Test VAVA Chroma : ce projecteur laser 4K UST coche toutes les bonnes cases

Au cours des trois dernières années, j’ai utilisé le projecteur laser Mi de Xiaomi dans ma chambre pour diffuser des films et des émissions de télévision en continu. Je voulais un grand écran mais je ne voulais pas qu’un téléviseur prenne beaucoup de place, donc cela signifiait aller avec un projecteur. Je n’étais pas intéressé par un projecteur ordinaire, car cela aurait impliqué de le monter au mur au-dessus du lit. Je me suis donc tourné vers la catégorie laser ultra courte focale (UST).

Comme son nom l’indique, un projecteur UST a une courte distance de projection, ce qui signifie que vous pouvez le placer juste à côté d’un mur et toujours obtenir une grande image. Les projecteurs ordinaires doivent être éloignés d’un mètre ou deux pour projeter une grande image, mais j’avais le projecteur laser Mi à seulement 10 cm du mur et il projetait une image de 75 pouces – idéal pour mes besoins. Cependant, le projecteur laser Mi coûtait 1 599 $ lorsque je l’ai acheté, ce qui était considéré comme un bon rapport qualité-prix, car des options similaires d’Optoma et d’Epson se sont vendues pour le double de ce montant.

Cela nous amène au VAVA Chroma. VAVA est dans le secteur des projecteurs depuis six ans maintenant, et son premier projecteur 4K UST avait beaucoup à offrir dans cette catégorie. C’était l’un des projecteurs UST les plus vendus, et VAVA présente un nouveau modèle appelé Chroma.

Tout dans le Chroma est ridicule : il dispose de la dernière technologie de projection avec une matrice à trois lasers, d’un nouveau design avec beaucoup de chrome, et il peut projeter jusqu’à une image de 150 pouces, ce qui en fait un excellent choix si vous êtes intéressé à mettre en place un home cinéma. Comme tous les projecteurs UST, le Chroma n’est pas abordable ; il se vend 2 999 $, et c’est son prix de lancement. Voyons donc ce que vous obtenez ici et si vous devriez vous procurer ce projecteur UST.

En bout de ligne : Le Chroma est l’un des meilleurs projecteurs laser à focale ultra courte. Il a un design audacieux qui attire l’attention sur lui-même, un son puissant de 60 W, une qualité d’image incroyable avec HDR10 et des couleurs éclatantes, toutes les options de connectivité que vous souhaitez et une luminosité de 2 500 lumens qui le rend idéal pour une utilisation de jour. Oui, c’est cher, mais vous en avez pour votre argent ici.

Le bon

Qualité d’image sublime avec HDR10 et MEMC Obtient suffisamment de luminosité pour une utilisation en journée Nombreuses options de connectivité Design élégant Puissant son intégré

Le mauvais

N’a pas la disposition Android TV Remote n’est pas idéale

VAVA Chroma : Prix et disponibilité

VAVA a dévoilé le Chroma via la plateforme de financement participatif Indiegogo, où il est disponible au prix de lancement de 2 999 $. La première vague d’unités est livrée aux bailleurs de fonds aux États-Unis, le projecteur devant faire ses débuts officiels en 2022 pour 4 699 $. Vous pouvez toujours mettre la main dessus pour 2 999 $ en vous rendant sur Indiegogo, avec des livraisons à partir de février 2022.

VAVA Chroma : conception

La plupart des projecteurs à focale ultra courte ont un design discret qui leur permet de se fondre dans l’arrière-plan. Ce n’est certainement pas le cas avec le VAVA Chroma ; le projecteur est grand, lourd et avec des inserts chromés de chaque côté, il attire immédiatement l’attention.

Il s’agit d’un projecteur conçu pour attirer l’attention.

Les accents chromés sont nichés le long des bouches d’admission d’air et d’échappement, et le flair supplémentaire donne au Chroma une présence qui fait défaut aux autres projecteurs. Il y a aussi une calandre en tissu à l’arrière avec un grand logo VAVA orné de chrome, et la qualité de fabrication – comme vous pouvez l’imaginer pour un projecteur à 2 999 $ – est comparable aux meilleures de la catégorie.

Maintenant, la conception du tissu et les inserts chromés font du Chroma un aimant à poussière, et au cours des trois semaines où je l’ai utilisé, beaucoup de poussière s’est propagée autour des bouches d’admission d’air et d’échappement.

