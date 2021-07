Têtes d’affiche à la mi-temps ⋆ 10z viral

Le Temple de la renommée prend son envol lors d’une spéciale à la mi-temps sur RuPaul’s Drag Race All Stars Saison 6 Épisode 4.

Le Maxi Challenge étoilé est une sœur spirituelle du tristement célèbre Snatch Game. Les reines jouent le rôle de leurs célébrités préférées et vivent le rêve de se produire dans un stade à guichets fermés.

Certaines reines ont volé la vedette tandis que d’autres ne pouvaient pas canaliser le feu. En fin de compte, le tour ressemblait au premier épisode de remplissage de RuPaul’s Drag Race All Stars Saison 6.

Le Hall of Fame Halftime Show pourrait être comparé au défi Divas Live de RuPaul’s Drag Race All Stars Saison 3 Episode 2.

Beaucoup des mêmes rythmes ont été donnés aux reines: elles devaient se synchroniser sur une chanson de RuPaul, canaliser leur personnage de superstar et livrer un numéro qui faisait partie d’un plus grand spectacle. La clé pour gagner est d’incarner leur célébrité dans un court segment.

Entre les deux chiffres, la performance des Divas Live était meilleure.

Divas Live avait plus d’humour et les reines utilisaient plus de grands moments de la culture pop. De plus, chaque reine avait un numéro qui leur permettait de briller sur scène et de canaliser leur étoile.

Le problème avec « Halftime Headliners » était que le défi semblait très contenu et déséquilibré.

Certaines reines ont eu des danseurs de fond pour les aider, mais au-delà de cela, la plupart des reines étaient seules à synchroniser les lèvres. Et même alors, les nombres étaient encadrés pour les maintenir stationnaires à un ou deux points.

Des reines comme Jan et Trinity K. Bonet ont dansé à travers la scène avec un niveau de difficulté élevé, tandis que certaines reines, comme Pandora Boxx et A’keria C. Davenport, ont dû se retenir à un microphone. Il est difficile de critiquer avec précision les reines lorsqu’elles n’ont pas le même terrain de jeu pour concourir. (En outre, il est injuste de les juger équitablement.)

On va perdre cette merde contre Carol-putain-Channing. Trinité K. Bonet

Bien sûr, les routines fortement chorégraphiées devraient être au top. Jan et Trinity l’ont tué comme Lady Gaga et Beyonce, respectivement, mais les autres performances ne pouvaient être que subtiles et sûres en comparaison.

Le Maxi Challenge était une combinaison de segments séparés essayant d’éviter d’être en bas.

Jan, Trinity K. Bonet, Ra’Jah O’Hara, Eureka!, Ginger Minj et Scarlet Envy ont eu les meilleures performances du groupe. Le nombre de Pandore, en revanche, était doux et serein, mais il ne captivait pas comme le reste des reines.

On pouvait dire qu’Eureka et Ra’Jah s’amusaient à incarner Madonna et Diana Ross, respectivement. Ils avaient de l’énergie, des sourires et une bonne présence scénique sur fond de danseurs ajoutés à leurs routines.

Scarlet a fait du bon travail avec le costume de requin encombrant. Un accessoire comme celui-là aurait pu potentiellement la gêner si elle ne l’enlevait pas correctement. Et Ginger a canalisé Fergie dans tout son feu féroce, mais sa performance n’était pas la plus reconnaissable des reines.

Kylie Sonique Love : Vous vous êtes rachetée.

Ra’Jah O’Hara : Rédemption.

Jan : C’était J pour “Jandetta !”

Bien que les meilleurs de la soirée aient été Trinity et Jan. Les deux reines ont mangé la scène et y ont mis le feu ! (Métaphoriquement parlant, bien sûr.)

Jan a embrassé Lady Gaga avec ses mouvements de danse chaotiques et ses expressions monstrueuses. Trinity a servi le flair de Beyonce et a facilement revendiqué la meilleure performance de Beyonce dans l’histoire de Drag Race. Leurs synchronisations labiale ont fait des résultats une course serrée jusqu’à l’arrivée.

Jan remportant la manche était une grande rédemption pour son histoire de Drag Race. Est-ce que quelqu’un d’autre a souri quand elle a enfin eu son moment ?

Jan avait été sérieusement sous-estimée au cours de sa saison originale, et il est connu parmi le fandom qu’elle aurait dû gagner le Madonna Rusical sur RuPaul’s Drag Race Saison 12 Episode 7.

Revendiquer la victoire ici dans un défi de performance compense quelque peu la défaite précédente. Espérons qu’elle utilise le feu de sa première victoire pour se lancer dans la compétition et faire exploser RuPaul et les juges.

