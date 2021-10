Tether et Bitfinex paient une autre amende, et les Stablecoins pourraient être une marchandise

Entreprise

16 octobre 2021 à 14:29 UTC

Huit mois après avoir payé une amende de 18,5 millions de dollars à l’État de New York pour des déclarations trompeuses sur ses réserves, Tether a accepté de payer 41 millions de dollars supplémentaires pour régler les frais de la US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour la même chose. De plus, Bitfinex a accepté une pénalité de 1,5 million de dollars pour ne pas en faire assez pour éloigner les clients de détail américains de la bourse.

Le principal argument du règlement est de savoir si Tether disposait d’actifs suffisants pour soutenir tous les jetons Tether en circulation, un sujet qui alimente FUD depuis des années. Selon la plainte de la CFTC, « les réserves Tether étaient » entièrement soutenues « par des réserves de devises fiduciaires détenues sur les comptes bancaires Tether seulement 27,6% du temps ». Stuart Hoegner, avocat général de Bitfinex et Tether, a ajouté que « la CFTC n’a _pas_ constaté que les jetons d’attache n’étaient pas entièrement garantis à tout moment – simplement que les réserves n’étaient pas toutes en espèces et toutes sur un compte bancaire intitulé au nom de Tether. fois. » Hoegner maintient que les problèmes de réserves ont été résolus en février 2019 et que les jetons Tether ont été entièrement garantis par des équivalents de trésorerie et d’autres actifs depuis lors.

Une question plus préoccupante est de savoir si la CFTC devrait être impliquée dans la réglementation des pièces stables. La CFTC a déterminé que le trading de crypto sur marge est l’équivalent d’un contrat à terme illégal sur matières premières, mais la commissaire Dawn Stump souligne que l’agence n’a jamais expliqué comment une bourse pourrait négocier un contrat légalement. Une exception serait accordée si le contrat à terme implique la livraison physique de la marchandise répertoriée, mais un stablecoin n’est pas vraiment une chose physique. La CFTC a été confrontée à une confusion suffisante concernant la «livraison réelle» avec des crypto-monnaies décentralisées comme Bitcoin. S’il est physiquement impossible de se conformer à la réglementation de la CFTC, la CFTC ne devrait peut-être pas du tout réglementer les pièces stables. Le commissaire Stump cite une citation de la commissaire de la SEC, Hester Peirce : « Nous battons-nous pour les investisseurs ou nous battons-nous pour la juridiction ? »

