Tests d’écoulement latéral pour Covid: Boris Johnson dit que TOUT LE MONDE recevra deux tests gratuits par semaine | Politique | Nouvelles

Covid-19: un expert discute du risque des écrans en plastique

Les gens pourront commander les tests rapides de «flux latéral» à livrer à leur domicile ou les récupérer dans les pharmacies à partir de vendredi même s’ils ne présentent pas de symptômes de coronavirus. Ils peuvent également être testés dans de nombreux lieux de travail ou sur des sites communautaires. Hier soir, le Premier ministre a déclaré que cette décision intensifierait le programme de test et de traçabilité de son gouvernement qui est conçu, ainsi que le déploiement du vaccin à grande vitesse, pour arrêter la pandémie de coronavirus dans son élan.

M. Johnson a déclaré: «Des efforts massifs ont été déployés par le public britannique pour arrêter la propagation du virus.

«Alors que nous continuons à faire de bons progrès sur notre programme de vaccination et avec notre feuille de route pour assouplir prudemment les restrictions en cours, des tests rapides réguliers sont encore plus importants pour s’assurer que ces efforts ne sont pas vains.

C’est pourquoi nous déployons maintenant des tests rapides gratuits pour tout le monde à travers l’Angleterre – nous aidant à arrêter les épidémies dans leur élan, afin que nous puissions revenir à voir les gens que nous aimons et faire ce que nous aimons.

Les responsables de la santé disent que les tests – financés par le NHS et donc gratuits au point de livraison – aideront le gouvernement à collecter des données sur les nouvelles épidémies de Covid pour suivre la propagation future de la maladie.

Un blitz publicitaire gouvernemental sera lancé vendredi pour sensibiliser à la disponibilité des tests.

Et des mises à jour seront envoyées à l’application pour téléphone mobile et tablette NHS Covid-19 pour coïncider avec la nouvelle offre de test. L’application a été téléchargée par environ 22 millions de Britanniques.

La dernière mesure de test et de traçabilité vise à garantir que la réouverture des entreprises énoncée dans la feuille de route du premier ministre hors verrouillage se déroule dans les délais.

Les tests rapides ont jusqu’à présent été disponibles pour les personnes les plus à risque et les personnes qui doivent quitter la maison pour travailler, y compris les travailleurs de première ligne du NHS, le personnel et les résidents des maisons de soins, ainsi que les écoliers et leurs familles.

Suite à la dernière annonce, des tests rapides seront proposés à tous.

Tests Covid: Boris Johnsons dit que tout le monde pourra obtenir deux tests gratuits par semaine (Image: GETTY)

Les ministres encourageront autant de personnes que possible à passer les tests, même s’ils ne seront pas obligatoires.

La décision d’intensifier le programme de test et de traçabilité fait suite aux préoccupations concernant le fait qu’environ une personne sur trois infectée par Covid-19 ne présente aucun symptôme et peut peut-être propager le virus sans le vouloir.

Toute personne testée positive devra s’isoler immédiatement à la maison pour minimiser le risque de propagation du bogue.

Plus de 120 000 cas d’infection ont été identifiés grâce à des tests d’écoulement latéral depuis l’introduction de la technologie à grande vitesse.

Les ministres espèrent que l’augmentation des tests aidera à briser les chaînes de transmission de Covid et à sauver des vies.

Il devrait également aider à identifier et suivre l’émergence de nouvelles variantes de Covid qui pourraient battre la protection offerte par les vaccins actuels contre les coronavirus.

Le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales, Matt Hancock, a déclaré: «Environ une personne sur trois atteinte de Covid-19 ne présente aucun symptôme, et alors que nous rouvrons la société et reprenons certaines parties de la vie que nous avons tous manquées, des tests rapides réguliers seront essentiels pour nous repérons rapidement les cas positifs et éliminons toute épidémie.

«Le programme de vaccination a été une balle dans le bras pour tout le pays, mais la récupération de nos libertés perdues et le retour à la normale dépendent tous de nous faire tester régulièrement.

«Le public britannique a montré au cours de l’année dernière qu’il s’adapte rapidement et fait toujours ce qu’il faut dans l’intérêt de la santé publique, et je sais qu’il fera sa part en se faisant dépister régulièrement dans les mois à venir.

Les responsables insistent sur le fait que passer un test Covid sera désormais «rapide et pratique».

Plus de 100 000 entreprises en Angleterre ont manifesté leur intérêt à fournir des tests rapides à leurs employés.

Les responsables disent que les tests Covid deux fois par semaine seront proposés par:

• Un service de commande à domicile, qui permet aux personnes de commander en ligne des tests de flux latéraux à livrer à leur domicile;

• Programmes de tests sur le lieu de travail, sur place ou à domicile;

• Tests communautaires, proposés par toutes les autorités locales;

• Collecte sur des sites de test PCR locaux à des moments précis;

• Tests sur place dans les écoles et collèges.

Un nouveau service «Pharmacy Collect» est également en cours de lancement pour fournir une voie supplémentaire aux tests réguliers.

Les personnes âgées de plus de 18 ans sans symptômes pourront se rendre dans une pharmacie locale participante et collecter une boîte de sept tests rapides à utiliser à la maison.

Les ménages pourront obtenir des informations sur les tests Covid sur la page Web NHS.UK/get-tested

Le programme de tests gratuits de Covid commencera vendredi (Image: GETTY)

En cas de test à domicile, les personnes devront enregistrer leurs résultats en ligne ou en appelant le 119, et s’auto-isoler si elles sont positives et commander un test PCR de confirmation.

Les responsables disent que toute personne présentant des symptômes de Covid-19 devrait réserver un test en ligne ou en appelant le 119.

Le Dr Susan Hopkins, directrice de la réponse stratégique Covid-19 à Public Health England et conseiller médical en chef du NHS Test and Trace, a déclaré: «Les tests rapides nous aident à trouver des cas de COVID-19 que nous ne saurions pas autrement, aidant à briser les chaînes de transmission.

«Ces tests sont efficaces pour détecter les personnes infectieuses et donc les plus susceptibles de transmettre l’infection à d’autres. C’est un autre outil dont nous disposons maintenant pour aider à maintenir des taux d’infection plus bas.

«J’encourage tout le monde à profiter de l’offre de ces tests rapides gratuits – ils sont rapides et faciles à réaliser chez vous.»

Le ministère de la Santé indique que l’analyse du NHS Test and Trace montre que pour chaque 1000 tests d’écoulement latéral effectués, il y a moins d’un résultat faux positif.

Les tests de flux latéral détectent les cas avec des niveaux élevés de virus et sont très efficaces pour trouver des personnes qui ne présentent pas de symptômes mais qui sont très susceptibles de transmettre la maladie. ceux avec et sans symptômes comme élément clé pour lutter contre la propagation du virus.

«Mais pour briser les chaînes de transmission et supprimer les infections, les tests doivent aller de pair avec la recherche des contacts menée par la santé publique communautaire pour trouver des cas et doivent être soutenus par un soutien financier décent afin que les personnes malades puissent s’isoler.

«Les personnes atteintes de Covid sont encore obligées de choisir entre s’isoler ou nourrir leur famille. Le manque d’indemnités de maladie et de soutien adéquats reste un trou dangereux dans nos défenses contre cet horrible virus. »