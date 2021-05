Compartir

Tether, le plus grand stablecoin en termes de capitalisation boursière, a franchi une étape importante en émettant 30 milliards USDT sur la blockchain Tron. Alors que le stablecoin est maintenant présent sur diverses chaînes, y compris BSC (Binance Smart Chain), la majeure partie est maintenant sur Tron en raison des faibles frais de transaction de la blockchain, ce qui la rend facile et peu coûteuse à utiliser.

Tether atteint 30 milliards USDT émis sur Tron

Tether, le plus grand stablecoin du marché, a atteint un volume de 30 milliards USDT émis sous forme de jetons TRC20 sur la blockchain Tron, il s’agit du plus haut stablecoin qu’il a émis au sommet de toute chaîne jusqu’à présent. L’annonce a été faite par le fondateur de Tron, Justin Sun, via Twitter, où il a félicité l’entreprise pour avoir atteint cette étape.

🎉Félicitations pour # TRC20 – #USDT a atteint le cap des 30 milliards, en tant que stablecoin le plus performant avec des transactions immédiates et des frais de traitement gratuits sur #TRON. 📢 Le montant de la diffusion de # TRC20 – #USDT émis par @Tether_to sur le réseau #TRON a dépassé 30,9 milliards. pic.twitter.com/HCabocSNPj – Justin Sun 🅣🌞 (@justinsuntron) 13 mai 2021

Maintenant, selon les informations officielles tirées du site Web Tether, il y a près de 60 milliards USDT émis, avec Tron comme chaîne dominante. Ethereum occupe désormais la deuxième place, avec environ 27 milliards USDT émis sous forme de jetons ERC20. Omni, le protocole basé sur Bitcoin, a encore plus d’un milliard USDT émis en plus. Alors que Tether est depuis longtemps multi-chaînes, d’autres chaînes n’ont pas pris de l’ampleur, Solana étant quatrième, avec près de 200 millions USDT émis.

L’émission de Tether a augmenté depuis le début de la phase de marché haussier, passant de 10 milliards USDT en août 2020 à près de 60 milliards USDT aujourd’hui, selon les données de Glassnode. Cela signifie que la quantité de Tether disponible sur le marché a été multipliée par cinq en moins d’un an, une croissance explosive sur une si courte période.

La migration pas si lente

Tether a été lancé sur Tron en avril 2019, mais n’a réussi à gagner en notoriété que cette année, lorsqu’il a lentement participé à la valorisation boursière de son homologue Ethereum. Les utilisateurs ont été attirés par la version Tron de Tether (USDT) en raison de ses transactions instantanées presque gratuites. Ethereum a commencé à faire face à des problèmes de congestion cette année et les utilisateurs ont dû attendre des heures pour des transactions coûteuses. Cependant, même avec ces problèmes, Tether reste l’une des devises les plus largement utilisées sur les plates-formes financières décentralisées (defi), avec des centaines de millions de jalons sur des protocoles tels que COMP et AAVE.

La domination de Tether sur le marché des crypto-monnaies stables est impressionnante, même avec tous les problèmes juridiques et la controverse auxquels il a été confronté. La pièce a récemment été inscrite sur Coinbase, une réalisation majeure même après avoir été condamnée à une amende de 18,5 millions de dollars par le bureau du procureur général de New York dans un règlement en février.

Que pensez-vous de Tether atteignant 30 milliards USDT émis sur Tron? Faites-nous savoir dans la section des commentaires.

https://news.bitcoin.com/tron-tether-sun-30-billion/