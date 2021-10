Testament, Exodus et Death Angel : l’étape américaine de la tournée “The Bay Strikes Back” reportée à mai 2022

La jambe américaine de “La baie contre-attaque” – mettant en vedette des légendes du thrash TESTAMENT, EXODE et ANGE DE LA MORT – a été reporté à mai 2022.

Le trek de 30 dates devait initialement débuter le 6 octobre au Fremont Theatre de San Luis Obispo, en Californie, et s’arrêter à Austin, New York et Detroit avant de se terminer le 27 novembre à The Fox à Oakland.

Plus tôt dans la journée, le lieu The Forge à Joliet, Illinois, où “La baie contre-attaque” devait jouer le 5 novembre, a publié la déclaration suivante : “Visite de la baie contre-attaque avec TESTAMENT EXODE et ANGE DE LA MORT a été reporté à mai 2022. Tous les billets achetés pour les dates précédentes seront valables pour le spectacle reporté.”

Il y a deux mois, quand “La baie contre-attaque” devait encore avoir lieu cet automne, TESTAMENT leader Chuck Billy a décrit certains des changements qui seraient apportés aux séances de rencontre pendant le trek en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Gamelle, qui a été l’un des premiers musiciens de métal à être testé positif pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, a discuté TESTAMENTles plans de garder les membres du groupe et les fans en sécurité dans un message vidéo qu’il a partagé sur Instagram. Il a dit : Bien sûr, vous savez que nous sommes sortis « La baie contre-attaque » en Europe [in March 2020]. Je pense que tout le monde dans les groupes – les trois groupes – était malade du COVID. Nous nous préparons donc à partir sur cette tournée, et nous devons en quelque sorte aborder les choses un peu différemment. Tout d’abord, nous voulons pouvoir faire une performance et un spectacle pour tous ceux qui sont coincés à la maison depuis si longtemps, mourant d’envie d’avoir de la musique, des spectacles sous la ceinture. Nous allons donc faire les choses un peu différemment en ce qui concerne… Nous voulons offrir une rencontre avec nos fans, mais nous allons faire les choses un peu différemment et offrir un soundcheck donc nous ne le faisons pas vraiment doivent se toucher et être aussi proches les uns des autres pour propager un virus si quelqu’un le porte. Parce que si une personne tombe malade pendant cette tournée, la tournée est terminée. Donc, nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour assurer la sécurité des fans, pour assurer la sécurité des groupes et nous permettre de continuer à travailler pour que la tournée ne se termine pas. Alors je veux m’excuser, parce que je sais que j’aime sortir après le concert et sortir avec des fans, signer des trucs, parler à tout le monde. Et ce sera un peu différent cette fois. Alors je veux m’excuser d’avance auprès de ceux d’entre vous qui traînent après les concerts et avec qui je rends visite. Vous allez devoir attendre un peu plus longtemps – peut-être jusqu’à l’été prochain, quand la tournée arrivera. Mais je voulais que tout le monde soit au courant.

“Nous allons tous devoir le faire ensemble, faire notre part”, a-t-il poursuivi. “Soit être vacciné. Et si vous n’êtes pas vacciné et que vous voulez venir voir le spectacle, faites une faveur à tout le monde – portez un masque. Je veux dire, c’est votre choix. Nous essayons juste de faire tout notre possible pour garder cela tournée, divertir les fans et, surtout, faire travailler les équipes et nous. Je détesterais sortir et commencer une tournée et puis, au milieu de celle-ci, quelqu’un tombe malade et toute la tournée est terminée. Alors , nous sommes tous dans le même bateau.

« Nous attendons avec impatience “La Baie contre-attaque”. Ça va être une tournée époustouflante. Obtenez vos billets, si vous ne l’avez pas fait. Ils se vendent vraiment bien – certains spectacles à guichets fermés déjà. Nous l’attendons donc avec impatience. Ça fait un an et demi qu’on est sur scène [last] — un peu plus d’un an et demi. Alors, nous voilà. Nous verrons tout le monde très bientôt.”

De retour en mars 2020, Gamelle a révélé qu’il avait été testé positif pour COVID-19 après son retour chez lui dans la région de la baie de San Francisco après l’achèvement de “La Baie contre-attaque” tournée européenne avec EXODE et ANGE DE LA MORT. EXODE guitariste Gary Holt également testé positif, tout comme ANGE DE LA MORT le batteur Will Carroll, qui a passé près de deux semaines sous ventilateur dans une unité de soins intensifs d’un hôpital du nord de la Californie.



La tournée Bay Strikes Back avec Testament Exodus et Death Angel a été reportée à mai 2022. Tous les billets achetés… Publié par La Forge le vendredi 1 octobre 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).