Tether aura bientôt des audits – CRIPTO TENDENCIA

Les audits sont nécessaires pour renforcer la confiance de ceux qui investissent dans quelque chose, qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’un produit en particulier. Cela s’applique également aux crypto-monnaies, en particulier aux pièces stables comme Tether. En ce sens, les dirigeants de Tether ont parlé aux médias de l’USDT et ont annoncé qu’ils lanceraient bientôt des audits. Ceci est important, étant donné que dans le passé, Tether a été réticent à divulguer des données aux régulateurs.

Tether (USDT) est un stablecoin qui est indexé à 1: 1 sur le dollar américain. Cela rend la valeur de la devise stable, contrairement à la valeur des crypto-monnaies comme Bitcoin. Par conséquent, vous avez certaines conditions différentes qui rendent un audit plus nécessaire. C’est la troisième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière.

Quelle a été l’annonce des audits Tether ?

La société derrière l’USDT, Tether Inc, a annoncé qu’elle publierait ses audits pendant des années, bien qu’elle ne l’ait pas encore fait. Mais récemment, Stu Hoegner, l’avocat général de la société, a déclaré dans une interview à CNBC qu’un audit “est en cours” et arrivera dans “des mois, pas des années”. L’entreprise a toujours affirmé que ses devises étaient adossées à des réserves de dollars américains (près de 80 %). Ce pourcentage équivaut à des liquidités, des obligations, des prêts garantis et d’autres investissements.

La pièce USDT est l’épine dorsale de l’économie de la crypto-monnaie en raison de son énorme volume de transactions. En Asie, l’actif alimente le marché des crypto-monnaies car il aide les commerçants à accéder à Bitcoin. Il serait également utile pour la fuite des capitaux chinois.

Le seul problème est que certains ne croient pas qu’il soit réellement adossé à de vrais dollars américains. Un document de recherche publié par le professeur John Griffin de l’Université du Texas en 2018 a allégué que Tether est utilisé pour manipuler le marché Bitcoin. Griffin a poursuivi avec un autre rapport similaire à la fin de 2019, bien que ses conclusions aient été remises en question par d’autres chercheurs.

La société vient également de résoudre une enquête sur une fraude avec le bureau du procureur général de New York, qui a conclu que “les affirmations de Tether selon lesquelles sa crypto-monnaie était entièrement soutenue par des dollars américains à tout moment étaient un mensonge”. D’où la nécessité d’un audit.

Les déclarations des représentants de la société à cet égard

Hoegner a déclaré dans l’interview, avec le directeur technique Paolo Ardoino, que le marché faisait confiance à l’USDT. “Plus important encore, notre volume sur 24 heures sur les échanges est de 45 à 50 milliards de dollars ces derniers temps, éclipsant la concurrence”, a-t-il déclaré. «Nous pensons que le marché a parlé. Le marché a démontré sa confiance dans Tether et ses produits».

En mai, Tether a publié la répartition de ses réserves pour la première fois depuis 2014. Ses dirigeants affirment qu’il n’y a rien d’étrange derrière le fonctionnement de la crypto-monnaie. “Nous sommes des leaders en matière de transparence”, a déclaré Hoegner. “Nous ne nous contentons pas de respecter les règles, nous aidons également à les façonner et nous aidons les forces de l’ordre et les régulateurs à l’échelle mondiale.”

Cependant, il manque que les audits susmentionnés soient en fait une réalité et non l’une des promesses creuses précédentes. Nous devrons attendre et voir si cette fois c’est un fait.

