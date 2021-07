Test Unihertz Atom XL : le talkie-walkie rencontre le smartphone

Dans un monde où d’autres fabricants se font concurrence pour installer les écrans les plus grands possibles dans les appareils portables, Unihertz s’est engagé à devenir petit, avec une approche « moins c’est plus ».

L’Atom XL est l’offre de téléphone robuste haut de gamme d’Unihertz et offre une bosse notable à un écran de 4 pouces par rapport aux 2,45 pouces de l’Atom d’origine. Peut-être que la taille compte vraiment, ce qui pose la question : est-ce que 4 pouces suffisent ?

Ce que vous devez savoir sur l’Unihertz Atom XL

Unihertz Atom XL (6 Go/128 Go) : 339,99 $/274,99 £

L’Atom XL est le dernier smartphone robuste d’Unihertz, surpassant l’Atom L et l’Atom original. C’est exactement le même téléphone que l’Atom L, avec l’ajout d’une antenne pour la fonctionnalité talkie-walkie. Unihertz nous a envoyé un modèle de test que nous avons testé pendant cinq jours sous Android 10 avec la build Unihertz_Atom_XL_20200312 en plus.

Conçu pour un travail intensif, le téléphone est IP68 résistant à l’eau et à la poussière. Il a également une cote MIL-STD-810G pour la protection contre les chocs, les vibrations, la chaleur, le froid, l’humidité et plus encore. L’écran est fabriqué à partir de verre Gorilla Glass 3 oléophobe et le téléphone est livré avec deux protecteurs d’écran en plastique.

Il n’y a qu’une seule option de couleur et de spécification disponible avec l’Atom XL. Il est livré avec un processeur octa-core Helio P60, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible, ainsi qu’une batterie non amovible de 4 300 mAh.

À seulement 4 pouces, l’écran est beaucoup plus petit que les écrans de 6 et 7 pouces trouvés sur la plupart des smartphones phares modernes. Cependant, l’Atom XL pèse toujours 243,5 g en raison de la grosse batterie et des couches protectrices du boîtier en métal et en caoutchouc.

La biométrie comprend un lecteur d’empreintes digitales, un déverrouillage du visage (basé sur un logiciel via la caméra frontale) et un capteur de fréquence cardiaque (via la caméra arrière). L’Unihertz Atom XL exécute Android 10 prêt à l’emploi; Cependant, la société nous a dit qu’elle prévoyait de mettre à jour le téléphone vers Android 11 d’ici la fin du mois d’août.

Ce qui est bon?

En tant que téléphone conçu pour la vie en déplacement, l’Unihertz Atom XL dispose de nombreuses fonctionnalités de productivité. Par défaut, le bouton rouge sur le côté du téléphone est réglé sur le mode Push To Talk (PTT), donc le maintenir enfoncé lancera instantanément la fonctionnalité talkie-walkie lorsque l’antenne est installée. Cependant, en désactivant le mode PTT, le bouton devient un raccourci clavier et vous pouvez définir des fonctions personnalisées pour un appui court, un appui long et un appui double.

La fonctionnalité talkie-walkie fonctionne très bien, avec une portée de 8 km pour vous garder connecté. Huit canaux numériques et huit canaux analogiques peuvent être sélectionnés dans l’application Intercom. Il existe également des options pour ajouter des contacts, envoyer des messages et sélectionner des zones géographiques dans l’application.

En tant que téléphone conçu pour la vie en déplacement, l’Unihertz Atom XL dispose de nombreuses fonctionnalités de productivité.

Une application Toolbox est pré-installée sur le téléphone, avec une multitude de fonctions, notamment un test de bruit, une boussole, un moniteur de fréquence cardiaque, un baromètre, un compteur de vitesse et un mode caméra sous-marine. Le mode appareil photo sous-marin désactive l’écran tactile, en utilisant les boutons pour contrôler la commutation entre les modes appareil photo et la capture photo/vidéo.

L’autonomie de la batterie de l’Unihertz Atom XL est vraiment bonne. Malgré une cellule de 4 300 mAh plus petite que les téléphones robustes concurrents, le téléphone peut facilement supporter une journée complète d’utilisation intensive. Si vous n’utilisez le téléphone qu’avec parcimonie, vous pouvez le prolonger jusqu’à une semaine complète d’utilisation.

Les performances de l’Atom XL sont comparables à celles d’autres téléphones robustes. Il ne mettra pas à l’épreuve les meilleurs téléphones Android de sitôt, mais il exécute les applications de tous les jours sans problème.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

De nombreux avantages de portabilité associés à un téléphone doté d’un écran plus petit sont sacrifiés au profit de ces lunettes géantes, d’une conception volumineuse et d’un poids élevé. Alors qu’Unihertz a une approche claire de la fonction sur la forme, une grande partie de la concurrence a réussi à concevoir des téléphones tout aussi robustes qui sont plus minces, plus légers et s’adaptent à des écrans plus grands dans un corps de taille similaire. Il n’a pas non plus la cote MIL-STD-810H ou la connectivité 5G plus élevée que quelques téléphones robustes plus chers.

