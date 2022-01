Test XGIMI Aura : Le projecteur laser ultra courte focale 4K ultime

XGIMI connaît un grand élan dans la catégorie des projecteurs, et alors que la marque s’est fait un nom sur le dos des projecteurs portables comme le Halo+, elle s’est aventurée dans le segment haut de gamme au cours des 15 derniers mois avec l’Horizon Pro, un 4K projecteur qui est parmi les meilleurs que vous puissiez obtenir en ce moment.

Bien que XGIMI dispose d’un vaste catalogue destiné à diverses catégories, il n’offrait pas d’option à ultra-courte focale (UST) – jusqu’à présent. L’Aura est la première offre de XGIMI dans le segment des projecteurs laser UST, et il se heurte à des entrants récents comme le VAVA Chroma et le plus établi Optoma Cinemax P2.

Le XGIMI Aura offre une résolution 4K avec HDR10, un rapport de projection de 0,233:1, ce qui signifie que vous pouvez le placer juste à côté d’un mur tout en bénéficiant d’une grande image, d’un son intégré de 60 W et d’Android TV 10 prêt à l’emploi. En bref, il cloue les bases, et bien que le prix de détail de 2 499 $ semble beaucoup, il est inférieur à celui de ses rivaux d’une certaine marge. J’ai utilisé l’Aura pendant près de deux mois, et voici ce qu’il faut savoir sur le premier projecteur ultra courte focale de XGIMI.

Revue XGIMI Aura :

Aura XGIMI

En bout de ligne : Le premier projecteur laser de XGIMI vérifie toutes les bonnes cases : des couleurs vives, suffisamment lumineuses pour une utilisation de jour, fonctionne sous Android TV 10 et dispose de toutes les options de connectivité que vous souhaitez. Vous manquez Netflix, mais à part cette chicane, l’Aura est un choix stellaire si vous êtes à la recherche d’un projecteur laser à ultra-courte focale.

Le bon

Qualité d’image exceptionnelle La luminosité de 2 400 lumens est idéale pour une utilisation diurne Audio intégré de 60 W Connectivité étendue Android TV prêt à l’emploi

Le mauvais

Netflix ne fonctionne toujours pas Pas de mise au point automatique ni de correction trapézoïdale automatique

XGIMI Aura : Prix et disponibilité

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

XGIMI a dévoilé l’Aura en octobre, et le projecteur est maintenant disponible sur le site Web de XGIMI pour 2 499 $. Il coûte 2 149 £ (2 895 $) au Royaume-Uni et est également disponible en Inde pour 350 000 (4 699 $). Les projecteurs de XGIMI sont également vendus sur Amazon, mais l’Aura n’est pas encore arrivé chez le détaillant et, pour le moment, il est exclusivement vendu sur le site Web de la marque.

XGIMI Aura : conception

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

La plupart des projecteurs UST se ressemblent, mais ce n’est pas le cas de l’Aura. Au lieu de cela, il a un design distinctif grâce à sa finition argentée. Je n’aimais pas le design quand j’ai vu les rendus, mais le projecteur a l’air assez élégant dans la vraie vie – le profil volumineux me rappelle un dreadnought de science-fiction.

L’Aura a un design élégant et la télécommande fournie est l’une des meilleures que j’ai utilisées.

L’esthétique du design comprend une housse en tissu pour les haut-parleurs, avec les bouches d’aération et d’échappement sur les côtés parées de noir. Le boîtier du laser a également des accents noirs et contraste très bien avec le reste du design. XGIMI a fait un excellent travail avec la conception ici. L’Aura ne ressemble pas à un projecteur à première vue et devrait se fondre parfaitement dans le reste de votre décoration intérieure.

L’Aura est également minimaliste en ce qui concerne les commandes. Vous trouverez le bouton d’alimentation situé à droite, et c’est le seul bouton du projecteur. Le reste des commandes est accessible via la télécommande fournie. Sur cette note, la télécommande est l’une des meilleures que j’ai utilisées à ce jour. C’est la même télécommande que XGIMI inclut avec ses modèles Horizon haut de gamme, et la conception en aluminium lui donne un joli poids.

Vous obtenez tous les boutons dont vous avez besoin – y compris un D-pad, des boutons d’accueil, de menu, de sélection et de retour, ainsi qu’un pour invoquer Google Assistant et une option pour régler la mise au point de l’écran – et cette télécommande permet de contrôler l’Aura autant plus agréable.

Avec des dimensions de 606 x 401 x 139,5 mm et un poids de 32,91 lb. (15 kg), l’Aura est massive à tous points de vue. Du côté positif, ce n’est pas quelque chose que vous devrez déplacer, vous n’avez donc pas à vous soucier de soulever tout ce poids.

