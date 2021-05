Tests de surtension, le vaccin mesure comme B1.617.2 le variant COVID se propage rapidement dans certaines parties du Royaume-Uni

La variante a été confirmée comme une «variante préoccupante» par PHE le 7 mai après une augmentation des cas et des preuves de propagation dans certaines régions.

Le nombre de cas liés à la variante B1.617.2 du COVID-19, identifiée pour la première fois en Inde, a plus que doublé en une semaine au Royaume-Uni, ce qui a entraîné de nouveaux tests de surtension et des mesures de vaccination améliorées à déployer dans les régions du pays où le la tension commence à se répandre de plus en plus rapidement. Public Health England (PHE) a déclaré jeudi que sa dernière analyse montre que le nombre de cas de la variante hautement transmissible détectés pour la première fois dans le Maharashtra est passé de 520 la semaine dernière à 1313 cas cette semaine.

La plupart des cas se situent dans le nord-ouest de l’Angleterre, certains à Londres, et des mesures supplémentaires sont mises en place pour «briser rapidement les chaînes de transmission». Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que les autorités sanitaires surveillaient la situation de très près et n’hésiteraient pas à prendre d’autres mesures si nécessaire, indiquant que la feuille de route pour la levée de toutes les mesures de verrouillage à partir du 21 juin pourrait devoir être réévaluée. Ces données démontrent pourquoi nos mesures rapides et décisives sont en place. Tout le monde a un rôle à jouer dans le contrôle de cette variante, de la participation aux tests de surtension, au respect des règles, à l’obtention du jab, a déclaré Hancock.

«Nous nous engageons à travailler avec les zones locales et à déployer notre séquençage génomique de premier plan au monde pour maîtriser cette variante. Nous soutenons les zones où les cas de cette variante sont en augmentation », a-t-il déclaré. Le ministre a déclaré qu’il était impératif que les personnes qui vivent dans l’une des 15 régions actuellement couvertes par les processus de test de surtension obtiennent un test PCR gratuit et que toutes les personnes éligibles doivent se présenter et se faire vacciner. PHE a déclaré que s’il n’y a pas encore de preuves solides pour montrer que cette variante a un plus grand impact sur la gravité de la maladie ou qu’elle échappe aux vaccins, la «vitesse de croissance est préoccupante».

Le ministre britannique des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré que les autorités cherchaient à utiliser au mieux le déploiement du vaccin pour protéger les plus vulnérables dans le contexte de l’épidémiologie actuelle, y compris la possibilité d’avancer les deuxièmes doses pour les plus vulnérables dans certains des pays. les zones les plus touchées. Andy Burnham, le maire de Manchester, l’un des points chauds de la variante, a également appelé à une accélération des critères d’éligibilité en fonction de l’âge pour les vaccins dans les zones touchées. Le service national de santé (NHS) offre maintenant un coup à tous les plus de 38 ans.

«Les cas de cette variante sont en augmentation dans la communauté et nous surveillons en permanence sa propagation et sa gravité pour nous assurer de prendre des mesures de santé publique rapides», a déclaré le Dr Susan Hopkins, directrice de la réponse stratégique COVID-19 chez PHE. Tester et isoler lorsque cela est nécessaire non seulement limite la propagation, mais nous aide à mieux comprendre comment la variante se comporte dans la communauté, ce qui est vital pour prendre des mesures efficaces et proportionnées à l’avenir. «La manière de limiter la propagation de toutes les variantes est la même. Gardez vos distances, lavez-vous les mains régulièrement et soigneusement, couvrez-vous le nez et la bouche à l’intérieur, gardez les bâtiments bien ventilés et rencontrez des personnes d’autres ménages à l’extérieur », a-t-elle déclaré.

La variante a été confirmée comme une «variante préoccupante» par PHE le 7 mai après une augmentation des cas et des preuves de propagation dans certaines régions. Depuis lors, dans le nord-ouest de l’Angleterre, un travail important est en cours avec les conseils locaux et les partenaires. À Bolton, des unités de test mobiles ont été déployées et des tests PCR porte à porte ont été proposés à 22 000 résidents. Un bus de vaccins a été mis en place au cœur de la communauté pour augmenter l’utilisation des vaccins dans le cadre d’une campagne plus large.

Les tests PCR, le séquençage du génome entier et le traçage amélioré des contacts sont utilisés dans tout Londres pour cibler les nombreux petits groupes dispersés. Tous les tests positifs à Londres avec une charge virale suffisamment élevée sont également priorisés pour le séquençage génomique afin de rechercher des variantes, et les tests de surtension peuvent commencer immédiatement si nécessaire. L’adoption de cette approche menée par la communauté s’est déjà avérée efficace pour réduire la transmission des variantes à Londres à ce jour, a déclaré PHE.

Pour aider à identifier les cas de variantes, des tests de surtension sont déployés dans 15 régions à travers l’Angleterre pour supprimer la transmission, avec plus de 800 000 kits de test PCR supplémentaires distribués. Selon le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC), plus de 4 400 cas et plus de 14 000 contacts étroits ont été retrouvés et ont reçu l’ordre de s’isoler. Plus de 200 sites de test existants et 130 écoles ont distribué des kits de test, avec des unités de test mobiles déployées pour fournir des tests PCR aux personnes sans symptômes.

Le public est également invité à continuer de profiter de l’offre de deux tests rapides gratuits par semaine, pour aider à identifier les cas asymptomatiques. Toute personne testée positive de cette manière devrait passer un test PCR de suivi, qui peut être envoyé pour le séquençage du génome pour aider à détecter de nouveaux cas de variantes.

