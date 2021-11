Testament, Exodus et Death Angel jouent la seule date de 2021 de la tournée «The Bay Strikes Back» à Oakland (vidéo)

TESTAMENT, EXODE et ANGE DE LA MORT a joué la seule date de 2021 de « La baie contre-attaque » hier soir (samedi 27 novembre) au Fox Theatre d’Oakland, en Californie. Des séquences vidéo filmées par des fans du concert peuvent être vues ci-dessous.

« La baie contre-attaque » devait initialement débuter le 6 octobre au Fremont Theatre de San Luis Obispo, en Californie, et s’arrêter à Austin, New York et Detroit avant de se terminer à Oakland. La tournée a depuis été reprogrammée pour avoir lieu en avril et mai 2022.

Lorsque « La baie contre-attaque » a été reportée de son calendrier initial, TESTAMENT guitariste Eric Peterson a déclaré dans un communiqué: « Nous étions vraiment sur la clôture avec cette décision. Mais en voyant d’autres groupes s’en sortir avec quelques cas bénins et d’autres groupes plus importants annulant simplement leurs tournées entières, nous avons estimé qu’il était dans notre intérêt de reporter ces spectacles à ’22. »

Ajoutée TESTAMENT guitariste Alex Skolnick: « Cela ne fait à aucun de nous le plaisir d’être encore porteur de mauvaises nouvelles, mais nous y sommes. « Bay contre-attaque » est l’un des meilleurs forfaits de tournée pour les théâtres, la réalité est la suivante : il ne peut pas se permettre de prendre les risques que prennent les tournées de grandes salles les plus lucratives. Le type de perturbations EMBRASSER et d’autres grandes tournées de sites extérieurs que nous avons connues pourraient entraîner l’annulation permanente de nos spectacles – un perdant/perdant pour tout le monde. Le fait qu’une tournée à petit budget comme la nôtre soit limitée à des lieux intérieurs avec un espace restreint dans les coulisses ne fait qu’ajouter au risque. Il va sans dire que l’annulation de ces dates était une décision de « dernier recours », et toutes les personnes impliquées préféreraient de loin que ce ne soit pas le cas. Cependant, c’est la nouvelle réalité dans laquelle nous sommes tous. Tout ce que nous pouvons faire, c’est espérer la compréhension de tous, ce que nous demandons sincèrement. «

EXODE guitariste Gary Holt a déclaré : « Nous sommes attristés d’annoncer que ‘La baie contre-attaque’ est reporté, mais le risque d’annulation de spectacles en raison de tests positifs entraînant la mise en quarantaine et l’isolement du personnel de la tournée est tout simplement trop grand pour le moment. Nous voulons nous sentir en sécurité, profiter de la visite et pouvoir passer du temps avec nos amis proches. La doublure argentée dans ceci est que [EXODUS‘s cancer-stricken drummer] Tom la chasse n’a plus besoin de chimio et aura plus de temps pour retourner faire une tournée complète. »

« Habituellement, lorsqu’on me demande de contribuer une citation à une annonce, cela concerne quelque chose qui me passionne énormément », a déclaré ANGE DE LA MORT chanteur Marc Osegueda. « Dans ce cas, je suis vidé… Cela me fait de la peine d’annoncer que « La baie contre-attaque » La tournée américaine est reportée. Personne n’attendait cela avec plus d’impatience que moi. Mais, du côté positif des choses, la tournée va en fait avoir lieu – juste plus tard. Et je peux vous assurer que les déjà affamés de jouer en live les membres de ANGE DE LA MORT promettre de fournir un ensemble de concassage lors d’une tournée de concassage. La Baie riposte ! »

« La baie contre-attaque » Rendez-vous:

09 avril – San Luis Obispo, Californie – Théâtre Fremont



10 avril – Anaheim, Californie – House of Blues



12 avril – San Diego, Californie – House of Blues



13 avril – Las Vegas, NV – House of Blues



15 avril – Tucson, AZ – Théâtre Rialto



16 avril – Albuquerque, Nouveau-Mexique – Théâtre Sunshine



19 avril – Oklahoma City, OK – Diamond Ballroom



20 avril – Houston, Texas – White Oak Music Hall



21 avril – Austin, Texas – Emo’s



22 avril – Dallas, TX – Amplifié en direct



23 avril – La Nouvelle-Orléans, LA – House of Blues



25 avril – Orlando, FL – Hard Rock Live (nouvelle date)



26 avril – Atlanta, GA – La mascarade



27 avril – Raleigh, Caroline du Nord – Le Ritz



28 avril – Chattanooga, TN – The Signal (nouvelle date)



30 avril – Sayreville, NJ – Salle de bal Starland



01 mai – Baltimore, MD – Scène sonore



02 mai – Boston, MA – House of Blues



03 mai – Philadelphie, PA – Theatre of Living Arts



05 mai – Huntington, NY – The Paramount



06 mai – Buffalo, NY – Town Ballroom



07 mai – Cincinnati, OH – Madison Theatre



09 mai – Pittsburgh, PA – Scène AE



10 mai – Cleveland, OH – L’Agora



11 mai – Columbus, OH – Newport Music Hall



12 mai – Detroit, MI – The Majestic Theatre



14 mai – Joliet, IL – La Forge



15 mai – Joliet, IL – La Forge



17 mai – Minneapolis, MN – Skyway Theatre



19 mai – Denver, CO – Sommet



20 mai – Salt Lake City, UT – The Depot



22 mai – Seattle, WA – Showbox (nouvelle date)



23 mai – Portland, OR – Roseland (nouvelle date)



25 mai – Sacramento, CA – Ace of Spades (nouvelle date)

Tous les billets achetés pour les dates originales seront honorés pour les nouvelles dates. Les remboursements seront disponibles au point d’achat.

