Test Zendure SuperTank Pro : une puissance à l’épreuve du temps

La durée de vie de la batterie sur les appareils mobiles n’est pas aussi épouvantable qu’elle l’était il y a quelques années grâce à des batteries plus denses et à une évolution vers des téléphones physiquement plus gros. Pourtant, le réservoir finira par s’assécher et une batterie portable capable de garder tous vos appareils chargés, pas seulement votre téléphone. L’USB-C continue de s’étendre à de plus en plus de domaines de notre vie, ce qui rend le Zendure SuperTank Pro de plus en plus beau au fil du temps.

Cette banque d’alimentation possède une capacité de 26 800 mAh, ainsi que non pas un, ni deux, ni trois, mais quatre ports USB-C. Il est également prêt pour l’avenir avec des taux de charge de 100 W à la fois en entrée et en sortie. S’il existe une batterie à l’épreuve du temps, c’est bien celle-ci.

Le SuperTank Pro est gros et cher, mais il peut charger tous vos appareils USB-C sans transpirer.

Caractéristiques

Capacité: 26 800 mAh (environ 100 Wh)

Sortir: 4x USB-C, 2@100W et 2@20W, 138W maximum au total

Saisir: 100 W USB-C

Des mesures: 124 mm x 74,5 mm x 45,5 mm, 20 oz / 565 g

Avantages

Charge vos appareils jusqu’à 100 W Quatre ports USB-C La batterie se recharge à 100 W Écran OLED utile Peut se recharger tout en chargeant d’autres appareils

Les inconvénients

Pas de ports USB-A pour les appareils hérités À plus d’une livre (585 g), le SuperTank Pro peut être un problème à transporter Le prix demandé de 200 $ est élevé pour une batterie, même si elle est très bonne

Conception, matériel, contenu de la boîte

Avec un nom comme « SuperTank », vous devez savoir à quoi vous attendre de cette batterie. C’est gros, lourd et solide. Vous savez, comme un tank et pas élégant. Il s’agit essentiellement d’une boîte en aluminium avec une finition rappelant celle des bagages, bien que les côtés soient en plastique. Mais c’est une batterie – quelques-unes d’entre elles sont jolies, mais cela ne veut pas dire que ce sont de bonnes batteries. C’est une bonne batterie, malgré la conception physique maladroite. À 26 800 mAh, le SuperTank est également sous la limite pour effectuer un vol commercial aux États-Unis. C’est aussi grand qu’il peut l’être en pratique.

Il y a un bouton physique sur le côté qui fait tourner l’écran OLED monochrome. Oui, il y a un écran, et c’est étonnamment utile. Il affiche des informations en temps réel sur le niveau de charge de la batterie et l’entrée/sortie des quatre ports USB-C. Il s’éteindra après quelques minutes pour économiser de l’énergie, mais vous pouvez appuyer sur le bouton à tout moment pour voir le niveau de la batterie et la vitesse de charge. Les ports eux-mêmes sont tous sous l’écran. Ils sont légèrement rapprochés, mais la plupart des câbles devraient toujours s’adapter correctement si vous devez utiliser tous les ports disponibles.

Les ports USB-C ne sont pas tous les mêmes sur cet appareil. Les deux de gauche prennent en charge jusqu’à 100 W et la paire de droite ne prend en charge que des vitesses de 20 W. L’étiquetage sur la batterie n’est pas génial non plus. Les ports 100 W ont une petite icône tablette/ordinateur portable, et les ports 20 W ont une icône tablette/téléphone. Je comprends ce que Zendure essaie de dire parce que je connais les spécifications, mais il serait plus logique d’imprimer simplement les puissances sur le matériel. De plus, les ports 100W de gauche sont les seuls pour charger la batterie. Les deux autres sont uniquement en sortie.

Au départ, j’étais inquiet du poids de cette batterie, et cela prenait beaucoup de place dans mon sac. Cela dit, ce n’est pas trop pire que les autres batteries que j’ai emportées au fil des ans. Vous ne pouvez vraiment pas vous en tirer avec une cellule légère si vous allez charger plusieurs appareils à haute puissance. La forme est un peu plus problématique – la plupart des batteries sont plus plates pour les rendre plus faciles à glisser dans un sac, mais le SuperTank est une brique qui peut être difficile à installer. Il est livré avec un joli étui à fermeture éclair, mais cela le rend encore plus grand. Il existe également un câble USB-C haute puissance (3 pieds) et un adaptateur USB-C vers USB-A. C’est une bonne idée, mais vous ne devriez pas l’acheter si le chargement USB-A est une préoccupation majeure pour vous.

