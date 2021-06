Testament, Exodus et Death Angel annoncent la tournée américaine ‘The Bay Strikes Back’ à l’automne 2021; Prévente Blabbermouth.Net

Explosion nucléaire a annoncé l’étape américaine de “La baie contre-attaque” mettant en vedette des légendes du thrash TESTAMENT, EXODE et ANGE DE LA MORT. Le trek de 30 dates débutera le 6 octobre au Fremont Theatre de San Luis Obispo, en Californie, et s’arrêtera à Austin, New York et Detroit avant de se terminer le 27 novembre à The Fox à Oakland.

TESTAMENT‘s Eric Peterson commentaires : « Enfin, nous sommes en mesure d’annoncer cette tournée suspendue en raison de la pandémie de COVID-19 ! Nous sommes totalement ravis de reprendre la route et de continuer là où nous nous sommes arrêtés en soutenant notre dernière version “Les Titans de la Création”! Avec nos frères de thrash EXODE et ANGE DE LA MORT! Achetez vos billets maintenant! Cornes en l’air!!!!!”

EXODE‘s Gary Holt déclare : « OUI !! Enfin de retour sur la route ! Cette fois nous amenons « La baie contre-attaque » à nos propres rivages avec notre bon ami TESTAMENT et ANGE DE LA MORT! Dire que c’est génial serait un euphémisme ! Ne peut pas attendre!!”

ANGE DE LA MORT commente : « L’attente est enfin terminée ! Nous sommes on ne peut plus heureux d’annoncer la poursuite de ‘La baie contre-attaque’ avec notre frère TESTAMENT et EXODE! Cette étape nous emmène à travers les États-Unis pour amener notre marque de Bay Area Thrash sur scène, bientôt dans un théâtre près de chez vous. Rejoignez-nous pour une libération tant attendue d’une sérieuse énergie refoulée ! On va faire sauter le toit de ces joints ! Venez participer à ces performances explosives. À bientôt!”

Une spéciale BLABBERMOUTH.NET la prévente débutera le mardi 29 juin à 10h00 heure locale et se terminera le mardi 29 juin à 22h00 heure locale. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code de prévente « TITANS » pour accéder aux billets avant le grand public. La mise en vente générale sera ce jeudi 1er juillet à 10h locales.

Avant de partir en tournée, TESTAMENT jouera le Rocher de la crête bleue festival à Danville, Virginie, le 9 septembre.

Dates confirmées pour “La baie contre-attaque” avec TESTAMENT, EXODE et ANGE DE LA MORT sont:

06 octobre – Théâtre Fremont – San Luis Obispo, Californie



07 oct. – Aftershock Festival – Sacramento, Californie ^^



08 oct. – House Of Blues – San Diego, Californie *



10 octobre – House Of Blues – Anaheim, Californie *



11 octobre – Théâtre Rialto – Tucson, AZ



12 octobre – Sunshine Theatre – Albuquerque, Nouveau-Mexique *



14 octobre – Diamond Ballroom – Oklahoma City, OK *



15 octobre – Gas Monkey Bar & Grill – Dallas, Texas



16 octobre – Emo’s – Austin, Texas *



17 octobre – White Oak Music Hall – Houston, Texas



18 octobre – House Of Blues – La Nouvelle-Orléans, LA



20 octobre – Mascarade – Atlanta, GA *



21 octobre – The Ritz – Raleigh, Caroline du Nord



22 octobre – TLA – Philadelphie, PA *



23 octobre – Salle de bal Starland – Sayreville, NJ *



24 octobre – Balitmore Soundstage – Baltimore, MD



26 octobre – The Paramount – Huntington, NY *



27 octobre – House Of Blues – Boston, MA *



28 octobre – Town Ballroom – Buffalo, NY



29 octobre – Madison Theatre – Cincinnati, OH



30 octobre – L’Agora – Cleveland, OH



01 novembre – Scène AE – Pittsburgh, PA



02 novembre – Newport Music Hall – Columbus, OH



04 novembre – The Majestic – Détroit, MI



05 novembre – La Forge – Joliet, IL *



07 novembre – Skyway Theatre – Minneapolis, MN



09 novembre – Summit Music Hall – Denver, CO *



10 novembre – The Depot – Salt Lake City, UT *



11 novembre – House Of Blues – Las Vegas, NV ^



27 novembre – The Fox – Oakland, Californie

^^ Fête



^ Non EXODE



* Reprogrammé TESTAMENT Rendez-vous

*Remarque* Billets pour le report TESTAMENT les spectacles seront à l’honneur.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).