Tether appelle le récent rapport de Bloomberg sur un appât à clics présumé du DOJ J Crypto new media

Tether vient de publier une brève réponse à un article de Bloomberg publié plus tôt dans la journée, alléguant que les dirigeants de la société font face à une enquête pénale sur la fraude bancaire.

Tether implique que les affirmations de Bloomberg sont recyclées, soulignant que l’article est basé sur des sources anonymes et des allégations périmées et vieilles de plusieurs années. L’émetteur de pièces stables considère l’article comme faisant partie d’un effort continu pour les discréditer tout en étant « conçu pour générer des clics ». Tether dit qu’ils se sont engagés à « la coopération, la transparence et la responsabilité et qu’ils ont maintenu un dialogue ouvert avec le DOJ dans le cadre de cet engagement. La déclaration conclut en disant qu’ils continueront « comme d’habitude » et resteront concentrés sur la meilleure façon de servir leurs clients.

L’enquête présumée du DOJ de Bloomberg se demande spécifiquement si les activités passées de Tether étaient connues des banques pour être impliquées dans la crypto-monnaie.

