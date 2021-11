Testé : chargeur Anker MagGo 2 en 1

Le mois dernier, Anker a lancé une toute nouvelle collection d’accessoires MagSafe, à juste titre considérée comme la collection MagGo. Aujourd’hui, nous examinons concrètement l’une de ces versions. Le nouveau chargeur 2 en 1 MagGo offre un ensemble unique d’Anker avec un facteur de forme convertible et un design coloré. Mais est-ce que cela vaut le prix haut de gamme ? Plongez dans notre dernière revue Testé avec 9to5Toys pour un examen plus approfondi.

Pratique avec le nouveau support de charge MagGo 2-en-1 d’Anker

L’une des dernières versions d’Anker, son nouveau support de charge MagGo 2-en-1 arrive avec un design compact qui, comme son nom l’indique, peut alimenter deux appareils à la fois. Son socle de charge principal de 7,5 W est équipé de capacités MagSafe pour le jumelage avec un iPhone 12 ou un iPhone 13, et il y a aussi le coussin secondaire de 5 W sous le support pivotant pour placer des AirPods ou tout autre écouteur.

Comme nous l’attendions de la gamme plus récente d’Anker, son chargeur MagGo 2-en-1 est également disponible dans une variété de coloris. En le mélangeant à partir de votre offre noire ou blanche typique, celui-ci est également disponible dans les offres Misty Blue et Violet.

Et pour compléter la configuration, vous trouverez un chargeur USB-C de 20 W et un câble d’alimentation inclus pour vous fournir tout ce dont vous avez besoin hors de la boîte. Mais est-ce que ce package complet vaut le 79,99 $ étiquette de prix? Regardons de plus près.

Voici de plus près la fiche technique :

Prend en charge le chargement sans fil simultané de votre iPhone 13/12 et de vos écouteurs en un seul endroit. Il est temps de vous débarrasser de ces câbles encombrants ! Relevez la plate-forme de chargement du téléphone jusqu’à une portée maximale de 60 ° et fixez votre iPhone horizontalement ou verticalement pour un plaisir visuel parfait. Économisez de l’espace précieux avec une station de chargement magnétique polyvalente qui peut rapidement alimenter votre iPhone et écouteurs et est 40 % plus petit qu’une canette de soda.

Prise de 9to5Toys

J’ai consulté la dernière version d’Anker au cours des derniers jours et je dois dire que je suis assez satisfait de l’ensemble. L’élément le plus accrocheur de la nouvelle version de MagGo est son facteur de forme unique. Bien sûr, il existe de nombreux chargeurs 2 en 1 sur le marché, mais rien de tel que la conception cylindrique proposée ici.

Il présente un faible encombrement et une base lestée pour que tout reste en place sur la table de chevet ou votre bureau. Cela est également pratique lorsque vous étendez le tampon MagSafe en haut, qui est attaché à une charnière qui peut offrir une expérience de charge plus verticale aux côtés de la fonctionnalité moyenne de votre tampon Qi.

Caché en dessous se trouve également le pad Qi 5W secondaire, ce qui rend le chargeur Anker MagGo 2 en 1 encore plus convaincant. Il n’y a pas trop d’espace entre le support MagSafe déplié, mais la plupart des vrais écouteurs sans fil ne devraient pas avoir de problème à reposer sur la base de la centrale électrique.

L’une de mes fonctionnalités préférées est que la lumière intégrée à la base ne s’allume que quelques secondes lorsque vous commencez à charger un appareil. Ainsi, au lieu de rester allumé comme beaucoup d’autres chargeurs sur le marché, celui-ci ne vous irritera pas sur la table de chevet avec un indicateur de charge ennuyeux.

Tout compte fait, Anker a vraiment recommencé avec sa nouvelle station de charge MagGo 2-en-1. Si le coloris lisse n’était pas suffisant pour me vendre tout de suite, le design unique l’était certainement. J’aime le fait qu’il puisse se replier dans un ensemble plus adapté aux voyages si nécessaire, et que même lorsqu’il est étendu, il ne prend pas trop de place.

Les 80 $ le prix est certainement plus élevé, ne vous méprenez pas. Surtout pour un chargeur de 7,5W, même s’il y a MagSafe. Mais si le facteur de forme polyvalent attire votre attention, il n’y a pas grand-chose sur le marché qui puisse se comparer. Ainsi, le chargeur Anker MagGo 2 en 1 est dans une classe à part lorsqu’il s’agit de fusionner l’apparence avec les fonctionnalités pour le sauvegarder.

