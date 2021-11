Testé positif à l’alcootest, attrape un agent et le traîne sur plus de dix mètres à Tolède

11/07/2021 à 21:11 CET

Le Groupe d’Enquête et d’Analyse du Trafic (GIAT) de la Garde Civile de Tolède recherche le conducteur ivre qui ce matin a traîné un agent hors du corps avec son véhicule, alors qu’il allait l’informer que l’alcootest qu’il avait passé était positif.

Cela a été confirmé à EP par des sources de l’institut armé, qui ont indiqué que les événements se sont produits vers 00h30 ce dimanche lorsque l’agent a participé à une opération de circulation installée au kilomètre 1,5 de la CM-4010 entre Illescas et Seseña.

Lorsqu’il est allé informer le conducteur que son alcootest était positif, puisqu’il était de 0,55 milligramme par litre d’air expiré, il lui a attrapé le bras et, en accélérant, l’a traîné sur environ 11 mètres. Lorsque le blessé a réussi à s’échapper du véhicule, le conducteur a pris la fuite.

Le Groupe d’enquête et d’analyse de la circulation de la Garde civile enquête sur ce qui s’est passé et tente de localiser et d’arrêter le conducteur en fuite, qui conduisait le véhicule, doublant ainsi le taux autorisé par la loi.