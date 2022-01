Tests des outils de recherche avancée de Twitter pour les messages privés

Twitter semble travailler sur la prochaine étape de recherche de messages directs, avec une nouvelle option de recherche de contenu DM trouvée dans le code back-end de l’application.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, publié par le chercheur d’applications Alessandro Paluzzi, Twitter semble développer une option de recherche de messages plus avancée, qui vous permettrait de rechercher dans tous vos DM certains mots-clés ou mentions, vous aidant ainsi à trier vos discussions. pour des sujets précis.

Ce qui serait une grande avancée par rapport à la mise à jour de la recherche DM « Rechercher des personnes et des groupes » ajoutée par Twitter en 2019, qui vous permet de trouver des chats DM en fonction des noms d’utilisateur des personnes impliquées.

Introspection? Dur. Recherche DM ? Facile! Allez-y et essayez la nouvelle barre de recherche DM. Nous le testons sur iOS et sur le Web avec vos DM les plus récents. pic.twitter.com/vwGlBjz4B5 – Twitter (@Twitter) 14 août 2019

Ce qui est pratique, mais ce n’est pas aussi utile que la recherche contextuelle le serait, offrant la possibilité de filtrer vos messages privés en fonction des mentions et des mots-clés, améliorant considérablement le processus de recherche.

Twitter a expérimenté des fonctionnalités de recherche DM plus avancées dans le passé, comme la recherche dans un fil de discussion DM spécifique pour les médias et les liens partagés.

Mais la capacité de recherche par contenu de message serait le développement le plus significatif. Il y a, bien sûr, des considérations de confidentialité qui doivent être prises en compte dans ce processus, mais la recherche par mot-clé pour le texte DM serait un ajout utile, qui pourrait faire des DM Twitter un outil plus utile.

Cela pourrait également être un bon ajout pour vos efforts de service client Twitter. Fournir plus d’outils de recherche pourrait aider à rationaliser votre réponse DM – par exemple, vous pouvez rechercher tous les utilisateurs qui ont posé une question sur un produit et fournir des mises à jour pertinentes au fur et à mesure qu’elles arrivent.

Il y a plusieurs façons de l’utiliser. Nous n’avons pas d’autres informations à fournir pour le moment, et cela pourrait être encore loin d’être une réalité. Mais il semble que Twitter cherche à améliorer bientôt ses outils de recherche DM.