de l’application pour contrôler vos différents paramètres, tels que votre sonnerie et l’historique de localisation de votre Tile, et gérer les paramètres premium comme Smart Alert.

Les commandes de Tile sont également aussi simples que possible. Vous pouvez appuyer deux fois sur le tracker lui-même pour faire sonner votre téléphone ou appuyer sur le bouton Rechercher dans l’application pour faire sonner votre Tile. Une fois que vous l’avez retrouvé, vous n’aurez qu’à appuyer une seule fois pour arrêter le son.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Luke Pollack / Autorité Android

Bien que la majorité de mon expérience Tile Mate ait été agréable, il y a quelques défauts. Le tracker est entièrement fabriqué en plastique, ce qui le rend moins durable que son frère Tile Pro, sans parler du fait que l’AirTag intègre également du métal durable dans sa construction. Tile’s Mate est également résistant à l’eau mais pas étanche, bien que cela soit courant pour les trackers Bluetooth. Je n’ai eu aucun problème jusqu’à présent, mais vous devez éviter autre chose que des éclaboussures ou un dunk rapide. Ne le prenez pas nager avec vous.

Bien que nous puissions ignorer les problèmes de durabilité sur un tracker Bluetooth abordable à 25 $, il y a une caractéristique qui rend la vie un peu plus difficile. Vous ne pouvez pas simplement supprimer un Tile Mate de votre compte. Vous pouvez remplacer ses données sur un nouveau Tile, ou vous pouvez le transférer à un autre utilisateur, mais le Tile est actif à vie. Bien entendu, si vous souhaitez déplacer un Tile de vos clés vers votre chat, vous pouvez le faire en quelques secondes dans l’application Tile.

Vous pouvez remplacer le Tile, vous pouvez transférer le Tile, mais vous ne pouvez pas le retirer.

Tile offre une fonction de suivi constant qui repose sur les autres utilisateurs pour rechercher l’emplacement de votre appareil. Cela fonctionne bien à condition que vous habitiez à proximité d’autres utilisateurs de Tile, mais il peut être difficile d’évaluer la popularité avant d’acheter. Je peux voir environ 300 utilisateurs actifs de Tile dans ma région, alors que je sais qu’il y a beaucoup plus d’utilisateurs de Samsung Galaxy et d’iPhone. Cette absence relative de réseau sur mesure est contrebalancée par le partenariat de Tile avec Amazon Sidewalk. Cela ajoute efficacement les appareils Amazon Echo et Ring de votre région au réseau de suivi – ou du moins ceux qui n’ont pas été désactivés. Il convient toutefois de noter que cette fonctionnalité est exclusive aux États-Unis.

Bien sûr, le suivi Bluetooth n’est destiné qu’à aller dans un sens, mais il y a des moments où quelques mauvais œufs peuvent essayer de vous suivre avec votre Tile. Malheureusement, Tile ne dispose d’aucune fonctionnalité anti-harcèlement destinée à l’utilisateur pour contrer cela. C’est là qu’une base d’utilisateurs légèrement plus limitée peut s’avérer utile car cela signifie moins de points de données à suivre. Mais, avec l’ajout d’Amazon Sidewalk aux trackers Tile, les capacités de suivi accrues les ouvrent à des utilisations plus peu scrupuleuses.

Enfin, le Tile Mate revendique une impressionnante portée Bluetooth de 200 pieds. Cependant, pour atteindre cette portée, vous avez besoin d’une ligne de mire parfaite entre votre téléphone et votre tracker. C’est rarement réalisable, surtout pour un petit tracker souvent utilisé dans et autour d’une maison ou d’un appartement avec beaucoup d’interférences.

Avis Tile Mate : dois-je l’acheter ?

Luke Pollack / Autorité Android

Le Tile Mate est un choix solide si vous voulez un tracker Bluetooth abordable qui fonctionne avec Android et iOS. Il bat l’AirTag et le Galaxy SmartTag sur le prix, et il offre une option plus attrayante si vous possédez un téléphone Android avec un iPad. Cependant, vous pourriez trouver de meilleures fonctionnalités en associant un Galaxy SmartTag à un appareil Samsung ou en apportant un AirTag à votre fête iOS.

Vous devrez également peser si vous envisagez de payer ou non pour Tile Premium. Il ajoute quelques fonctionnalités clés, mais le taux de 29,99 $ par an peut s’ajouter à celui d’autres trackers avec prise en charge native des alertes intelligentes. L’absence de fonctionnalités anti-harcèlement est également un problème potentiel de confidentialité.

Dans l’ensemble, le Tile Mate offre une grande flexibilité à tous ceux qui font la distinction entre Android et iOS. Il est difficile de compléter la batterie remplaçable et les sonneries aiguës sont faciles à sélectionner dans une foule. À 24,99 $, vous pourriez vous retrouver à acheter un pack de deux ou même plus.

Compagnon de tuile

Le Tile Mate dispose d’une portée Bluetooth de 200 pieds, ce qui vous aide à garder une trace de vos biens. Vous pouvez également envoyer un ping à votre smartphone en appuyant sur le bouton du Tile Mate. Mieux encore, d’autres utilisateurs de Tile peuvent vous aider à retrouver votre Tile si vous le perdez.