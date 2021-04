Tether Crypto: La liste Coinbase Pro peut-elle aider l’USDT à se débarrasser de la poursuite en justice?

Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) ajoute une nouvelle option à sa plateforme de trading. Bientôt, les investisseurs auront la possibilité d’acheter et de vendre Attache (CCC:USDT-USD) sur l’échange cryptographique le plus populaire du pays. Cependant, le nouvel ajout n’est pas sans sa juste part de controverse. Une liste Coinbase pourrait-elle aider la crypto Tether à se débarrasser de son récent procès?

Source: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

Les crypto-monnaies sont un moyen d’échapper à la finance centralisée. Ils réduisent les formalités administratives et permettent des transactions plus rapides et moins chères. Cependant, l’un des gros inconvénients des cryptos comme Bitcoin (CCC:BTC-USD) ou alors Ethereum (CCC:ETH-USD) est la volatilité. Les investisseurs voient, surtout aujourd’hui, le montant qu’une crypto peut fluctuer. Cela maintient certains investisseurs à l’écart.

Entrez: Tether.

Tether est une pièce stable, dont la valeur est liée à celle du dollar américain. En raison de son manque intentionnel de volatilité, c’est un choix pour ceux qui veulent utiliser la classe d’actifs comme moyen de décentraliser la finance. Trading Tether entraîne moins de frais de transaction qu’une transaction centralisée de plusieurs devises fiduciaires. Il fonctionne également selon un calendrier beaucoup plus rapide qu’un virement bancaire traditionnel. Ce n’est pas une crypto pour les investisseurs à la recherche de gains énormes. C’est strictement pour décentraliser les finances.

Tether Crypto obtient la liste Coinbase

Coinbase a annoncé hier que Tether viendrait sur Coinbase Pro le lundi 26 avril. L’annonce est importante pour deux raisons. Le premier est que Coinbase a considérablement élargi ses listes récemment et que de nouveaux ajouts signifient une valeur potentielle pour le stock COIN. La seconde est que l’inclusion de Tether sur la plate-forme apporte beaucoup de controverse.

Tether et sa société sœur Bitfinex sont entrés en controverse avec New York ces dernières années. Au printemps 2019, le procureur général de New York a lancé une enquête pour savoir si les deux sociétés étaient ou non impliquées dans une dissimulation de 850 millions de dollars de fonds perdus. AG Leticia James a qualifié les actions antérieures des entreprises d ‘«illégales» et d’ «imprudentes», et bien que le procès Tether se soit terminé par un règlement en février, il y a toujours des sanctions. Avec sa société sœur, Tether est condamnée à payer une amende de 18,5 millions de dollars, et est interdite d’opération à New York.

Le règlement n’a finalement pas déclaré Tether coupable d’un acte répréhensible. Cependant, il fait toujours face à des retombées et certains investisseurs ont peut-être perdu confiance en l’USDT. Par conséquent, la liste Coinbase Pro donne à la crypto Tether une chance de secouer sa controverse. Cela donne également à Coinbase une chance d’introduire une monnaie numérique-fiat phare sur sa plate-forme sans avoir à en créer une pour elle-même comme BinanceCoin (CCC:BNB-USD).

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.