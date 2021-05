Testé: le support MagSafe en acier inoxydable de Nomad justifie son prix élevé avec une construction inégalée

Vous lisez Testé avec 9to5Toys, où nous explorons les bases technologiques quotidiennes qui facilitent un peu la vie. Parcourez notre guide complet pour toutes les dernières critiques et sonnez dans les commentaires ci-dessous s’il y a quelque chose que vous aimeriez voir en vedette.

Depuis le lancement de MagSafe l’automne dernier, les fabricants d’accessoires se sont lancés dans l’action de charge magnétique sans fil pour associer le chargeur principal d’Apple à divers quais, supports et supports. Nous avons déjà examiné des modèles plus abordables, mais nous tournons aujourd’hui notre attention vers l’extrémité opposée du spectre. Le nouveau support MagSafe de Nomad arrive avec une construction en acier inoxydable de qualité supérieure qui se démarque de presque toutes les autres options sur le marché. Mais vaut-il la peine de pré-commander à un prix aussi élevé? C’est à cela que vise à répondre notre dernière revue Tested with 9to5Toys.

Pratique avec la nouvelle monture MagSafe de Nomad

Après avoir été annoncé le mois dernier, l’un des derniers ajouts à l’écurie d’accessoires Apple haut de gamme de Nomad fait vraiment passer ce statut de luxe au niveau supérieur. Fraisé à partir d’un bloc d’acier inoxydable, le nouveau support MagSafe de la marque se fait un nom avec sa construction unique en plus d’être la première offre de Nomad à ce jour.

Avec une fente à insérer dans votre chargeur Apple MagSafe existant, ce support Nomad permet de garantir que votre configuration de charge ne bouge pas sur le bureau ou la table de nuit avec sa construction lourde. Il y a un coussin en caoutchouc en bas qui aide également à réaliser cette mission, ce qui se traduit par une expérience de charge magnétique qui reste en fait sur votre bureau ou votre table de nuit lorsque vous retirez un téléphone de la série iPhone 12.

En dépit d’être un accessoire simple et complet, le support Nomad MagSafe entre avec un prix de 99,95 $, qui tombe à 79,95 $ en pré-commande dès maintenant. Mais le design en acier inoxydable accrocheur vaut-il vraiment ce prix? Regardons de plus près.

Voici un aperçu de la fiche technique:

Usiné à partir d’acier inoxydable solide Maintient fermement le chargeur MagSafe Conception pondérée Le poids empêche le chargeur de se soulever avec votre téléphone

J’utilise le nouveau support MagSafe de Nomad exclusivement comme chargeur de table de chevet principal depuis quelques semaines et je suis enfin prêt à repartir avec quelques impressions. Lorsque j’ai déballé l’accessoire pour la première fois, j’ai été époustouflé par son poids réel, et je veux dire cela de la meilleure façon possible. Nomad a décidé de créer un compagnon pour votre chargeur MagSafe qui ne va nulle part, et sa nouvelle monture est certainement la bonne.

Après avoir dépassé le poids du chargeur MagSafe, la conception réelle est assez remarquable en ce que tout est usiné avec des tolérances assez serrées qui maintiennent le chargeur MagSafe en place assez fermement. Si l’ajustement par friction n’était pas déjà suffisant, il y a du ruban de micro-aspiration ajouté à l’intérieur pour aider à garder tout verrouillé. Tout cela signifie que l’installation ne va vraiment nulle part. Je peux être aussi insouciant que je veux en essayant d’attraper mon téléphone ou de le poser sans avoir à me soucier du déplacement du pad comme les chargeurs Qi typiques que j’ai utilisés, ce qui est une victoire majeure dans mon livre.

La seule chose que j’ai remarquée après quelques semaines d’utilisation, c’est que l’anneau juste à côté du chargeur MagSafe a été un peu éraflé en plaçant mon iPhone chaque nuit. Je suppose que c’est l’effet secondaire d’avoir une construction en acier inoxydable pur, mais c’est un peu décevant de voir quelque chose d’aussi haut de gamme que celui-ci terni par l’usure normale.

Même si autant d’éloges que je peux chanter avec le nouveau support Nomad MagSafe, il n’y a vraiment pas moyen de se déplacer à quel point l’accessoire est cher. En plus de devoir déjà payer 39 $ pour le chargeur officiel, vous recherchez maintenant 80 $ supplémentaires avec le prix de précommande juste pour profiter de la norme de charge magnétique sans fil d’Apple.

Il y aura des gens qui verront ce prix combiné de 119 $ et courront pour les collines, et je ne blâme pas vraiment quiconque n’est pas intéressé à débourser ce genre d’argent. Mais pour quiconque souhaite rester assez longtemps pour demander si Nomad offre une configuration de charge haut de gamme qui vaut le prix élevé, vous serez agréablement surpris par le support MagSafe.

C’est un ensemble haut de gamme qui peut simplement être un bloc d’acier inoxydable usiné dans lequel placer un chargeur MagSafe, mais Nomad offre une nouvelle exécution sans faille. Quiconque recherche une solution pour profiter des fonctionnalités de chargement sans fil uniques de l’iPhone 12 sous la forme d’une station d’accueil trouvera cette offre à offrir, surtout si opter pour quelque chose qui est aussi bien construit que votre smartphone actuel est une priorité.

