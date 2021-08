Test Tile Pro : Le tracker Bluetooth conçu pour durer

Beaucoup de gens reconnaissent le Tile Mate original comme un excellent tracker Bluetooth pour ses commandes simples et son support flexible. Cependant, la conception tout en plastique ne fonctionne pas tout à fait pour toutes les aventures. C’est là qu’intervient le Tile Pro. Il est censé sonner plus fort, et le cadre en métal devrait pouvoir supporter plus de coups, mais ces affirmations sont-elles vraies ? Découvrez-le dans notre revue Tile Pro.

Ce que vous devez savoir sur le Tile Pro

Ryan Haines / Autorité Android

Tile Pro (paquet de 1) : 34,99 $ / 34,99 € / 29,99 £

Tile Pro (paquet de 2) : 59,99 $ / 59,99 € / 49,99 £

Le Tile Pro est un tracker Bluetooth que vous pouvez attacher à vos biens les plus précieux pour les suivre. Il est légèrement plus grand que le Tile Mate d’origine, mais il présente un design presque identique. Il maintient le trou monté dans le coin pour une fixation facile, mais il remplace la construction entièrement en plastique par un cadre en métal plus résistant. Comme le Tile Mate, le Tile Pro a reçu une actualisation en 2020 pour suivre les offres d’Apple et de Samsung.

En ce qui concerne ces concurrents, le Tile Pro se situe dans une classe légèrement différente de l’AirTag et du Galaxy SmartTag. C’est 5 $ de plus que les deux offres, mais il maintient l’approche flexible qui rend Tile si génial. Vous pouvez connecter votre Tile Pro à Android ou iOS avec un simple téléchargement de l’application Tile.

Le Tile Pro est plus facilement disponible dans des finitions noires ou blanches, bien que vous puissiez acheter directement auprès de Tile pour certains modèles d’édition spéciale. Ceux-ci ont tendance à changer tout au long de l’année, mais pour le moment, vous pouvez choisir des options telles que Paradise, Spaceman, etc.

Le Tile Pro se situe dans une classe légèrement différente de l’AirTag et du Galaxy SmartTag.

Bien sûr, si vous voulez la liste complète des fonctionnalités, vous devrez essayer Tile Premium. Le service coûte 2,99 $ par mois ou 29,99 $ pour un an. Il sert de point d’accès pour tout, des alertes intelligentes au remplacement gratuit de la batterie, et Tile Premium est un incontournable si vous voulez des données d’historique de localisation. Vous pouvez toujours consulter Tile Premium Protect pour encore plus de protection, ce qui ajoute jusqu’à 1 000 $ en remboursement d’articles pour 99,99 $ par an.

Le Tile Pro s’appuie sur des commandes simples pour vous aider à retrouver les objets perdus. Si vous sonnez depuis votre téléphone, une simple pression sur le tracker fera taire la sonnerie. En revanche, un double appui sur votre Tile fera sonner votre téléphone pour vous aider à le traquer.

Maintenant que vous avez les bases, voyons comment se comporte le Tile Pro dans la vie de tous les jours.

Ce qui est bon?

Ryan Haines / Autorité Android

Le Tile Pro est légèrement plus grand que le Tile Mate, mais il est toujours parfaitement adapté aux poches. Cette augmentation de taille permet un haut-parleur plus grand, ce qui contribue à faire du Tile Pro le plus puissant de tous les trackers que j’ai essayés jusqu’à présent. Tile a bien fait d’étendre la taille accrue vers l’extérieur plutôt que de rendre le Pro plus épais, de sorte qu’il s’adapte toujours confortablement à mes autres touches.

L’un des changements les plus importants apportés par Tile avec le modèle Pro est le cadre en métal. Ce n’est pas que le Tile Mate se soit jamais senti fragile, mais vous pouvez vous sentir un peu plus en sécurité en passant le Tile Pro à travers l’essoreuse. La finition noircie du Pro semble également mieux gérer les éraflures et les rayures que le blanc brillant du tracker d’origine. Il nécessite une pile CR2032, mais il est plus facile que jamais de changer avec le panneau arrière.

La finition noire ne vous saute peut-être pas aux yeux pendant que vous cherchez, mais vous ne pouvez pas manquer l’anneau de piercing.

Comme pour les autres modèles, Tile montre vraiment sa valeur en termes de flexibilité. Alors qu’Apple et Samsung tentent de vous enfermer dans leurs écosystèmes respectifs, le Tile Pro est prêt à jouer avec Android et iOS. Téléchargez simplement l’application Tile et vous pouvez utiliser les mêmes informations d’identification pour vous connecter sur n’importe quel appareil.

Vous ne pouvez pas vraiment naviguer dans le monde des trackers Tile sans l’application, mais l’interface vous facilite la vie. L’ajout de nouveaux trackers est un jeu d’enfant avec le bouton Ajouter une vignette, et vous pouvez toujours accéder à l’onglet carte pour afficher votre zone locale. L’application Tile est votre point de départ chaque fois que vous devez mettre à jour vos paramètres, modifier une sonnerie ou accéder aux options Tile Premium telles que les alertes intelligentes.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Ryan Haines / Autorité Android

Le Tile Pro offre une excellente expérience dans l’ensemble. Il répond aux questions de durabilité du Tile Mate, bien qu’il n’ajoute pas grand-chose en termes de résistance à l’eau. Vous voudrez toujours éviter bien plus que la pluie et les éclaboussures occasionnelles si vous espérez garder votre Pro pour les années à venir.