Avec des dimensions de 540 x 378 x 110 mm et un poids de 24 lb (11 kg), le Chroma est définitivement le plus grand des projecteurs UST. Il éclipse le projecteur laser Mi d’une certaine marge, et j’étais d’abord inquiet s’il tiendrait même sur la commode qui se trouve dans la chambre. Heureusement, il s’est coincé avec juste un peu de largeur restante.

Il y a des capteurs situés de chaque côté du laser qui le coupent automatiquement en cas de mouvement, une fonctionnalité particulièrement utile si vous êtes comme moi et oubliez que le projecteur est actif et décidez de connecter un boîtier de streaming à l’un des ports HDMI à l’arrière.

VAVA Chroma : Caractéristiques

Comme la plupart des projecteurs haut de gamme, le Chroma propose une multitude d’options de connectivité. Vous trouverez trois ports HDMI à l’arrière avec un port ARC, un port USB 2.0 pour les disques de stockage, une sortie 3,5 mm, une entrée AV, une sortie optique et un port Ethernet. La connectivité sans fil comprend le Wi-Fi ac et le Bluetooth 4.2.

Vous disposez de toutes les options de connectivité dont vous avez besoin, et il existe une interface Android personnalisée.

Le Chroma exécute Android 9.0 prêt à l’emploi, mais il ne dispose pas d’Android TV. Au lieu de cela, il utilise l’interface personnalisée de VAVA, et c’est à peu près aussi minime que possible. Lorsque vous démarrez sur l’écran d’accueil pour la première fois, vous verrez les trois entrées HDMI et AV bien en évidence en haut, ainsi qu’une boutique d’applications, un gestionnaire de fichiers et des paramètres.

C’est bien dans mon livre car je n’aime pas la direction que prend Google avec le passage à Google TV. Je suis très attentif à ce que je regarde et je n’ai pas besoin que Google me donne des recommandations sur les émissions de télévision et les films à la mode – et cela aussi sur l’écran d’accueil. Donc, dans ce contexte, l’interface épurée fonctionne pour moi. Idéalement, vous voudrez utiliser un appareil de streaming comme le NVIDIA Shield TV Pro avec un projecteur de ce calibre pour déverrouiller la meilleure image possible de toute façon.

Cela dit, vous avez la possibilité d’installer vos services de streaming préférés à partir de la boutique d’applications intégrée si vous ne souhaitez pas attacher de boîtier de streaming au Chroma, et vous trouverez Netflix, Disney+, YouTube, Prime Vidéo et autres. Et avec 3 Go de RAM, l’interface est fluide et n’a aucun décalage lors de la navigation ou de la lecture de contenu. Il y a aussi 32 Go de stockage, et vous pouvez simplement connecter un lecteur de stockage externe ou utiliser le gestionnaire de fichiers pour accéder au contenu d’un NAS local sur votre réseau domestique.

VAVA Chroma : Performance

Du côté matériel, le VAVA Chroma utilise une source lumineuse triple laser ALPD 4.0. Il va jusqu’à la résolution 4K et offre 2500 lumens de luminosité, couvrant 106% de la gamme de couleurs Rec2020. Vous obtenez également HDR10 avec HLG et MEMC. Le Chroma ne va pas au-delà de 60 Hz, mais le lissage des mouvements fait définitivement la différence lors de la visualisation de contenu sportif.

Le Chroma offre une qualité d’image exceptionnelle et il est utilisable même à la lumière du jour.

Avec un rapport de projection de seulement 0,233, vous n’avez pas besoin de placer le Chroma loin du mur pour obtenir une grande image. Pour obtenir la projection complète de 150 pouces, vous devrez placer le Chroma à 42 cm du mur. Je l’ai installé à un peu moins de 10 cm et cela a créé une image de 80 pouces, idéale pour mon cas d’utilisation. Pour votre référence, le Chroma doit être à 18 cm pour une image de 100 pouces et à 28 cm pour obtenir une image de 120 pouces.

Le projecteur ajuste automatiquement la mise au point et il y a une correction trapézoïdale en huit points. VAVA recommande d’utiliser un écran pour la meilleure qualité d’image et vend un écran Ambient Light Rejecting (ALR) au prix de 650 $. L’écran est conçu pour filtrer la lumière ambiante et offrir les meilleures couleurs, mais je viens d’installer le Chroma contre un mur blanc – cela a toujours fonctionné pour mon cas d’utilisation, et je n’ai pas ressenti le besoin d’avoir un écran.

La qualité d’image est là où le Chroma prend tout son sens. Les couleurs sont éclatantes et HDR10 fait un excellent travail en augmentant le contraste pour le contenu en streaming, et la luminosité de 2500 lumens est adéquate pour une utilisation même à la lumière du jour avec une certaine lumière ambiante filtrant dans la pièce. Le Chroma brille vraiment lorsqu’il n’y a pas d’autre source de lumière, offrant une qualité d’image qui est l’une des meilleures de cette catégorie.

