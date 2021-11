TestFlight désormais disponible sur le Mac App Store pour tous les utilisateurs

Plus tôt cette année, Apple a annoncé que la plate-forme de test d’applications TestFlight arrivait sur macOS. Après avoir publié une version bêta de TestFlight pour les développeurs Mac en août, Apple a rendu aujourd’hui TestFlight disponible sur le Mac App Store pour tous les utilisateurs.

Avec TestFlight, les utilisateurs peuvent s’inscrire pour télécharger et installer des versions bêta d’applications pour iOS, watchOS, tvOS et maintenant macOS. Les développeurs peuvent inviter jusqu’à 10 000 bêta-testeurs par application et même créer des groupes pour tester différentes versions simultanément.

Vous pouvez désormais inviter des personnes à essayer les versions bêta de vos applications Mac et fournir des commentaires précieux avant la sortie. Invitez jusqu’à 10 000 testeurs externes en utilisant leur adresse e-mail ou en partageant un lien public, créez plusieurs groupes de testeurs internes et configurez l’accès aux builds pour chacun, et bien plus encore.

Alors que TestFlight bêta 3.2 pour macOS n’était disponible que sur le site Web d’Apple Developer, n’importe qui peut installer TestFlight 3.2.1 – qui est la première version officielle avec prise en charge Mac.

TestFlight est disponible gratuitement sur l’App Store. Il convient de noter que, selon Apple, cela nécessite un iPhone ou un iPad exécutant iOS 13 ou une version ultérieure, ou un Mac exécutant macOS Monterey.

Lire aussi :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :