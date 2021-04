Test-track-Treat est bon, la vaccination est encore meilleure

Compte tenu de son rôle à la fois dans la réduction de la propagation et de l’intensité, le vaccin fait partie intégrante du retour à la normale de l’Inde; après deux coups de feu, avec le niveau approprié de masquage et d’hygiène personnelle, si les Indiens peuvent retourner au travail, des millions de personnes retrouveront leur emploi.

Étant donné qu’il a fallu 99 jours pour que le pays atteigne la première infection d’un lakh et que ce nombre est dépassé en moins d’un jour maintenant, le Premier ministre Narendra Modi a bien fait de dire à divers ministres en chef de l’État qu’ils devaient revenir test-piste-traiter. Avec la nation aux prises avec Covid depuis plus d’un an, une fatigue massive s’est installée, non seulement parmi les citoyens, mais aussi au sein de l’appareil officiel; ce n’est pas seulement dans les coins de rue et sur les marchés que vous voyez des gens porter juste un menton, même des rassemblements électoraux massifs auxquels des gens comme le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur se sont adressés avaient des gens sans masque ni aucune forme de distanciation sociale. Les tests quotidiens qui étaient passés à plus d’un million par jour en septembre et octobre de l’année dernière étaient tombés à moins de huit lakh en janvier et sept lakh en février. Dans ce cadre, comme l’a souligné le ministère de la Santé du syndicat, la part des tests rapides d’antigène, peu fiables mais rapides, est très élevée; 85% dans le cas du Telangana, 80% pour l’Odisha, 64% pour le Kerala etc. contre le plafond de 30% prescrit par le centre.

Et si les niveaux de test ont souffert gravement, la recherche des contacts s’est presque effondrée dans la plupart des États à mesure que les nombres ne cessaient de croître; avec le nombre total de cas traversant 1,2 crore, il est très difficile de faire un traçage détaillé. En effet, comme l’a montré l’enquête de mi-journée, un simple pot-de-vin permet d’éviter facilement la mise en quarantaine institutionnelle obligatoire pour ceux qui viennent de l’étranger; la principale raison de la hausse soudaine des cas pourrait bien être les nouvelles souches britanniques (807) et sud-africaines (47) assez virulentes qui seraient clairement venues de voyageurs étrangers. En conséquence, les hôpitaux sont surchargés et, dans la mesure où il y a un retard dans les tests, plus de patients sont admis à un stade critique où ils ont besoin soit de soins intensifs, soit de soutien respiratoire. À Mumbai, par exemple, entre le 30 mars et le 8 avril, le nombre de lits de soins intensifs vacants est passé de 336 à 72 et les ventilateurs de 213 à 28.

Alors que le Premier ministre a bien fait de rappeler aux principaux ministres la nécessité de recentrer leurs efforts, il a naturellement sous-estimé le rôle des vaccins dans la réduction de la propagation et de l’intensité de la maladie. L’Inde a battu Covid la première fois, il avait raison, quand il n’y avait pas de vaccin; mais cela a été fait par des verrouillages massifs pour briser la chaîne de transmission. Compte tenu de l’énorme perte de vies et de moyens de subsistance, comme l’a reconnu le Premier ministre, de tels verrouillages doivent être évités maintenant. Et lui, et ceux de son parti, qui ont fait valoir qu’il était important de se concentrer sur ceux d’environ 45 ans, car leur décès est plus élevé, a raté le point. Dans la mesure où les vaccinations ralentissent la propagation, les jeunes doivent également être vaccinés rapidement. La vaccination ne vise pas non plus à réduire le nombre de décès; jusqu’à présent, moins d’un pour cent de la population a été infecté et, parmi eux, 1,3% meurent.

Compte tenu de son rôle à la fois dans la réduction de la propagation et de l’intensité, le vaccin fait partie intégrante du retour à la normale de l’Inde; après deux coups de feu, avec le niveau approprié de masquage et d’hygiène personnelle, si les Indiens peuvent retourner au travail, des millions de personnes retrouveront leur emploi. Le Premier ministre a minimisé le rôle des vaccins parce qu’ils sont rares, mais compte tenu de leur criticité, il doit faire tout ce qu’il peut pour permettre à des producteurs comme Serum Institute et Bharat Biotech – et d’autres effectuant des essais de transition – d’augmenter rapidement la production. Aucune quantité de tests et de traçages, aussi difficiles que cela soit, ne peut se substituer à une campagne de vaccination.

