Têtes ou queues au Colisée

05/09/2021 à 08:00 CEST

.

le Getafe et le Eibar Ils joueront dans un duel clé pour la relégation, pratiquement face à face, en particulier pour l’équipe des armuriers, qui pourrait certainement voir leurs aspirations à maintenir la catégorie compromise.

L’équipe de José Luis Mendilibar vous jouez beaucoup plus que votre rival. Colista de LaLiga Santander, cinq points du salut avec douze en jeu, une défaite et les victoires possibles du Valladolid et de Alaves, ils quitteraient le Eibar pratiquement mortellement blessé.

De l’autre côté, le Getafe a encore un matelas à quatre points dessus Huesca, le dernier club qui perdrait la catégorie avant le début de la journée. Gagnez à Eibar donnerait pratiquement un demi-salut aux hommes de José Bordalás, conscient de l’importance du deuil.

Après être tombé devant lui Villarreal 2-0 dernier jour, le Getafe tentera de revenir sur le chemin de la victoire contre une équipe contre laquelle elle souffre dans le Colisée. Au total, accumulez cinq confrontations contre le Eibar au Première division avec une seule victoire et quatre nuls. Dans le décompte général des duels, El Getafe il a ajouté trois victoires, deux défaites et six nuls dans les onze matchs que les deux ont disputés au total.

Bordalás devra faire face à cette histoire compliquée dans un mauvais moment pour Getafe, qui cette saison a à peine marqué 26 buts et est avec Eibar le moins buteur de tous Première division.

L’entraîneur d’Alicante sera confié au bon moment du Turc Enes Ünal et choisira, surprise sauvée, de Jaime Mata comme compagnon. Au total, cela ajoutera trois pertes certaines et une probable. Ils ne pourront pas jouer en raison d’une blessure Dario Poveda, l’Uruguayen Erick Cabaco et le colombien Juan Camilo “Cucho” Hernández.

Le Franco-Camerounais est dubitatif Allan Nyom, que le choc pour lui était perdu Villarreal en raison d’une micro déchirure aux ischio-jambiers et jusqu’au dernier moment, on ne saura pas s’il peut jouer. Sa place, il la prendra Carles Alena dans un alignement sans plus de surprises avec le seul doute du côté droit, où l’Uruguayen Damian Suarez et l’équipe de jeunes Juan Iglesias ils se disputent un poste.

Dans le Eibar, José Luis Mendilibar n’aura qu’une seule perte, celle de Alexandre bien, qui n’a pas récupéré à temps pour jouer le match. L’entraîneur de l’équipe basque aura Pedro Bigas, qui après plusieurs semaines blessé revient au sein du groupe. Aussi avec José Ángel Valdés “Côté”, qui était après avoir été remplacé par l’inconfort la semaine dernière lors du match contre le Société réelle.

De plus, l’équipe du Gipuzkoan récupère Difficile après avoir purgé son match de pénalité contre lui Alaves par accumulation de cartes, avec lesquelles Mendilibar il aura presque toutes ses troupes pour faire face à la ligue décisive qui l’attend.

L’équipe armurière disputera une nouvelle finale dans leur combat pour éviter la relégation et une victoire en Getafe le placerait à un seul point d’Elche, qui a perdu hier à Saint-Sébastien contre le Société réelle et je le remettrais pleinement dans le combat pour le salut.

le Eibar arrivera à cette rencontre pleine de moral après avoir brisé une séquence négative de 16 matchs sans victoire samedi dernier, après avoir battu 3-0 à Alaves avec un triplet de Cuenca en avant Kike Garcia.

L’appel pour Eibar est complété par Yoel, Sergio Álvarez, Quique González, Burgos, Recio, Pedro León, Inui, Soares, Muto, Kevin Rodrigues, Pedro Bigas et Aleix García.

Alignements probables:

Getafe: Soria; Damián, Djené, Timor, Olivera; Aleñá, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Enes Ünal et Jaime Mata.

Eibar: Dmtrovic, Correa, Oliveira, Arbilla, Cote, Bryan Gil, Diop, Atienza, Expósito, Kike García et Sergi Enrich

Arbitre: Alberola Rojas (Comité Castilla-La Mancha).

Stade: Colisée Alfonso Pérez.

Heure: 14h00