Je n’ai que le projecteur laser Mi pour référence, et le Chroma surpasse facilement le projecteur de Xiaomi pour la vivacité des couleurs et les niveaux de contraste. Vous avez le choix entre six modes d’image – Standard, Film, Jeu, TV, PE et PC – et trois paramètres pour le lissage des mouvements, et vous pouvez également régler manuellement des paramètres individuels tels que la luminosité, le contraste et la teinte. Les meilleurs téléviseurs Android coûtent à peu près le même prix que le Chroma, mais vous obtenez une taille d’écran qui est le double de celle de la plupart des téléviseurs.

Le Chroma excelle également en matière de qualité sonore. Le système audio intégré est réglé par Harman Kardon et délivre 60 W de son, et il est suffisant pour remplir une petite pièce. Il y a une quantité décente de détails dans le son, et pendant qu’il fait le travail, vous voudriez idéalement coupler le Chroma avec un système de son surround.

La télécommande fournie convient, mais j’aurais aimé que VAVA fasse un meilleur travail ici. La disposition des boutons n’est pas optimale, vous n’obtenez aucun bouton pour les services de streaming et son utilisation n’est pas particulièrement agréable. Cela dit, la plupart des utilisateurs qui récupèrent le Chroma le coupleront avec un appareil de diffusion en continu, ce n’est donc pas un trop gros problème.

L’un des plus gros problèmes avec un projecteur UST est la chaleur, et le Chroma s’en sort très bien à cet égard. Vous n’entendrez pas les ventilateurs vrombir lorsqu’il y a du contenu en cours de lecture sur le projecteur, et il ne génère pas trop de chaleur. Il y a une protection intégrée qui réduit la puissance si la température ambiante atteint 35 degrés Celsius (95 Fahrenheit), et elle s’éteint automatiquement si elle atteint 43 degrés Celsius (109,4 Fahrenheit). Il est peu probable que ce soit le cas dans une utilisation quotidienne, et même après plusieurs heures d’émissions télévisées en streaming, le Chroma n’a pas augmenté la température ambiante dans la pièce.

VAVA Chroma : la concurrence

Vous trouverez une quantité décente de choix si vous cherchez à acheter un projecteur 4K UST. XGIMI a lancé son premier projecteur UST, surnommé l’Aura, et il est maintenant disponible pour 2 599 $ – une aubaine pour ce qui est proposé. Je viens juste de commencer avec le projecteur, mais j’aime déjà ce qu’il a à offrir. Il va également jusqu’à une projection de 150 pouces et comprend HDR10 et MEMC, et avec une luminosité de 2 400 lumens, il est utilisable à la lumière du jour. Il a un design plus carré mais est livré avec Android TV 10 prêt à l’emploi.

Le WEMAX Nova partage un matériel similaire et est disponible pour 2 699 $. Et si vous recherchez l’image la plus lumineuse de ce segment, vous devrez mettre la main sur le CinemaX P2 d’Optoma. Il coûte 3 299 $, mais il atteint une luminosité de 3 000 lumens et offre tous les extras que vous souhaitez dans cette catégorie.

VAVA Chroma : faut-il l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous avez besoin d’un projecteur haut de gamme pour un home cinéma Vous recherchez quelque chose de facile à installer et à utiliser Vous avez besoin de la meilleure qualité d’image d’un projecteur laser UST

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous voulez un projecteur avec Android TV Vous avez besoin de quelque chose sur un budget

VAVA sait comment fabriquer un projecteur UST, et le Chroma a beaucoup de succès dans la catégorie haut de gamme. La qualité d’image est incroyable, avec des couleurs vives, d’excellents niveaux de contraste et une quantité décente de personnalisation, et le son intégré de 60 W est assez bon en soi.

4 sur 5

L’interface n’a pas grand-chose à offrir, mais elle fournit les bases, et je n’ai pas vraiment de problème avec ça. Tout bien considéré, si vous êtes à la recherche d’un projecteur laser à ultra courte focale haut de gamme, vous aimerez ce que le Chroma a à offrir.

VAVA Chroma

En bout de ligne : Avec une résolution 4K, HDR10, une luminosité de 2 500 lumens et un son intégré de 60 W, le VAVA Chroma maîtrise les bases. Combinez cela avec une qualité d’image exceptionnelle et un design unique, et vous obtenez un projecteur qui se démarque du lot.