Sa Lady Gaga a stupéfié le panel et sa tenue de défilé a impressionné certains critiques de mode coriaces, comme Carson Kressley et Michelle Visage. Jan devrait utiliser cela pour maintenir son élan.

En parlant de la piste, les fioritures étaient en plein effet – tant de volants, si peu de temps pour tout comprendre.

Eureka, Scarlet, Kylie Sonique Love, Jan et A’keria ont fait exploser la mission. Chaque reine a servi beaucoup de fioritures et a offert quelque chose de nouveau aux juges qui se sentait à la mode et amusant.

A’keria et Eureka ont toutes deux eu des surprises chics qui ont rehaussé leur look. La transformation «pétale-ailes-en-robe» d’A’keria était un étourdissement éditorial qui aurait pu la sortir du fond sans sa faible performance de Prince et les gars roses d’Eureka étaient amusants et adaptés aux cieux.

Trinity K. Bonet : Rendez-vous de l’autre côté, fille.

[Checks herself out in the mirror]

Trinity K. Bonet : Putain, j’ai l’air bien !

Kylie a servi le sexe avec ses volants scintillants et son soutien-gorge en diamant. Étonnamment, elle ne s’est pas retrouvée au sommet après que Michelle ait eu une réaction visible. Il en va de même avec Scarlet, car les juges ont été époustouflés par son ensemble beige Southern Belle.

La robe inspirée du Moulin Rouge de Jan avait l’air complexe et à la mode. Son look était le type de tenue qui équilibrait mode et camp; c’est quelque chose que les juges adorent quand c’est bien fait. La robe a scellé son destin de gagnante par rapport à la robe de reconstitution historique de Trinity.

Yara Sofia et A’keria se retrouvant parmi les deux dernières étaient la bonne décision.

Tout le monde a fait du bon travail, donc c’était déjà une course serrée pour que les reines soient en sécurité pour le tour. Les juges ont dû choisir les deux reines qui n’ont pas rendu la chose aussi difficile.

Yara a admis elle-même que son feu n’était pas là ; elle n’avait pas l’énergie de Shakira et ne se connectait pas non plus aux caméras. A’keria n’était pas une bonne danseuse, et ça se voyait sur scène.

L’histoire mise en place pour “Halftime Headliners” était que Yara et A’keria luttaient contre l’élimination.

De plus, le montage laissait entendre que Yara allait être la reine qui obtiendrait la côtelette.

Pourquoi ne s’est-elle pas battue plus fort pour rester ? Pourquoi n’a-t-elle pas fait campagne auprès de Jan et des reines pour qu’ils votent contre A’keria ?

[In confessional] Ok fille, c’est ça ? C’est tout ce que tu as ? Rien d’autre? Non « Je veux être ici » ? Non rien. Rien?! Ra’Jah O’Hara

Un moyen facile de rester est de montrer que vous êtes passionné par le désir de gagner et de jouer au jeu. A’keria a montré cette passion, mais Yara a jeté l’éponge sans même s’en rendre compte.

Les reines doivent se battre plus fort si elles veulent une place dans le Drag Race Hall of Fame.

La synchronisation labiale de “Womanizer” de Britney Spears était une synchronisation labiale moyenne qui n’a pas réussi à impressionner ou à impressionner.

Jessica Wild de RuPaul’s Drag Race Season 2 a facilement remporté la performance en canalisant la coiffure et la sensualité emblématiques de Britney. Jan, de son côté, a fait des choix discutables en réalisant une performance robotique comique.

Drag Race l’a montré maintes et maintes fois : si c’est une chanson de synchronisation labiale de Britney Spears, optez pour un numéro sexy.

A moins que Jessica ne bombarde sur scène, son numéro sensuel et sûr allait l’emporter. Ce nombre ne se démarquera pas dans le grand schéma des synchronisations labiale tout au long de l’histoire de Drag Race.

Dernières pensées de la salle Werk :

Les votes éliminatoires étaient si proches ! Si une reine n’avait pas voté Silky Nutmeg Ganache, cela aurait été le premier vote de groupe à égalité.

Trinity K. Bonet se fait enfin des amis et noue des relations. Cette tactique l’aidera à long terme dans la compétition.

Yara essayant de chorégraphier et d’interrompre Jamal Sims était à la fois inconfortable et gênant.

Le montage était bien trop évident. Une fois que Yara n’a pas réussi à faire campagne pour elle-même, l’écriture était sur le mur (et toutes les expressions et confessions des reines).

Justin Carreiro est rédacteur pour TV Fanatic.