Tether entièrement soutenu par des réserves également détenues dans des jetons numériques et des métaux précieux : nouveau rapport d’assurance

Tether Holdings Limited a publié lundi un rapport d’assurance de Moore Cayman pour la période se terminant le 30 juin, conformément à son engagement continu en matière de transparence.

Au moment de la rédaction, avec une capitalisation boursière de près de 71,89 milliards de dollars, l’USDT représente 57% de la part de marché des pièces stables. Paolo Ardoino, CTO chez Tether et sa société sœur Bitfinex, a déclaré dans un communiqué.

« En tant que leader de l’industrie, nous comprenons l’importance de la transparence et de la responsabilité. Notre avis d’assurance le plus récent de Moore Cayman confirme à nouveau que Tether est entièrement soutenu. »

Selon le rapport, 85 % de l’offre de près de 62,78 milliards de dollars de Tether est détenue en espèces et quasi-espèces et autres dépôts à court terme et papier commercial.

Sur ces 53,37 milliards de dollars, près de 6,3 milliards de dollars sont en espèces et en dépôts bancaires, 1 milliard de dollars en billets de rapport inversé, 15,27 milliards de dollars en bons du Trésor. La majeure partie, 30,8 milliards de dollars, est détenue dans des billets de trésorerie et des certificats de dépôt dont la notation varie de A-1+ à A-3 et a une durée moyenne de 150 jours.

« Tether est entièrement soutenu. S&P fournit une notation des papiers commerciaux », a déclaré Ardoino dans un tweet.

En plus de cela, Tether a un peu plus de 2,5 milliards de dollars de prêts garantis, aucun à des entités affiliées, et 4,83 milliards de dollars d’obligations de sociétés, de fonds et de métaux précieux. Un peu plus de 2 milliards de dollars sont également détenus par Tether dans d’autres investissements, y compris des actifs numériques, qui sont évalués au moindre du coût ou de la juste valeur marchande « dépasse le montant requis pour racheter les jetons d’actifs numériques émis ».

Le rapport mentionne en particulier Tether Gold (XAU₮), des jetons numériques représentant la propriété de l’or physique. Les tokens XAU₮ disponibles à la vente aux utilisateurs mais qui ne leur sont pas encore vendus sont inclus dans les réserves d’actifs du groupe consolidé. Selon le rapport, l’or est évalué à sa juste valeur marchande.

“Les actifs consolidés du groupe dépassent ses passifs consolidés”, déclare Moore Cayman dans le rapport.

