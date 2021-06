tests et entraînement avec un œil sur l’Uruguay

17/06/2021

Le à 01:09 CEST

L’équipe nationale argentine s’est entraînée en vue de la deuxième date du groupe A de la Copa América, avant la sélection de l’Uruguay. Lionel Messi et ses collègues ont effectué un travail tactique à partir de 17h00 dans les locaux que possède l’AFA à Ezeiza.

Auparavant, les joueurs étaient soumis à des écouvillons pour pouvoir retourner au Brésil. Et l’entraîneur devra attendre les résultats pour savoir s’il a tous ses joueurs qui avaient déjà été testés mardi dernier, lors de l’atterrissage à Buenos Aires, à l’aéroport.

Le protocole de la CONMEBOL exige que des tests soient effectués sur l’ensemble de la délégation qui reste dans la bulle d’isolement toutes les 48 heures.. Et puisque l’équipe nationale argentine a décidé de ne pas s’installer au Brésil, et a choisi de vivre dans le domaine d’Ezeiza et de voyager pour les matchs à travers la Copa América, chaque transfert impliquera un plus grand nombre de tests.

Ils ne resteront au Brésil qu’après le match contre Celeste puisqu’ils affronteront le Paraguay lundi. Puis, ayant sept jours avant le match contre la Bolivie, ils retourneront à Buenos Aires.

En pensant à l’équipe pour la classique avec l’Uruguay, Scaloni fait confiance pour pouvoir compter sur le défenseur Cristian Romero, qui a figuré dans les matches à élimination directe et a raté les débuts de la Copa América en raison d’une surcharge musculaire à la cuisse gauche. Le joueur continuera à être évalué, bien que son évolution soit favorable.

L’un des doutes de l’entraîneur est de savoir s’il faut ou non sauver Nicolás Gonzalez, puisque le joueur s’est remis d’une blessure qui l’a fait maltraiter et n’est pas apte à affronter une série de matches. L’attaquant a été l’un des points forts de l’équipe contre la Colombie à Barranquilla lors des tours de qualification et contre le Chili en Coupe, mais il a surmonté une rupture fibrillaire à l’arrière d’une cuisse et ils ne veulent pas prendre de risque. Le DT devra évaluer s’il lui donne du repos pour pouvoir compter sur lui contre le Paraguay.

La Albiceleste se rendra à Brasilia où vendredi affrontera l’Uruguay au stade Mané Garrincha à 21h00 heure locale.