Charge et tests

Avant de commencer à charger mes appareils, je devais faire le plein du SuperTank Pro. J’ai testé la batterie avec un chargeur USB-PD de 100W, et le SuperTank s’est effectivement chargé à 100W. Cela réduit vraiment le temps de charge de cette énorme batterie (ce qu’elle montre à l’écran, plutôt pratique), et je suis heureux que ce soit tout en USB-C. Trop de batteries à haute puissance ont encore des fiches cylindriques CC pour la charge.

J’ai emmené le SuperTank Pro lors d’un voyage de travail où j’avais l’habitude de charger plusieurs téléphones, dont le Z Fold 3 (max 25W) et le Pixel 5a (max 18W). Il a également alimenté mon ordinateur portable, un Lenovo X12 détachable (max 65W). J’avais les trois appareils branchés en même temps, et ils se chargeaient tous près de leur puissance maximale. J’ai depuis testé plus d’appareils (tous déchargés à environ 25%). Voici ce que j’ai pu tirer.

OnePlus 9 Pro : 25 W (65 W max nécessite un adaptateur Dash) Galaxy S21 : 18 W Motorola Edge (2021) : 26 W Pixel 5a : 18 W Galaxy Z Fold3 : 18 W Pixel 6 Pro : 20 W (la vitesse max de 30 W nécessite PPS) Lenovo X12 : 62 W

L’USB-C est censé être une norme universelle, et c’est en quelque sorte. Je peux charger rapidement tous ces appareils avec le SuperTank Pro, mais ils ne se chargent pas tous à leur vitesse maximale en raison des différences de spécifications de charge. Par exemple, les téléphones OnePlus ne peuvent atteindre 65 W qu’avec le chargeur Dash à haute intensité. Le Pixel 6 Pro, quant à lui, utilise le PPS pour atteindre 30W. Il semble dépasser environ 20 W sur la banque d’alimentation Zendure. C’est une déception, mais pas non plus inattendu. Je doute que vous fassiez mieux que cela avec une autre batterie. Cet appareil peut également recharger et alimenter vos appareils en même temps. Cela signifie qu’il pourrait remplir une double fonction en tant qu’alimentation sans interruption pour les appareils alimentés par USB-C comme les routeurs Eero.

Faut-il l’acheter ?

Peut-être, si vous vivez votre meilleure vie USB-C. Je me suis donné pour mission de laisser l’USB-A dans la poussière, du moins en ce qui concerne mon équipement de voyage. Ainsi, le SuperTank Pro est exactement ce dont j’ai besoin pour garder tous mes appareils USB-C chargés. Si vous comptez toujours beaucoup sur des appareils qui ont besoin de ports USB-A, ce n’est pas la bonne batterie pour vous. Oui, il existe des adaptateurs, mais vous ne voulez pas les transporter.

Je sais qu’appeler quelque chose « à l’épreuve du temps » est un moyen infaillible de se tromper, mais pour le moment, il n’y a pas de batterie portable plus prête pour l’avenir. Je m’attends à ce que l’USB-C soit sur tous les smartphones, tablettes, pliables et ordinateurs que j’utilise depuis longtemps, et une batterie qui leur fournit jusqu’à 138 W de puissance est en effet rare. Vous paierez le prix de la rareté, cependant. Le SuperTank Pro a un PDSF de 250 $, mais il est en vente pour près de 200 $. C’est la bonne batterie au bon moment pour moi, même avec le prix élevé.

Achetez-le si…

Vous avez beaucoup d’appareils USB-C Vous avez besoin de beaucoup de puissance délivrée rapidement

Ne l’achetez pas si…

Vous n’utiliserez jamais près de 26 000 mAh d’alimentation en déplacement. Vous avez besoin d’un mélange d’USB-C et d’USB-A pour charger vos appareils.