Bien que ce petit écran de quatre pouces soit toujours utilisable pour la plupart des tâches, j’aurais aimé voir cet espace supplémentaire sur le devant du téléphone utilisé pour ajouter un ou deux pouces supplémentaires à l’écran. Un écran légèrement plus grand améliorerait considérablement la saisie, l’affichage du contenu et le multitâche sur le téléphone. Pourtant, l’écran est suffisamment lumineux pour être utilisé à l’extérieur, et la résolution de 1 136 x 640 est en fait assez nette et dense en pixels sur un si petit écran.

Les avantages de portabilité d’un écran plus petit sont sacrifiés au profit de ces lunettes géantes, d’une conception volumineuse et d’un poids élevé.

Le téléphone dispose d’une charge rapide qui, selon Unihertz, est deux fois plus rapide que la technologie de charge 5V/2A normale ; Cependant, il faut encore trois à quatre heures pour charger complètement la batterie de 4 300 mAh. Il n’y a pas non plus de compatibilité de charge sans fil, bien qu’il faille s’y attendre à ce prix.

Il y a un rabat pour protéger le port d’antenne, mais il n’y a pas de rabat sur le port de chargement USB ou le port casque. Bien que les ports soient toujours étanches, il serait bien d’avoir des rabats de protection pour empêcher la poussière et la saleté de se coincer à l’intérieur.

Une autre omission étrange du téléphone est un tiroir d’applications, qu’Unihertz a exclu de sa version d’Android 10. Les amateurs d’Android peuvent être contrariés par les tentatives de la société de modéliser l’interface après iOS.

Échantillons de caméras Unihertz Atom XL

Photo selfie Unihertz Atom XL Photo de rue Unihertz Atom XL par beau temps. Photo d’extérieur Unihertz Atom XL au bord de la piscine. Photo sous-marine Unihertz Atom XL. Photo de jardin Unihertz Atom XL par temps couvert. Photo d’intérieur Unihertz Atom XL du jeu Mario.

Spécifications Unihertz Atom XL

Unihertz Atom XLDimensions

Unihertz Atome XL :

134,5 x 65 x 17,5 mm

243,5 g

Système d’exploitation

Unihertz Atome XL :

Android 10

CPU

Unihertz Atome XL :

Helio P60 Octa-Core, 2,0 GHz

RAM

Unihertz Atome XL :

6 Go

Stockage

Unihertz Atome XL :

128 Go

Batterie

Unihertz Atome XL :

Batterie 4300mAh non amovible

Afficher

Unihertz Atome XL :

4,0 pouces

1136 x 640

Appareils photo

Unihertz Atome XL :

48MP arrière

8MP avant

Connexion

Unihertz Atome XL :

GSM : Bande 2/3/5/8

WCDMA : 1,2,4,5,8,19

TD-SCDMA : Bande 34/39

FDD/TDD LTE:

B1/2/3/4/5/6/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/B28B/34/38/39/40/41/66

C2K : BC0/BC1

WLAN 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz Wi-Fi Direct, point d’accès Wi-Fi

Bluetooth 4.2

Radio FM

SIM

Unihertz Atome XL :

Double nano-SIM

Capteurs

Unihertz Atome XL :

GPS, G-sensor, Gyroscope, Proximité, Capteur ambiant, Boussole, Baromètre

Biométrie

Unihertz Atome XL :

Empreinte digitale, déverrouillage du visage

protection

Unihertz Atome XL :

IP68

MIL-STD-810G

Ports

Unihertz Atome XL :

USB Type-C, prise 3,5 mm, microSD

Antenne

Unihertz Atome XL :

DMR, portée 8 km

Avis Unihertz Atom XL : Dois-je l’acheter ?

Si vous recherchez un deuxième téléphone pour le travail ou les voyages et que vous apprécieriez la fonctionnalité talkie-walkie, n’hésitez pas à acheter l’Unihertz Atom XL. Il fonctionne bien pour son prix et dispose d’une protection suffisamment robuste pour gérer presque toutes les aventures dans lesquelles vous l’entreprenez, même s’il ne s’agit pas du téléphone robuste le plus durable que l’argent puisse acheter.

Si vous recherchez un téléphone encore plus durable et que vous n’êtes pas intéressé par les caractéristiques uniques de l’Atom XL, il existe des alternatives plus complètes qui peuvent être mieux adaptées à vos besoins. Pour un peu d’argent supplémentaire, le BlackView BV9900 Pro (499 $) offre une protection plus solide, un écran beaucoup plus agréable et des outils supplémentaires tels qu’un compteur UV et un hygromètre.

Si vous appréciez la fonctionnalité talkie-walkie, n’hésitez pas à acheter l’Unihertz Atom XL.

Le Doogee S96 Pro (399 $) peut également être trouvé pour environ le même prix que l’Atom XL en vente. Il dispose de quatre caméras orientées vers l’arrière, dont un capteur de vision nocturne infrarouge. Si vous êtes dans l’écosystème Samsung, le Samsung Galaxy XCover Pro (499 $) vaut également le détour.

Cependant, si vous voulez un téléphone talkie-walkie et que cela ne vous dérange pas d’avoir un petit écran, l’Unihertz Atom XL est celui qu’il vous faut. Cliquez ci-dessous pour en prendre un pour vous-même.

Unihertz Atome XL

Téléphone robuste avec prise en charge du talkie-walkie DMR, une batterie de 4 300 mAh qui dure des jours et une multitude de fonctions de voyage et de travail.