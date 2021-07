Test Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro : Le routeur ultime pour les passionnés

La plupart d’entre nous travaillant à domicile dans un avenir prévisible, il est essentiel de disposer d’un routeur capable de fournir une bande passante cohérente à plusieurs appareils à la fois. Nous avons déjà rassemblé les meilleurs routeurs Wi-Fi 6 et les meilleurs routeurs maillés Wi-Fi 6 – en mettant en évidence les derniers et les meilleurs d’ASUS, Netgear, TP-Link, Google et autres – et si vous rencontrez régulièrement des problèmes de connectivité, l’une de ces options résoudra ces problèmes.

De nos jours, les routeurs Wi-Fi ont des conceptions élégantes, une interface utilisateur moderne avec des options facilement compréhensibles, et ils se mettent même à jour automatiquement. Mais si vous êtes un passionné de réseau et que vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnalisable, vous voudrez jeter un œil à UniFi Dream Machine Pro d’Ubiquiti (je vais simplement l’appeler UDM Pro).

Ubiquiti s’adresse principalement aux utilisateurs et aux entreprises passionnés, avec leurs produits offrant des performances de niveau entreprise tout en étant suffisamment accessibles pour que les utilisateurs réguliers puissent les récupérer. C’est le principe de l’UniFi Dream Machine Pro ; il s’agit d’une version montable en rack de l’UniFi Dream Machine que j’ai examinée il y a quelques années, vantant des mises à niveau passionnantes à tous les niveaux.

En bout de ligne : L’UDM Pro vous permet de passer à la mise en réseau 10GbE avec un budget limité. Le routeur est une solution intégrée avec d’excellentes fonctionnalités logicielles, des performances haut de gamme et un système de prévention des intrusions exceptionnel qui ne limite pas la bande passante de votre réseau. Oh, et vous obtenez même un enregistreur vidéo réseau intégré qui vous permet de configurer un système de caméra de sécurité domestique local sans payer de frais de licence.

Le bon

Des performances incroyables La prévention des intrusions fonctionne de manière infaillible Mise en réseau 10 GbE Enregistreur vidéo réseau intégré

Le mauvais

Pas de ports PoE Certaines fonctionnalités manquent

Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro : Prix et disponibilité

L’UDM Pro est disponible sur tous les marchés où Ubiquiti est officiellement présent. Cela comprend l’Amérique du Nord, l’Europe, le Brésil, Taïwan, le Japon et l’Inde. L’UDM Pro est vendu 379 $ aux États-Unis, 319 € en Europe et 41 299 en Inde.

Les clients en Inde pourront obtenir 2 000 sur le coût de l’UDM Pro en se rendant sur le site d’Ubiquiti à partir du lien ci-dessus ou en utilisant ACINDIE. L’équipement Ubiquiti n’est jamais en vente, c’est donc un bon moyen d’économiser de l’argent si vous souhaitez mettre la main sur l’UDM Pro.

Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro : ce que vous allez adorer

Ubiquiti a simplifié l’accès à son écosystème UniFi ces dernières années ; auparavant, vous deviez acheter une passerelle de sécurité pour le routage, un commutateur, une clé cloud qui servait de console et des points d’accès Wi-Fi. Ubiquiti a combiné toutes ces pièces en un seul produit en 2019 et l’a appelé UniFi Dream Machine (UDM), et ce fut un tournant pour le fabricant. L’UDM était comme les routeurs grand public en ce sens qu’il offrait une solution tout-en-un pour le routage, la commutation et l’accès sans fil, mais il conservait la personnalisation à la pointe de l’UniFi.

L’UDM Pro vous offre une mise en réseau 10GbE pour moins de 400 $.

L’UDM Pro s’appuie sur l’ensemble de fonctionnalités de l’UDM. Comme l’UDM Pro est une passerelle montable en rack, il manque de connectivité sans fil ; les serveurs rack ne sont pas nécessairement propices aux signaux sans fil, il n’aurait donc pas été une bonne idée d’ajouter un point d’accès à l’UDM Pro. Bien que vous puissiez techniquement utiliser l’UDM Pro sans rack de serveur (vous pouvez simplement le poser sur une table), vous feriez mieux d’en prendre un car il peut alors abriter le reste de votre matériel réseau.