Nous pouvons rouler avec le fait que le Tile Pro n’est pas plus résistant à l’eau que tout autre tracker, mais la confiance en Tile Premium est plus préoccupante. Il s’agit déjà d’un tracker Bluetooth à 35 $, donc 30 $ supplémentaires par an peuvent rapidement commencer à s’accumuler, surtout si vous avez quelques Tiles. Cela est particulièrement vrai lorsque vous considérez d’autres trackers comme le Chipolo One, qui offre des alertes intelligentes similaires dès la sortie de la boîte sans frais supplémentaires. Les remplacements de batterie gratuits sont bien, mais vous n’en aurez pas besoin très souvent, et il existe d’autres moyens abordables de mettre la main sur des batteries.

30 $ par an en plus d’un tracker de 35 $ peuvent s’additionner si vous avez quelques Tiles sur votre compte.

Un autre inconvénient malheureux de l’application Tile est que vous ne pouvez pas supprimer les Tiles une fois qu’ils sont activés. Bien sûr, vous pouvez les remplacer ou les transférer à un ami, mais le Tile reste actif pour toujours. Même si vous masquez la vignette sur votre compte, elle reste active en arrière-plan.

Le Tile Pro dispose également d’une portée Bluetooth remarquable de 400 pieds. Si cela semble trop beau pour être vrai, c’est le cas. Vous avez besoin d’une zone dégagée sans interruption entre votre téléphone et votre Tile pour atteindre tout ce qui se rapproche de ce type de portée. À moins que vous ne viviez dans une zone largement ouverte, vous envisagez probablement une fraction de cette plage.

Tile utilise tous ses trackers pour former un réseau qui envoie constamment un ping à votre appareil. Cela fonctionne très bien si vous habitez à proximité d’autres utilisateurs dans une grande ville ou une grande ville, mais vous ne saurez pas combien d’utilisateurs vous entourent tant que vous n’aurez pas acheté une vignette et l’avoir activée. Si vous habitez plus loin dans le pays, les chances que vous trouviez plus d’une poignée d’autres utilisateurs deviennent de plus en plus minces. L’AirTag et le Galaxy SmartTag ont un avantage ici, car je sais qu’il y a beaucoup plus d’utilisateurs d’iPhone et de Samsung Galaxy près de chez moi que d’utilisateurs de Tile.

La tentative de Tile d’équilibrer la plus petite base d’utilisateurs se présente sous la forme d’une intégration à Amazon Sidewalk, du moins aux États-Unis. Il intègre les appareils Amazon Echo et Ring pour vous donner quelques points de données supplémentaires pour le suivi. Cependant, les utilisateurs d’Amazon peuvent désactiver la fonctionnalité Sidewalk, vous ne verrez donc peut-être pas d’amélioration de votre suivi.

Bien que le suivi Bluetooth soit censé être une rue à sens unique entre vous et votre tracker, le système n’est pas parfait. Tile n’offre pas de véritables fonctionnalités anti-harcèlement, ce qui signifie que les pommes pourries pourraient essayer de vous suivre avec suffisamment d’effort. Du côté positif, moins d’utilisateurs de Tile signifient que les harceleurs potentiels ont moins de points de données avec lesquels travailler. C’est là que l’intégration d’Amazon Sidewalk fonctionne comme une arme à double tranchant, car les points de suivi supplémentaires signifient qu’il y a plus d’opportunités pour les harceleurs d’exploiter votre emplacement.

Avis Tile Pro : dois-je l’acheter ?

Ryan Haines / Autorité Android

Malgré ses problèmes, le Tile Pro est probablement le meilleur tracker Bluetooth que la plupart des gens peuvent acheter. Il est bruyant, robuste et offre une flexibilité de système d’exploitation que Apple et Samsung n’offrent pas. Le Tile Pro est une excellente alternative au Tile Mate classique si vous vous préparez pour une aventure en plein air, même si cela a un coût. Il vous coûtera 10 $ de plus que le Mate et 5 $ de plus que l’Apple AirTag (29 $) ou le Galaxy SmartTag (29 $), mais cela en vaut la peine.

Cependant, les utilisateurs Apple dédiés voudront peut-être s’en tenir à l’AirTag si vous n’êtes pas si préoccupé par la qualité de construction. Même si l’AirTag sacrifie la conception pratique des trous, il est difficile de surpasser l’écosystème massif et d’identifier un suivi précis.

La plus grande question est de savoir si vous souhaitez ou non vous inscrire à Tile Premium. Il ajoute des fonctionnalités importantes, mais d’autres trackers offrent les mêmes options sans frais annuels de 29,99 $. Le manque de support anti-harcèlement de Tile soulève également des questions.

Si vous naviguez entre Android et iOS, vous devrez peut-être choisir entre Tile et Chipolo pour votre prochain tracker. Le Tile Pro est un argument très fort pour votre argent, et les remises sur les packs multiples sont difficiles à surpasser.

Carrelage Pro

Vous perdez constamment vos clés ? Le tracker GPS Tile Pro veillera à ce que cela ne se reproduise plus jamais. Avec une portée de 400 pieds et une sonnerie puissante qui peut se démarquer dans la foule, ouvrez simplement l’application la prochaine fois que ces clés se glissent sous les coussins du canapé pour les trouver sans tracas.