Tests COVID dans les aéroports : que sont les tests PCR rapides et pourquoi y a-t-il une grande différence dans les prix pratiqués dans les différents aéroports ?

Il est à noter ici qu’en Inde, plus de la moitié du trafic international arrivant en Inde se fait aux aéroports de Delhi, Mumbai, Hyderabad et Bangalore. (Image représentative)

Tests RT-PCR rapides dans les aéroports : La pandémie de coronavirus a fait en sorte que les passagers se fassent tester dans les aéroports. Cependant, les aéroports indiens vont de la gestion publique à la gestion privée, ce qui entraîne une variété de coûts des tests RT-PCR rapides effectués dans ces aéroports. La plupart des grands aéroports internationaux, cependant, sont gérés par des entités privées, ce qui signifie que les arrivées internationales doivent débourser davantage pour le test, selon un rapport publié dans IE. Le test PCR rapide à l’aéroport de Kozhikode au Kerala, par exemple, coûte aux voyageurs 1 580 Rs. D’un autre côté, les aéroports d’Hyderabad et de Mumbai facturent près de 2,5 fois ce montant – Rs 3 900. De plus, à Hyderabad et à Mumbai, les gouvernements des États ont dû intervenir pour réduire les coûts par rapport aux 4 500 Rs précédents, invoquant une surévaluation des prix.

Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, alors qu’un test RT-PCR normal prend jusqu’à 8 à 10 heures pour afficher les résultats, un test PCR rapide affiche les résultats en 1 à 2 heures.

Alors que la plupart des aéroports travaillent avec un seul fournisseur pour effectuer les tests, des aéroports comme Mumbai ont des tarifs exorbitants même s’ils ont plusieurs fournisseurs. A Delhi, un test RT-PCR normal coûte Rs 500. En revanche, le coût des tests Rapid PCR est de Rs 3 500.

Il est à noter ici qu’en Inde, plus de la moitié du trafic international arrivant en Inde se fait aux aéroports de Delhi, Mumbai, Hyderabad et Bangalore. Les données de l’Autorité aéroportuaire indienne (AAI) pour octobre ont révélé que, collectivement, 12,23 lakh de passagers internationaux sur le total de 22,22 lakh qui ont visité l’Inde ce mois-ci, ont atterri dans l’un de ces quatre aéroports. D’autre part, Kozhikode a vu 1,45 lakh de passagers internationaux, Chennai a vu 1,57 lakh de passagers, 34 076 passagers sont arrivés à l’aéroport de Kolkata, tandis que 9 565 passagers sont entrés à l’aéroport de Goa.

Mais revenons aux prix exorbitants. Pourquoi les aéroports privés facturent-ils autant ? Eh bien, l’une des raisons est que les exploitants d’aéroports privés perçoivent 30 à 35 % des revenus des tests. D’un autre côté, les exploitants d’aéroports gérés par le gouvernement renoncent à leur part des revenus.

Le rapport a également cité un responsable de l’exploitant de l’aéroport disant que si le prix du test RT-PCR normal est fixé par le gouvernement, les coûts des tests PCR rapides ont été décidés par les laboratoires qui les effectuent.

