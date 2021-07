Attache (USDT)

Tether embauche un « responsable de la réputation » pour lutter contre le FUD de soutien à l’USDT

L’émetteur dominant de stablecoin Tether recherche quelqu’un pour « devenir un défenseur de l’entreprise dans les espaces de médias sociaux » et maintenir un sentiment positif pour la marque.

Tether est maintenant à la recherche d’un gestionnaire de réputation qui « défendra » le plus grand stablecoin USDT avec une capitalisation boursière de 62,5 milliards de dollars et une part de marché de 58,56 %.

Tether Operations, la société derrière USDT stablecoin, a publié un travail à distance pour lutter contre le FUD alors qu’il fait face à une pression accrue et à un examen minutieux de ses réserves.

En mai, pour la première fois, Tether a révélé que près de 76 % des réserves de Tether étaient détenues en espèces ou en quasi-espèces, qui étaient ensuite divisées en papier commercial représentant la plus grande part avec 65 %, suivis des dépôts fiduciaires à près de 25 % et des espèces représentant moins de 3 % de ses réserves.

Tether est maintenant à la recherche de quelqu’un qui doit « devenir un défenseur de l’entreprise dans les espaces de médias sociaux, s’engager dans des dialogues et répondre aux questions le cas échéant ».

Au fur et à mesure que le marché de la cryptographie se développe et mûrit, les entreprises de l’espace ont commencé à gérer le marketing comme FTX le fait avec des partenariats et des médias de premier plan alors que Coinbase travaille à la création de toute une branche médiatique elle-même.

Selon la liste d’emplois de Tether, qui apparaît sur plusieurs sites d’emploi, ce poste de niveau « intermédiaire » recherche une expérience de cinq ans dans la gestion des médias sociaux, et le candidat doit avoir «une grande capacité à identifier les situations potentielles négatives ou de crise et à postuler. principes de résolution des conflits pour atténuer les problèmes.

Le candidat doit également faire preuve de « techniques gagnantes du service client social telles que l’empathie, la patience, la défense des intérêts et la résolution des conflits ».

En outre, ils identifieraient les menaces et les opportunités dans le contenu généré par les utilisateurs entourant l’entreprise et maintiendraient un sentiment positif pour la marque.