Le mois dernier, TESTAMENT‘s Chuck Billy et EXODE‘s Steve « Zetro » Souza a publié une vidéo de 40 minutes dans laquelle ils ont expliqué en détail la décision des deux groupes de reporter l’étape nord-américaine de teir « La baie contre-attaque » à 2022. Parlant du processus de réflexion derrière le report de la tournée, Mandrin dit : « J’ai appelé Zet et j’ai appelé Volonté [Carroll, drums] et Ted [Aguilar, guitar] de ANGE DE LA MORT et je voulais juste entendre ce que tout le monde pensait. Et le plus important, je pense, est revenu comme ça quand on a fait l’étape européenne [in February/March 2020], nous avons tous passé un très bon moment. C’était la première fois que tu sortais et il n’y a pas un groupe que tu as rencontré avec lequel tu dois apprendre à connaître et avec qui sortir. Où nous sommes entrés là-dedans comme, « Hé, mon pote ». Nous sommes tous des copains qui volent ensemble. Je n’avais pas envie de commencer une tournée. Et à la fin, nous avons tous passé un bon moment. Aucune attitude, aucun problème.

« Nous avons dit: » Cela doit aller en Amérique. Cela doit aller partout « », a-t-il poursuivi. « Nous disions cela. La chose la plus importante était, vous savez quoi? Rappelez-vous combien nous nous sommes amusés? Je parlais à À M [Hunting, EXODUS drummer] à ce sujet et Gary [Holt, EXODUS guitarist]. Nous avons passé un bon moment. Voulons-nous faire l’Amérique et ne pas nous amuser, ne pas nous amuser ?

« Parce que j’ai parlé à d’autres [bands who were recently] en tournée, et le consensus était que ce n’était pas amusant. Et nous étions, genre, est-ce qu’on veut aller faire ça ? Nous voulons nous amuser. Je pense que nous sommes des groupes qui aiment sortir et parler aux fans. Nous ne nous cachons pas et ne fuyons pas les fans. »

Ajoutée Zéro: « Ensuite, il y a tout le facteur coût. Les bus coûtent de l’argent. L’équipage coûte de l’argent. Nous ne sommes pas de riches rock stars. cet angle. Et si nous sortons pendant trois semaines, et nous avons imprimé toute cette marchandise avec les dates sur le dos, et Mandrin Tombe malade. Allez-vous avoir un nouveau chanteur pour TESTAMENT? Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas le remplacer. La tournée est donc terminée. ‘Causer ANGE DE LA MORT et EXODE ne vont pas, ‘Eh bien, TESTAMENTest en train de tomber. Nous allons juste continuer. Ce n’est pas le paquet. Ce n’est pas comme ça que ça marche. Gary Tombe malade. Finis avec. Zéro Tombe malade. Finis avec. À M, qui revient tout juste de son épreuve du cancer. À M tombe malade – fini, fini, tournée.

« Et, encore une fois, nous discutons avec nos amis sur d’autres tournées. Nous recevons les commentaires des équipages. Et ils nous disent ce qui se passe et quel cauchemar c’est. ‘Et oui, nous sommes là travailler, mais nous sommes isolés dans le bus.

« J’ai toujours dit, dès que ce n’est plus amusant, je ne veux plus le faire. » Zéro mentionné. « Donc, si nous allons là-bas pendant cinq semaines et que vous allez me mettre dans une prison roulante, je ne peux pas faire ça. Les jours de congé, nous devons être responsables. J’aime aller au Je ne peux pas faire ça, parce que si je sors et que je suis exposé et que j’expose tout le monde, c’est comme ça… Nous devons tourner dans une bulle, en gros. «

A continué Mandrin: « Nous avons vraiment pris notre temps pour penser : « Voulons-nous faire ça ? » Et je pense qu’à la fin de la journée, après toutes ces discussions, il s’agissait simplement de : » Sortons et faisons les choses correctement. Sortons et amusons-nous. Sortons et faisons-le pour les fans qui doivent traîner que nous avons fait ça pendant tout ce temps. Et ça avait juste plus de sens [to postpone it].

« Tant de restrictions dans les lieux de différentes villes sont différentes. Vous devez soit avoir le coup, soit montrer la preuve… Donc, avec le temps, je pense que tout s’ouvrira mieux.

« Tout d’abord, nous avons vu le monde changer. ‘D’accord, il fait jour. Les choses redeviennent normales.’ Et puis la variante delta frappe, » Mandrin ajoutée. « Nous nous sommes dit : « Oh, c’est reparti. » Les choses changent – la fermeture, les restrictions reviennent. Nous pensions avoir réservé cette tournée en sachant qu’au mois d’octobre, elle serait libre et claire. Et cela a changé pour nous. C’était donc la partie la plus difficile pour nous. »