Tether dépasse le milliard de capitalisation boursière alors que Coinbase Pro ajoute USDt

Attache (USDT)

Tether dépasse la capitalisation boursière de 50 milliards de dollars alors que Coinbase Pro ajoute USDt

Tether a franchi une autre étape, sa capitalisation boursière dépassant désormais les 50 milliards de dollars.

Croissance exponentielle en 12 mois

Le premier stablecoin Tether a annoncé qu’environ 50 milliards USDt sont actuellement en circulation. La publication faite sur le compte Twitter vérifié de la société a également montré que l’émetteur de pièces stables augmentait de 10 milliards de dollars par mois.

Tether est un stablecoin adossé à l’USD dont la valeur est indexée 1: 1 avec le dollar américain. USDt est une monnaie stable largement utilisée et l’une des devises les plus cotées pour les paires de trading Bitcoin et Ether.

Selon les données de la société d’analyse cryptographique Messari, Tether contrôle plus de 60% du marché des stablecoins, tandis que l’USDC et le BUSD détiennent respectivement 17% et 9% des parts de marché.

Tether aurait reçu un coup de pouce lorsqu’il a obtenu le sceau d’approbation du plus grand échange de crypto-monnaie américain Coinbase.

Les transferts entrants pour USDt sur Coinbase Pro ont été mis en ligne sur l’échange le 22 avril 2021. C’est la première fois que l’échange basé à San Francisco soutiendrait le controversé stablecoin.

Les problèmes de Tether à New York

Tether a été en proie à des controverses au fil des ans concernant la composition de ses réserves.

Dans une affaire récemment résolue avec le procureur général de New York (NYAG), l’émetteur du stablecoin a été accusé d’avoir donné de fausses informations sur le volume de son soutien fiduciaire.

Le NYAG a accusé l’émetteur de stablecoins d’avoir prétendument tenté de cacher des pertes financières, bien que la société n’ait admis aucun acte répréhensible.

Dans le cadre du règlement de l’affaire, il a été convenu que Tether et l’échange de crypto basé à Hong Kong Bitfinex rendraient compte de son statut de réserve et de son budget actuels. Les deux sociétés ont également été mandatées pour déclarer toute transaction entre elles et fournir des rapports publics sur leur composition spécifique de trésorerie et de réserves hors trésorerie.

Les rapports publics indiquant comment le stablecoin est soutenu et à quoi ressemblent ses réserves seraient établis par Tether à partir de mai, selon le verdict rendu par le NYAG.

Les entreprises ont également été condamnées à payer 18,5 millions de dollars dans le cadre d’un règlement et n’ont pas été autorisées à opérer à New York.

Pendant ce temps, les dirigeants de Tether semblent en avoir marre de la surveillance accrue alors que le conseiller juridique de Bitfinex et Tether, Stuart Hoegner, s’est adressé à Twitter pour exprimer son mécontentement quant à la façon dont Tether était décrit.

Hoegner a jeté un coup d’œil à la façon dont les autres émetteurs de stablecoins n’ont jamais été invités à rendre compte de leurs réserves ou examinés comme Tether.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.