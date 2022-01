Tête: Madras HC rejette l’appel de SpiceJet contre l’ordonnance de liquidation

La Haute Cour de Madras a rejeté mardi l’appel de SpiceJet contre l’ordonnance à juge unique de liquider la compagnie aérienne à bas prix sur une requête de Credit Suisse AG relative au non-paiement de 24 millions de dollars à SR Technics, une entreprise de maintenance et de réparation.A banc des juges de division Paresh Upadhyay et Sathi Kumar Sukumara Kurup, a prolongé la suspension de l’ordonnance jusqu’au 28 janvier, pour permettre à la compagnie aérienne de déposer un autre appel devant la Cour suprême. resté jusqu’à présent cet ordre est concerné.

Cependant, pour voir que la contestation éventuelle de cette ordonnance reste significative pour l’appelant, la suspension accordée par le tribunal des sociétés qui est en vigueur jusqu’à aujourd’hui sera prolongée jusqu’au 28 janvier », a déclaré la magistrature. Le HC de Madras avait ordonné le 6 décembre la liquidation de la compagnie aérienne sur requête déposée par le Credit Suisse – à qui SR Technics avait donné le droit de percevoir tous les paiements.

Le tribunal a également ordonné à un liquidateur officiel de reprendre les actifs de la compagnie aérienne. L’ordonnance a par la suite été suspendue pendant trois semaines à la suite d’un plaidoyer de la compagnie aérienne et à la condition qu’elle dépose 5 millions de dollars auprès du tribunal dans les deux semaines. – jusqu’à l’ordonnance, SpiceJet a fait appel de l’ordonnance en déclarant que les documents invoqués par le Credit Suisse ne sont pas tamponnés et que les tribunaux indiens n’en prendront donc pas connaissance.

De plus, SR Technics n’avait pas de licence valide du directeur général de l’aviation civile (DGAC) et, par conséquent, elle ne pouvait pas avoir légalement entretenu les aéronefs/moteurs de la société et, par conséquent, aucun montant ne pouvait être considéré comme payable par SpiceJet à il y avait donc un différend de bonne foi au sujet dudit paiement. SpiceJet a en outre soumis l’ordonnance sur la pétition de la société demandant l’annulation de la liquidation de la société et l’annulation de la nomination d’un liquidateur provisoire. Il a été soutenu qu’étant donné les erreurs dans les ordonnances contestées, l’affaire pourrait être renvoyée devant le tribunal de l’entreprise.

L’avocat de Credit Suisse AG a fait valoir que l’ordonnance rendue par le tribunal des sociétés ordonnant l’admission de la requête en liquidation et la nomination du liquidateur officiel ne peut être considérée comme erronée de quelque manière que ce soit et qu’aucune ingérence ne soit faite par ce tribunal.Dragging SpiceJet au tribunal pour non-paiement des cotisations, Credit Suisse AG avait demandé la liquidation de la société indienne en vertu des dispositions de la loi sur les sociétés de 1956 et avait nommé le liquidateur officiel de la Haute Cour en tant que liquidateur doté de tous les pouvoirs en vertu de l’article 448 de la Les sociétés agissent pour prendre en charge les actifs, les propriétés, les actions commerciales et les livres de comptes de SpiceJet.

La procédure devant la Haute Cour de Madras a été soulevée à partir d’un ancien accord daté du 24 novembre 2011 entre SpiceJet et SRT Technics (SRT) pour la fourniture de services de maintenance de moteurs. Credit Suisse AG a lancé la requête de la société en tant que prétendu cessionnaire de SRT réclamant non-paiement de montants totalisant 24,01 millions de dollars en vertu de l’accord. SpiceJet s’est opposé à la pétition car il n’y avait pas de dette exécutoire.

Après tout, SRT ne possédait pas l’approbation DGCA pertinente pour la fourniture de services en vertu de l’accord. Selon SpiceJet, SRT a fait une fausse déclaration frauduleuse à l’entreprise selon laquelle elle avait l’approbation DGCA applicable pour fournir les services. La société a soulevé un différend de bonne foi affirmant que la fourniture de l’entretien du moteur sans l’approbation de la DGCA est contraire aux lois indiennes et autres lois applicables et annule l’intégralité de l’accord.