J’ai opté pour un rack de serveur 9U que j’ai trouvé sur Amazon, mais si vous recherchez des suggestions, tout ce qui concerne StarTech devrait vous convenir. Ubiquiti comprend les supports et les vis dont vous avez besoin pour monter l’UDM Pro dans un rack, et c’est assez facile à faire – il m’a fallu 30 minutes pour insérer l’UDM Pro et le commutateur UniFi dans le serveur.

L’UDM Pro comprend un commutateur Gigabit à 8 ports, deux ports 10GbE SFP+ (un pour le WAN et un pour le LAN), une passerelle de sécurité intégrée et un emplacement pour disque dur de 3,5 pouces. La fente pour disque dur est là pour tirer parti de la gamme de caméras de sécurité Protect d’Ubiquiti, mais nous en reparlerons plus tard.

En ce qui concerne le matériel lui-même, l’UDM Pro est alimenté par quatre cœurs Cortex A57 allant jusqu’à 1,7 GHz, et dispose de 4 Go de RAM et de 16 Go de mémoire embarquée. C’est considérablement plus que ce que vous trouverez sur un routeur moyen, et cela garantit qu’il y a plus qu’assez de marge pour l’avenir. Il y a aussi un écran de 1,3 pouces qui vous permet d’afficher le débit, de voir le nombre d’appareils connectés à l’UDM Pro, de régler les ventilateurs, de voir la charge du système, etc.

Comme l’UDM Pro est livré avec un contrôleur UniFi intégré, vous pouvez facilement installer et configurer l’appareil. Il dispose d’une connectivité Bluetooth et vous pouvez télécharger l’application UniFi Network depuis le Play Store, créer un compte Ubiquiti et localiser l’appareil. La configuration initiale prend moins de cinq minutes, mais vous aurez besoin d’une connexion Internet pour coupler l’UDM Pro avec votre téléphone.

Étant donné que l’UDM Pro n’a pas de connectivité sans fil, vous devrez choisir des points d’accès à utiliser avec l’appareil. Heureusement, Ubiquiti dispose désormais de deux points d’accès Wi-Fi 6 – UniFi 6 Lite et UniFi 6 LR – et l’une ou l’autre option devrait fonctionner correctement pour faire avancer les choses (je les passerai en revue sous peu).

Le système de prévention des intrusions d’Ubiquiti fait un excellent travail en protégeant votre réseau domestique.

Une fois l’UDM Pro configuré, vous pouvez alors vous connecter au tableau de bord UniFi OS et accéder à toutes les fonctionnalités proposées. L’UDM Pro fonctionne avec les quatre modules UniFi OS : UniFi Network, UniFi Protect, UniFi Access et UniFi Talk. UniFi Access est un service d’accès de porte qui permet aux entreprises de gérer l’entrée du personnel et des visiteurs, et UniFi Talk est un forfait VoIP destiné aux entreprises. Les modules qui vous intéresseront si vous envisagez l’UDM Pro pour votre maison sont UniFi Network et Protect.

Désormais, le différenciateur clé de l’UDM Pro est qu’il peut fournir jusqu’à 3,5 Gbit/s de bande passante avec la détection d’intrusion (IDS) ou le système de prévention d’intrusion (IPS) d’Ubiquiti activé. Avec IPS activé, l’UDM Pro protégera votre réseau domestique contre les botnets actifs, les logiciels malveillants (y compris ceux qui ciblent les appareils mobiles) et les chevaux de Troie. Vous pouvez également désactiver complètement l’accès aux clients P2P ou TOR, et avec cinq niveaux de protection au choix, il y a beaucoup de personnalisation ici.

Vous pouvez configurer IPS pour analyser le trafic Internet à la recherche de vulnérabilités dans ActiveX, DNS ou SQL, d’exploits dans les jeux, de configurer le géofencing et de bloquer les adresses IP malveillantes. Le service fait un excellent travail dans l’ensemble et est particulièrement pratique pour les appareils IoT.

UniFi Network vous permet de configurer et de gérer votre système de caméras de sécurité à domicile sans payer de frais mensuels.

