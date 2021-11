Tether, Bitcoin et papier commercial chinois à grande échelle

Pour les détracteurs de Tether, la nouvelle économie des actifs numériques repose sur le plus vieux métier du monde : la spéculation immobilière.

Les marchés de la cryptographie ont plongé jeudi juste au moment où il a été signalé que le groupe chinois Evergrande était sur le point de faire défaut sur un paiement d’obligations. Alors que le géant du logement en difficulté a finalement effectué son paiement prévu de 148 millions de dollars, des questions persistent quant à ses perspectives à long terme et à celles d’autres promoteurs immobiliers en Chine. Bitcoin, quant à lui, est resté au-dessus des sommets historiques d’environ 5,5%.

Cet article est extrait de The Node, le résumé quotidien de CoinDesk des histoires les plus cruciales de l’actualité blockchain et crypto. Vous pouvez vous abonner pour obtenir l’intégralité bulletin ici.

Qu’est-ce que l’un a à voir avec l’autre ? Eh bien, pensez à un détective dans un film qui prend un tableau de liège, quelques photos et beaucoup de ficelles blanches pour rassembler toutes les parties d’une histoire.

Cela ressemble à ceci: environ la moitié de tous les échanges de bitcoins contre stablecoin tether (USDT), selon les données de CryptoCompare. Environ la moitié des quelque 75 milliards de dollars d’actifs de Tether, qui soutiennent l’USDT, sont en papier commercial. Alors que Tether (la société) a déclaré en septembre qu’elle ne détenait pas de papier commercial Evergrande, il y a environ un mois, Bloomberg BusinessWeek a rapporté que les avoirs de Tether comprenaient « des milliards de dollars de prêts à court terme à de grandes entreprises chinoises – ce que les fonds du marché monétaire évitent. «

Ainsi, même si Evergrande n’est peut-être pas dans les livres, le problème est que le papier commercial peut provenir d’autres sociétés immobilières.

Mise à l’échelle

Comprendre l’ampleur de la taille et de la croissance de l’USDT, du bitcoin et du papier commercial chinois peut aider à mettre en perspective les derniers titres.

Il y a à peine deux ans, la capitalisation boursière de l’USDT n’était que de 4 milliards de dollars. Ainsi, il a été multiplié par 19 en l’espace de deux douzaines de mois.

Au cours de ces deux années, la capitalisation boursière du bitcoin a été multipliée par huit, passant de 159 milliards de dollars à 1,3 billion de dollars.

Pendant ce temps, sur la base des données de la Banque populaire de Chine, le papier commercial chinois a terminé le deuxième trimestre de 2021 à environ 900 milliards de dollars, contre un peu moins de 700 milliards de dollars au même trimestre en 2019, soit un gain de moins d’un tiers.

En termes absolus, les tailles ressemblent à ceci :

Un graphique comme celui ci-dessus ne donne pas une idée du taux de croissance pour chacun, mais cela le fait :

Bitcoin et USDT semblent quelque peu liés, mais l’un évolue-t-il en fonction de l’autre ? Peut-être, si l’on mettait à l’échelle l’attache sur un axe Y différent comme ceci :

Peut-être que la queue remue le chien. Ou peut-être y a-t-il d’autres façons d’expliquer les choses.

Lire la suite: Un pont appelé Tether

Les défenseurs de Tether peuvent dire que même si l’on supposait que Tether a dépensé la moitié de chaque dollar qu’il aurait encaissé au cours des deux dernières années en papier commercial en Chine, cela représenterait moins d’un cinquième des nouvelles émissions et 4 % des marché.

Cela devrait réfuter quiconque pourrait essayer de faire valoir que l’USDT pourrait avoir alimenté le boom du papier commercial en Chine. Pourtant, Tether possède-t-il vraiment beaucoup de papier commercial chinois ? Peut-il être liquidé pour faire face aux rachats ? Ces questions ne peuvent être répondues qu’avec un peu plus de transparence de la part de l’émetteur du stablecoin.

Compte tenu de l’historique de Tether à ce stade, cela peut prendre un certain temps.