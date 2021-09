Tests Covid : le ministère des MPME pour aider à commercialiser, autoriser cette nouvelle technologie pour des résultats RT-PCR plus rapides

La technique a déjà reçu l’approbation du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR).

Technologie pour les MPME : La procédure opératoire standard et le savoir-faire de la technique basée sur le gargarisme salin développé localement pour tester les échantillons de Covid ont été transférés au ministère des MPME pour aider à la commercialiser et à l’autoriser, a annoncé dimanche le gouvernement. Développée en mai de cette année par des scientifiques de l’Institut national de recherche en génie de l’environnement (NEERI) basé à Nagpur dans le cadre du Conseil de la recherche scientifique et industrielle (CSIR) pour les tests RT-PCR, l’innovation non invasive comprend un tube de collecte rempli de solution saline. Le patient doit se gargariser avec la solution et la rincer à l’intérieur du tube au lieu d’utiliser un écouvillon nasopharyngé et un écouvillon oropharyngé. Alors que le pays se prépare à une éventuelle troisième vague de pandémie, l’institut a affirmé que les résultats sont générés dans les trois heures suivant la collecte des échantillons grâce à cette nouvelle technique, tandis que la collecte ne nécessite pas d’expertise technique.

« Le savoir-faire a été transféré au Ministère de l’Union des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME), sur une base non exclusive. Cela permettrait à l’innovation d’être commercialisée et autorisée à toutes les parties compétentes, y compris les programmes et départements de développement rural privés, gouvernementaux et divers », a déclaré dimanche le ministère de la Science et de la Technologie. En vertu de l’accord, les titulaires de licence de la nouvelle technique devraient mettre en place des installations de fabrication pour la production commerciale sous la forme de kits compacts facilement utilisables.

L’innovation devrait être bénéfique pour les zones rurales et tribales, en particulier là où les besoins en infrastructures peuvent être une contrainte, avait déclaré un communiqué officiel en mai. La technique a déjà reçu l’approbation du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR).

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Les MPME ont été parmi les plus touchées par la pandémie depuis l’année dernière, cependant, il n’y a pas de données officielles sur le nombre de MPME fermées à cause de Covid. Selon une étude récente menée par le ministère des MPME par l’intermédiaire de Khadi and Village Industries Commission (KVIC) qui a évalué l’impact de la pandémie sur les micro-unités dans le cadre du Programme de création d’emplois du Premier ministre (PMEGP), 88 % des bénéficiaires de PMEGP avaient signalé un impact négatif tandis que les 12% restants des micro-unités, qui opèrent dans les secteurs de la santé et de la vente au détail, ont déclaré avoir bénéficié de Covid.

Pendant ce temps, le scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Soumya Swaminathan, a déclaré mercredi à CNBC que l’Inde était désormais “mieux préparée” pour arrêter les nouvelles vagues de Covid. “Je pense que les préparatifs au niveau du système de santé ont vraiment augmenté, en particulier en ce qui concerne l’oxygène et les établissements de soins intensifs”, a ajouté Swaminathan.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.