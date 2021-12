teste un programme pour créer des émissions en direct

Des streamers aussi populaires en Espagne qu’Ibai Llanos pourraient être mis en ligne sur TikTok comme ils le font sur Twitch. Le réseau social chinois veut ajouter au succès de Twitch et que ses créateurs de contenu n’ont pas besoin d’envoyer leurs fans sur une autre plateforme pour se produire en direct, il teste donc un programme pour les diffusions, TikTok Live Studio.

Twitch est actuellement la plate-forme la plus populaire pour diffuser tout contenu en direct, des diffusions pouvant durer des heures. Ibai Llanos et Ramón García y donneront les cloches de fin d’année sur Twitch. Pendant ce temps, les streamers eux-mêmes utilisent TikTok pour partager de courtes vidéos verticales.

Cette différence de contenu pourrait être réduite si TikTok lançait son programme de diffusion en direct qu’il teste, TikTok Live Studio. Avec cela, il souhaite offrir aux streamers la possibilité de partager le même contenu et de parler ou de jouer avec leurs fans en direct depuis l’application TikTok.

TikTok Live Studio

En téléchargeant le programme sur l’ordinateur, les créateurs de contenu peuvent se diriger vers leur profil TikTok. Ce ne sera pas une fonction au sein de l’application mais un logiciel parallèle dans lequel donner un plus grand contrôle de la diffusion au streamer.

Depuis Live Studio, il sera possible de communiquer avec les fans via un chat et de partager du contenu sur l’ordinateur, le téléphone ou la console de jeux. Comme l’explique TechCrunch, ce nouveau projet TikTok est principalement axé sur la diffusion de jeux de jeux vidéo, l’un des contenus les plus populaires actuellement sur internet.

TikTok a lancé son propre logiciel de streaming pour leur plateforme. pic.twitter.com/BMWZAkjLIu – Miguel Lozada (@MLozada) 15 décembre 2021

Pourtant, TikTok Live Studio teste toujours des logiciels, auxquels seuls quelques utilisateurs ont accès. Est Phase d’essai Il permettra au réseau social chinois d’évaluer les améliorations dont son programme de streaming a besoin pour concurrencer d’autres plateformes plus complètes utilisées par les streamers comme OBS ou Streamlabs.

Parmi les fonctions que le programme entend inclure, il y a la possibilité de programmer des événements, de poser des questions au public, de partager le live avec d’autres utilisateurs ou d’affecter des modérateurs au chat de commentaires. Pour le moment, ce qu’il offre, c’est la possibilité d’appliquer des filtres avec des mots-clés ou d’activer les commentaires et les cadeaux.

D’un réseau social à l’autre

Si TikTok Live Studio continue et que la phase de test se termine, le réseau social pourrait arracher Twitch au public qu’ils partagent actuellement. Les utilisateurs n’auront plus à fermer l’application et à se connecter à Twitch pour regarder le flux en direct de leur streamer préféré.

La mode des spectacles vivants a atteint la plupart des réseaux sociaux comme Instagram, ils proposent cette option mais pas avec le succès de Twitch. Facebook est aussi parier sur des formats similairesIl propose même que créateurs et fans s’affrontent dans le même jeu en direct.

Si Live Studio est pratique, il est possible que les créateurs de contenu finissent par diffuser sur les deux plateformes, à la fois TikTok et le service d’Amazon, Twitch. Dans ce cas, ce sera le public qui choisira quelle application est la plus confortable pour lui de consommer le contenu et d’où voir ses créateurs à tout moment.