XGIMI Aura : Fonctionnalités

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Sous le capot, l’Aura est alimenté par la plate-forme MT9629 de MediaTek, et vous obtenez 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Côté connectivité, vous disposez de trois ports HDMI 2.0 avec un ARC, de trois ports USB 2.0, optique et sortie 3,5 mm, et il y a aussi l’option Ethernet filaire grâce au port Gigabit RJ45. Pour la connectivité sans fil, vous recherchez le Wi-Fi ac et le Bluetooth 5.0. J’ai utilisé l’Aura dans ma chambre, je l’ai donc connecté à mon réseau Wi-Fi et je n’ai eu aucun problème pendant les deux mois où j’ai utilisé le projecteur.

Vous obtenez Android TV 10 prêt à l’emploi et de nombreuses options de connectivité, mais Netflix ne fonctionne toujours pas.

L’Aura exécute Android TV 10 prêt à l’emploi et vous pouvez installer tous vos services de streaming préférés sans aucun problème. L’interface elle-même est fluide et sans décalage, et cela tient au matériel interne proposé. En fait, l’interface utilisateur est tout aussi fluide que les meilleurs téléviseurs Android 4K, et c’est compréhensible si l’on considère combien coûte l’Aura.

Vous bénéficiez également d’un mode de démarrage rapide qui réveille l’Aura en moins de 12 secondes, et la correction trapézoïdale en huit points est pratique pour ajuster la projection à vos besoins. Maintenant, l’une des fonctionnalités que j’aime le plus sur les projecteurs portables de XGIMI est la correction automatique de la distorsion trapézoïdale, mais cela manque ici. Il manque également la possibilité d’ajuster automatiquement la mise au point – vous devrez le faire manuellement à partir de la télécommande. Comme les autres projecteurs laser, vous disposez d’un capteur infrarouge qui éteint la source lumineuse lorsqu’il détecte un mouvement à proximité du boîtier du laser.

Bien que l’Aura ait beaucoup à offrir, vous ne pourrez pas utiliser Netflix avec le projecteur. J’ai pu me connecter au service et j’ai reçu un message indiquant que l’appareil n’était pas optimisé, mais j’ai rejeté la notification et parcouru l’interface. Mais lorsque j’ai essayé de jouer à une émission de télévision, j’ai reçu un message indiquant que mon compte ne pouvait pas être utilisé sur l’appareil. Cela ne se limite pas à l’Aura ; tous les autres projecteurs XGIMI que j’ai utilisés ont eu des problèmes similaires avec Netflix, donc si vous utilisez beaucoup le service, vous devrez vous procurer une boîte de streaming dédiée.

Sinon, vous pouvez simplement diffuser du contenu à partir de votre téléphone ; comme Aura exécute Android TV hors de la boîte, il apparaît comme une cible Cast afin que vous puissiez diffuser du contenu à partir d’autres appareils vers le projecteur. Cela dit, XGIMI a vraiment besoin de résoudre le problème de Netflix sur ses projecteurs.

XGIMI Aura : qualité d’image

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

L’Aura utilise un module DLP DMD (digital micromirror device) de 0,47 pouce et va jusqu’à 4K (3 840 x 2 160). Comme les autres projecteurs de ce segment, il utilise une technologie laser ALPD et offre une luminosité de 2 400 lumens. La source de lumière laser est censée durer jusqu’à 25 000 heures, ce qui signifie qu’elle durera une décennie si vous l’utilisez plus de sept heures par jour.

L’Aura a une qualité d’image incroyable, ce qui lui donne une longueur d’avance sur ses rivaux immédiats.

Vous obtenez 4K avec HDR10, et l’Aura utilise le dernier moteur d’image de XGIMI pour fournir un MEMC 60 Hz, ce qui en fait un choix particulièrement bon pour le sport. Par exemple, regarder le football sur le projecteur était un délice, avec des mouvements fluides et aucune gigue perceptible. Et si vous n’aimez pas ce mode, il existe une option pour le désactiver complètement.

J’ai utilisé l’Aura principalement pendant la journée pendant les vacances, et avec une luminosité pouvant atteindre 2 400 lumens, le projecteur a fourni une image lumineuse avec un peu de lumière ambiante filtrant dans la pièce. Si vous cherchez à vous procurer ce projecteur, vous devriez envisager d’investir dans un bon écran ALR (réjection de la lumière ambiante) pour minimiser la lumière ambiante. Cependant, je n’ai pas à m’inquiéter de trop de lumière entrant dans la pièce, alors j’ai juste projeté l’image sur un mur, et cela a très bien fonctionné.

Lors de l’installation du projecteur, je l’ai placé cinq pouces contre le mur et j’ai obtenu une projection de 80 pouces, idéale pour mes besoins. Cependant, le placer à neuf pouces vous donnera une image de 100 pouces, et pour obtenir la projection complète de 150 pouces, elle devra être à 18 pouces du mur.

