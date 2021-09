Tester l’assurance qualité sur les jeux de danse et de fitness n’a pas l’air amusant

Qui d’autre a complètement raté qu’il y avait un Dance Central VR ?Capture d’écran : Harmonix

Effectuer des tests d’assurance qualité sur des jeux vidéo traditionnels peut être épuisant, devoir rester assis devant un moniteur pendant des heures, effectuer les mêmes séquences tout en gardant un œil sur les bugs et les problèmes. Mais vous savez ce qui semble bien pire ? Faire des tests d’assurance qualité pour les jeux nécessitant un effort physique, comme Just Dance, Dance Central, Rock Band ou RingFit. The Verge a récemment publié un long article sur les tests de jeux physiques, et cela ressemble à des cauchemars.

Avant de devenir paralysé de la poitrine vers le bas, j’étais vraiment dans les jeux physiques. Je sortais régulièrement la guitare Rock Band, effectuant des squats rock tout en groove sur mes airs préférés. Avant que notre Kinect ne tombe à la poubelle, j’appelais régulièrement Dance Central pour la Xbox 360 et je dansais comme si personne ne regardait (parce que ce n’était pas le cas). La meilleure chose à propos de ces jeux physiques, en plus de faire de l’exercice bien nécessaire, était la possibilité d’arrêter à tout moment.

Lorsque tester des jeux physiques est votre travail, les choses sont un peu différentes. Vous pouvez vous arrêter et faire des pauses, bien sûr, mais vous devez éventuellement vous relever et repartir. Les studios de développement fournissent des douches quand ils le peuvent, mais parfois ils ne le peuvent pas, et les choses peuvent devenir vraiment mûres.

S’adressant à The Verge, Caelyn Sandel, développeur de Caves of Qud et ancien testeur d’assurance qualité chez Harmonix, rappelle comment l’équipe qui dirige son projet encouragerait les testeurs à se baigner régulièrement pour éviter que les choses ne deviennent trop parfumées au bureau. Le plan de baignade a fonctionné, à l’exception d’un jour malheureux. « Une fois, le système CVC a connu une sorte de crise et cela sentait si mauvais que nous avons tous évacué et sommes allés à Flour Bakery. C’était une journée amusante, à l’exception de l’horrible puanteur.

Pour de meilleurs résultats, installez Kinect dans un vide blanc pur. Image : EA

Imaginez maintenant devoir tester un jeu de fitness sous l’œil vigilant du matériel Kinect tristement célèbre de Microsoft. Un testeur qui a demandé à The Verge de se référer à eux alors que Kyle discute des hauts et des bas du test d’EA Sports Active 2 pour la toute nouvelle caméra Kinect. Ils n’avaient pas de manuel. Aucun moyen de savoir si un problème venait du jeu ou de l’appareil photo. Ils avaient un ingénieur, mais il apprenait le matériel en même temps. Les espaces spéciaux des capteurs Kinect ont dû être bouclés. Les gens devaient faire attention en se promenant pour éviter d’être captés par la caméra. Ils devaient faire attention à ce qu’ils portaient, car le Kinect avait du mal à enregistrer les couleurs sombres.

Kyle rappelle également des problèmes avec le système de climatisation du bâtiment. Étant donné que le Kinect utilise l’infrarouge, les testeurs se tenant sous les bouches de climatisation dans le studio de Vancouver, en Colombie-Britannique, étaient souvent rendus invisibles pour le capteur. Ils ont dû bloquer délibérément les évents par temps de 80 degrés afin de faire leur travail.

L’article de Verge est une excellente lecture, pleine d’anecdotes hilarantes et parfois horribles des testeurs QA en première ligne de Rock Band, RingFit, et plus encore. Je vous laisse avec mon histoire préférée sur un testeur EA anonyme dont l’équipe a trouvé une nouvelle façon de tester les limites de faible luminosité du capteur Kinect.

“Pour beaucoup d’entre nous, vers 5 heures du matin, lorsque vos deux dernières cellules cérébrales ont décidé qu’elles en avaient assez, c’est à ce moment-là que la véritable ingéniosité entre en jeu”, a déclaré la source à The Verge. “Pour s’assurer que le jeu capte les mouvements de l’utilisateur dans un environnement peu éclairé, certains d’entre nous ont fini par utiliser une combinaison de murs de cabine et de couvertures pour construire des tunnels que nous modifierions pour laisser entrer plus ou moins de lumière pour voir comment le jeu a répondu. C’est la seule fois de ma vie où j’ai été payé pour construire des forts de couverture.