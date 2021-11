Tests Facebook donnant à nouveau plus de contrôle sur le contenu du fil d’actualité aux utilisateurs

La société mère de Facebook, Meta, a déclaré qu’elle testait de nouvelles façons pour les utilisateurs de personnaliser le contenu qu’ils voient dans leurs fils d’actualité. La société a déclaré jeudi dans un article de blog que le test, disponible pour un « petit pourcentage » d’utilisateurs pour commencer, permettrait aux gens d’ajuster leurs préférences pour augmenter ou réduire la quantité de contenu qu’ils voient d’amis, de familles, de groupes et pages avec lesquelles ils sont connectés sur la plate-forme.

Facebook a modifié la façon dont le fil d’actualité présente le contenu à plusieurs reprises au cours des dernières années et semble continuer à repenser quel contenu doit être prioritaire et pourquoi. En 2015, il a déclaré qu’il changeait les fils d’actualité pour privilégier le contenu d’amis proches par rapport à celui des marques et des éditeurs. En 2016, Facebook a de nouveau déclaré qu’il ajusterait son algorithme afin que les publications d’amis aient la priorité sur les éditeurs. Puis, en 2018, la société a déclaré qu’elle modifiait le fil d’actualité afin que les publications susceptibles de déclencher des « discussions aller-retour » (alias l’engagement, qui est le pain et le beurre de Facebook) soient plus susceptibles d’apparaître que du contenu plus passif.

Devinez ce que Facebook a fait en 2020 ? Eh bien, quelques petites choses, mais cela a aussi modifié le fil d’actualité une fois de plus, cette fois pour favoriser des sources d’information plus fiables et de qualité. Il a annulé cette version «plus agréable» du fil d’actualité en décembre 2020 au grand dam de certains employés de Facebook.

La façon dont le géant des médias sociaux contrôle son fil d’actualité est en grande partie un mystère, mais Facebook a publié un rapport en septembre qui, selon lui, donnerait au public un aperçu de la façon dont il décide du contenu qu’il supprime ou « rétrograde » – comme les appâts à clics et les publications de ceux-ci. qui enfreint à plusieurs reprises ses règles.

Mais désormais, les utilisateurs du nouveau test pourront baisser le volume des amis, de la famille, des pages et des groupes de leurs fils d’actualité s’ils le souhaitent. Meta a déclaré dans le billet de blog que cela faisait « partie de notre travail en cours pour donner aux gens plus de contrôle sur le fil d’actualité, afin qu’ils voient plus ce qu’ils veulent et moins ce qu’ils ne voient pas ». Super! De nouveau!

Facebook va également apporter des modifications aux contrôles des actualités pour ses clients commerciaux, en étendant les contrôles « d’exclusion de sujets » à un groupe de test d’annonceurs qui diffusent des publicités en anglais. Les annonceurs peuvent choisir parmi trois groupes de sujets – actualités et politique, problèmes sociaux, et crime et tragédie – afin qu’ils puissent empêcher leurs annonces d’apparaître à proximité des messages sur ces sujets s’ils le souhaitent.