Le projecteur a peu de possibilités de personnalisation, mais vous disposez de cinq modes de luminosité : Standard, Lumineux, Performance, Personnalisé et Protection des yeux. La balance des couleurs change avec chaque mode, et dans mon cas d’utilisation, le mode Standard était parfait pour le streaming d’émissions de télévision. Vous avez le choix entre cinq modes d’image – Film, Bureau, Football, Jeu et Personnalisé – avec le mode Déplacer offrant la meilleure fidélité visuelle.

À ce sujet, vous obtenez des couleurs vives dès la sortie de la boîte, et le mode personnalisé vous donne une petite marge de manœuvre pour ajuster la balance des couleurs à vos goûts. Changer le réglage entraîne une diminution de la luminosité globale, et au cours des deux mois où j’ai utilisé l’Aura, je l’ai laissé en mode Film et j’étais généralement satisfait des résultats.

J’ai utilisé le projecteur Chroma 4K UST de VAVA ces derniers mois, et l’Aura s’en sort mieux en termes de qualité d’image, offrant de meilleurs niveaux de contraste partout. Le streaming de Dune sur le projecteur était très agréable, avec l’Aura restituant l’environnement d’Arrakis avec des détails saisissants. Le projecteur émet 60 W de son via l’audio intégré via deux tweeters de 15 W et deux woofers de 15 W, ce qui est plus que suffisant pour une petite pièce.

XGIMI Aura : la compétition

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Vous trouverez de nombreux choix solides si vous cherchez à acheter un projecteur UST pour moins de 3 000 $. Le VAVA Chroma 4K est une alternative décente, offrant une résolution 4K avec HDR10, et il utilise une source de lumière laser similaire. Il atteint une luminosité de 2 500 lumens et offre une bonne qualité d’image, mais l’inconvénient est que l’interface est simple, vous aurez donc besoin d’un boîtier de streaming. Le Chroma est disponible pour 2 999 $ pour le moment, mais cela passera à 4 699 $ dans les prochains mois.

Le Cinemax P2 d’Optoma continue d’être l’une des meilleures options globales dans cette catégorie, et il est assez facile de comprendre pourquoi. Le projecteur UST offre 3 000 lumens de luminosité, dure jusqu’à 30 000 heures et offre 4K avec intégration HDR10 et Alexa. Il peut aller jusqu’à 120 pouces et dispose d’un son de 40 W intégré, et à 3 150 $, il est plus cher que l’Aura par une certaine marge.

XGIMI Aura : Faut-il l’acheter ?

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez un projecteur laser à ultra-courte focale pour un home cinéma Vous avez besoin d’un projecteur qui brille même en utilisation diurne Vous recherchez une qualité d’image éclatante pour les émissions de télévision et les films Vous avez besoin d’Android TV installé prêt à l’emploi

Vous ne devriez pas l’acheter si…

Vous ne souhaitez pas utiliser de boîtier de streaming supplémentaire pour Netflix

L’Aura a tout ce que je veux dans un projecteur UST. Il offre une qualité d’image éclatante, vous permet d’installer vos services de streaming préférés, exécute Android TV prêt à l’emploi et résiste parfaitement à une utilisation de jour. L’audio intégré est suffisamment bon pour que je n’aie pas ressenti le besoin de connecter des haut-parleurs supplémentaires au projecteur, mais si vous l’utilisez dans une pièce plus grande, vous voudriez idéalement le faire.

4,5 sur 5

Le seul problème que j’ai avec le projecteur est que Netflix ne fonctionne toujours pas. Il vous faudra donc brancher une box de streaming pour accéder au service ; J’utilise l’exceptionnel Shield TV Pro de NVIDIA, mais le choix ne manque pas si vous recherchez les meilleurs appareils de streaming. Compte tenu de la qualité de l’Aura sur d’autres services de streaming, votre meilleur choix est d’obtenir une boîte de streaming économique uniquement pour Netflix.

À part le fait que vous ne pouvez pas diffuser Netflix, l’Aura est le meilleur projecteur laser que j’ai utilisé à ce jour. Le fait qu’il soit inférieur à ses concurrents de quelques centaines de dollars le rend un peu plus attrayant, et si vous êtes à la recherche d’un nouveau projecteur laser, vous ne pouvez pas vous tromper ici.

Aura XGIMI

En bout de ligne : XGIMI a cloué les bases ici, et l’Aura est l’un des meilleurs choix si vous êtes intéressé par un projecteur laser 4K UST. Bien sûr, il n’y a pas de Netflix, mais à part cette omission, l’Aura a beaucoup de succès dans cette catégorie, et le fait qu’il coûte moins cher que ses rivaux en fait une recommandation facile.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.