En termes de performances quotidiennes, l’UDM Pro a un net avantage sur l’UDM. Par exemple, mon réseau domestique UniFi comprend un UDM Pro connecté à un UniFi Switch Pro 24 PoE, avec un UniFi 6 LR et UniFi 6 Lite pour un accès sans fil. J’utilisais un Ubiquiti Alien avant de passer à l’équipement UniFi, et la fonctionnalité la plus remarquable pour moi est UniFi OS ; le logiciel de gestion dispose d’un ensemble complet de fonctionnalités pour le routage, la sécurité et la gestion de la bande passante.

Un autre domaine clé où l’UDM Pro se démarque de l’UDM ordinaire est l’enregistreur vidéo en réseau (NVR). De plus, l’UDM Pro dispose d’un plateau de disque dur intégré et fonctionne avec la série de caméras de sécurité Protect d’Ubiquiti, ce qui vous permet de configurer un réseau de sécurité domestique robuste alimenté directement par le routeur.

L’un des avantages de cela est que les données sont stockées localement – garantissant votre confidentialité – et vous n’avez pas à payer de frais mensuels pour utiliser vos propres caméras de sécurité, comme Nest et Ring vous le font.

En passant, si vous cherchez à utiliser les fonctionnalités d’enregistreur vidéo en réseau proposées, vous devrez vous procurer un disque dur avec l’UDM Pro (si vous n’en avez pas qui traîne). Ubiquiti propose un pack comprenant l’UDM Pro et un disque dur de 8 To pour 569 $. Le stockage groupé est WD Purple, et vous économisez environ 50 $ à 60 $ en achetant les deux ensemble.

Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro : ce qui doit être amélioré

Malgré tout ce que l’UDM Pro réussit, il y a quelques inconvénients, comme le manque de ports PoE. Donc, si vous cherchez à récupérer les points d’accès d’Ubiquiti, vous devrez acheter un commutateur UniFi qui offre PoE, ou prendre des injecteurs PoE à la place pour alimenter les points d’accès.

Un autre problème est que le commutateur à 8 ports de l’UDM Pro est limité à un fond de panier 1GbE. Par conséquent, si vous utilisez un NAS et souhaitez configurer l’agrégation de liens pour des transferts de fichiers plus rapides, vous devrez idéalement utiliser un commutateur UniFi dédié. .

Concours Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro

L’UDM Pro diffère de l’UDM en ce qu’il possède un lecteur intégré et fonctionne comme un enregistreur vidéo en réseau. Si vous n’avez pas besoin de cette fonctionnalité, l’UDM est une meilleure option car il fonctionne comme un appareil tout-en-un qui comprend un point d’accès pour la connectivité Wi-Fi ac. L’UDM a également l’avantage supplémentaire de ne pas nécessiter de montage en rack, donc si vous n’avez pas encore décidé d’installer un serveur, c’est un choix décent.

Si vous recherchez une solution de routage montable en rack similaire, le CCR1009-7G-1C-1S+ de Microtik est peut-être le routeur qu’il vous faut. Il dispose d’un matériel puissant, d’un port SFP+ si vous recherchez une connectivité 10GbE, de sept ports Ethernet Gigabit et de RouterOS de Miktorik qui vous offre de nombreuses options de routage et de gestion de la bande passante.

Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro : faut-il l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez un routeur avec un réseau 10GbE Vous avez besoin de fonctionnalités complètes de gestion de la bande passante Vous avez besoin d’une intégration avec des caméras de sécurité Vous avez déjà investi dans du matériel UniFi

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous voulez un routeur tout-en-un avec connectivité sans fil Vous avez besoin de ports PoE

En fin de compte, l’UDM Pro offre les fonctionnalités que vous recherchez dans une solution de routage haut de gamme. Si vous disposez d’une connexion fibre Gigabit ou recherchez un utilitaire de mise en réseau évolutif avec une connectivité jusqu’à 10 GbE, l’UDM Pro est l’option idéale pour vous. De plus, les fonctionnalités d’enregistrement vidéo en réseau intégrées signifient que l’UDM Pro fait également un excellent travail en tant que passerelle pour vos caméras de sécurité à domicile et constitue une excellente alternative à Nest et Ring.

4,5 sur 5

Le robuste système d’exploitation UniFi d’Ubiquiti possède toutes les fonctionnalités que vous recherchez dans un logiciel de gestion de routeur, et l’intégration étroite avec le reste du portefeuille UniFi fait de l’UDM Pro un choix hors pair si vous cherchez à mettre à niveau l’USG ou un EdgeRouter .

Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro

