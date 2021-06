Tests de laboratoire COVID-19 : tests sanguins essentiels pour les femmes, les patients guéris du COVID et les personnes âgées ; Tout ce que tu as besoin de savoir

Après un certain âge, la fréquence de certains tests devrait augmenter car nous devons être proactifs concernant notre santé et surveiller les changements dans notre corps.

Les tests essentiels pour la santé des femmes et pour celles qui se remettent du COVID-19 sont désormais à l’honneur ! Depuis plus d’un an, les Indiens ont l’habitude de porter des masques faciaux chaque fois qu’un visiteur sonne à la porte et en particulier, lorsqu’ils sortent de chez eux. Beaucoup sont encore tombés malades malgré toutes les mesures prises pour rester en sécurité chez eux. Sans surprise, il y a un regain d’intérêt pour prendre soin de sa santé et suivre les tests de laboratoire à la maison même. Les femmes, en particulier, ont été les plus touchées par la pandémie car elles doivent équilibrer leurs tâches à la maison avec leurs engagements de travail à domicile.

Pour ceux qui se demandent encore « Quels tests sanguins devrais-je faire chaque année » ou « Quels tests une femme devrait-elle subir chaque année ? », voici un compte à prendre en compte !

COVID-19 : Quels tests sanguins sont les plus importants ?

Au milieu de ce scénario difficile qui devrait se poursuivre dans un avenir prévisible, Sameer Bhati, directeur – Star Imaging & Path Lab, souligne l’importance des tests sanguins essentiels que les femmes devraient effectuer régulièrement, en particulier celles qui souffrent de thyroïde et de diabète ; tests périodiques de suivi du COVID-19 et tests essentiels pour les personnes âgées.

Selon Sameer Bhati, « Les personnes qui se remettent de COVID-19 courent un risque de thrombose veineuse profonde, il est donc recommandé de faire le test D Dimer. Si vous avez des valeurs de dimères D anormales, certains tests radiologiques comme l’IRM et la tomodensitométrie peuvent également être recommandés. En raison de l’utilisation de stéroïdes pendant le traitement contre le covid, le taux de sucre peut augmenter, il est donc également important de vérifier régulièrement la glycémie dans le corps.

Quels sont les tests sanguins essentiels que les femmes devraient faire régulièrement et pourquoi sont-ils bénéfiques pour la santé des femmes ?

Une femme a besoin de soins particuliers et de dépistages de temps en temps. En tant que comportement courant, nous constatons que les femmes, pour une raison ou une autre, ignorent leur santé et, par conséquent, des examens sanguins réguliers deviennent importants pour détecter les problèmes de santé potentiels avant qu’ils ne deviennent un problème. Les quelques tests sanguins que les femmes devraient faire régulièrement sont :

Test d’anémie : La carence en fer est fréquente chez les femmes car une femme perd du sang pendant la grossesse et le cycle menstruel, il est donc important de vérifier régulièrement l’état du fer dans le corps et de commencer des suppléments si nécessaire.

Test de glycémie : Dans la recherche, il a été constaté que les femmes sont plus à risque de contracter le diabète. Il peut aussi s’agir de diabète gestationnel. Les tests de glycémie sont importants, surtout pour ceux qui prévoient avoir un enfant.

Test de la thyroïde : Les femmes ont un risque plus élevé de thyroïde. Une femme peut avoir de graves complications si elle souffre de diabète thyroïdien. Il augmente également le risque de maladie cardiaque chez les femmes.

Test de profil hormonal : Des tests sanguins pour mesurer les niveaux d’hormones féminines peuvent également jouer un rôle dans le diagnostic de conditions médicales telles que SOPK/SOPK. Les tests de profil hormonal peuvent inclure l’œstrogène, la progestérone, l’hormone folliculo-stimulante (FSH), la testostérone/DHEA.

Vitamine D et Calcium : Les troubles osseux sont fréquents chez les femmes. Les femmes ont généralement des os plus minces et moins denses que les hommes, et cela augmente le risque d’ostéoporose chez les femmes. L’ostéoporose touche principalement les femmes plus âgées, mais la prévention commence dès le plus jeune âge.

Vitamine B12 : Une carence en vitamine B12 chez les femmes qui envisagent de devenir enceintes peut avoir des risques importants et des conséquences graves.

Profile lipidique: Le profil lipidique est l’un des tests de base pour détecter tout problème cardiaque. De nombreuses femmes présentent un risque d’hypercholestérolémie en raison d’antécédents familiaux ou d’autres raisons, et elles ne s’en rendent pas compte.

Y a-t-il des tests périodiques que vous recommandez aux femmes atteintes de thyroïde et de diabète ?

Pour les femmes atteintes de thyroïde et de diabète, un suivi régulier est très important. La thyroïde peut augmenter le risque de syndrome métabolique et peut modifier le niveau de glucose dans le corps. Si vous avez une thyroïde diabétique, il peut devenir difficile de gérer le taux de sucre dans le sang dans votre corps, c’est pourquoi des tests périodiques deviennent essentiels. Le test de TSH pour la thyroïde, la glycémie (à jeun/PP) et l’HbA1C pour le diabète peuvent être répétés tous les six (6) mois pour vérifier le niveau d’hormone thyroïdienne et de sucre dans le sang. Les femmes atteintes de diabète et d’hyperthyroïdie ont également un risque accru de problèmes cardiaques, oculaires et rénaux.

Quels sont les tests essentiels liés au COVID à passer si vous avez des membres de votre famille qui sont infectés mais que vous restez non infecté ?

Si un membre de la famille est infecté, il doit d’abord être isolé. À moins que vous n’ayez des symptômes, vous n’avez pas besoin de faire de tests. Mais si vous observez un symptôme lié au covid, vous devez faire le test RT PCR. Pour un suivi régulier lié au COVID-19, certains tests sanguins sont également recommandés comme le CBC, le CRP etc.

Compte tenu de l’impact du COVID-19, pouvez-vous souligner les avantages des tests de laboratoire et la fréquence que vous recommandez pour passer les tests ?

Au cours de la deuxième vague, nous avons vu que les gens deviennent sévères en un rien de temps. Ainsi, en dehors des tests RTPCR qui sont utilisés pour diagnostiquer l’infection, les médecins recommandent des tests sanguins tels que CBC, CRP, ferritine, LDH, D Dimer pour surveiller et vérifier régulièrement les progrès des patients. Ces tests peuvent être répétés après 3-4 jours selon la recommandation du médecin traitant.

Existe-t-il des tests spécifiques et indispensables à effectuer pour les membres âgés de la famille et quelle est sa fréquence recommandée ?

Après un certain âge, la fréquence de certains tests devrait augmenter car nous devons être proactifs concernant notre santé et surveiller les changements dans notre corps. Certains des tests pour les personnes âgées qui doivent être répétés après six (6) mois sont CBC, LFT, KFT, profil lipidique, vitamine D, TSH, ECG et glycémie.

