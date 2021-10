Têtes d’affiche du Super Bowl LVI à la mi-temps – Hip Hop Reigns Supreme

Crédit photo : Christopher Alvarenga

La NFL a annoncé les têtes d’affiche du Super Bowl LVI Halftime Show – le hip hop règne en maître.

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar se produiront au Super Bowl LVI. Le match se déroulera au SoFi Stadium le 13 février et sera diffusé en direct sur NBC. Les cinq artistes ont cumulé 43 Grammy Awards et ont créé à eux deux 22 albums numéro un.

« L’opportunité de jouer au Super Bowl Halftime Show, et de le faire dans mon propre jardin, sera l’une des plus grandes sensations de ma carrière », a déclaré le Dr Dre. “Je suis reconnaissant à Jay-Z, Roc Nation, la NFL et Pepsi ainsi qu’à Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar de m’avoir rejoint dans ce qui sera un moment culturel inoubliable.”

Il s’agit de la troisième collaboration du Super Bowl Halftime Show entre Pepsi, la NFL et Roc Nation. En 2020, Jennifer Lopez et Shakira se sont produites au Super Bowl LIV Halftime Show à Miami. The Weeknd a fait la une de l’émission à la mi-temps du Super Bowl LV à Tampa, en Floride, l’année dernière.

Dr. Dre, Snoop Dogg et Kendrick Lamar sont tous originaires du sud de la Californie. Dr. Dre a émergé à l’ère du gangster rap de la côte ouest aux côtés d’Easy-E et d’Ice Cube pour former NWA, l’un des groupes de hip hop pionniers de la fin des années 80. Il est responsable de la découverte de stars du rap comme Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent et Kendrick Lamar. Le Dr Dre a également été producteur de Mary. Le hit n°1 de J. Blige, “Family Affair”.

Le Super Bowl revient dans la région de Los Angeles pour la première fois depuis 1993. Roc Nation et le producteur nominé aux Emmy Jesse Collins seront les coproducteurs du Super Bowl Halftime Show. 103 millions de personnes ont regardé l’effort co-vedette de Shakira et Jennifer Lopez. Pendant ce temps, les efforts de The Weeknd en tête d’affiche cette année n’ont vu que 96,4 millions de personnes se connecter.