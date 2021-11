Tether lance des jetons sur Avalanche

Tether (USDT / USD) Operations Limited, la société à l’origine du plus grand stablecoin par capitalisation boursière, qui gère également la plate-forme compatible avec la blockchain tether.to, a annoncé le lancement de jetons Tether sur Avalanche (AVAX / USD), une plate-forme de contrat intelligent décentralisé. , développé pour soutenir les affaires et la finance mondiales, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

Écosystème hautement évolutif

Avalanche est un écosystème hautement évolutif avec des frais de transaction faibles, offrant une finalité de transaction quasi instantanée. Les développeurs Ethereum (ETH / USD) peuvent créer des dApps fiables car ils prennent en charge les contrats intelligents Ethereum.

Le lancement de Tether sur Avalanche entraînera l’utilisation de pièces stables dans l’écosystème DeFi tout en soutenant la croissance et la durabilité à long terme du réseau Avalanche. Paolo Ardoino, CTO de Tether, a commenté le lancement :

Nous sommes ravis de lancer USDt sur Avalanche, offrant à sa communauté croissante et dynamique un accès au stablecoin le plus liquide, le plus stable et le plus fiable de l’espace des jetons numériques. Pour ceux qui croient au développement de plates-formes blockchain de couche 1, Avalanche représente un projet évolué qui prend en charge la machine virtuelle Ethereum et pourrait être un moteur essentiel pour les développeurs cherchant à porter des applications décentralisées à partir d’Ethereum.

Emin Gün Sirer, directeur de la Fondation Avalanche, a ajouté :

USDt sur Avalanche est un composant essentiel pour les utilisateurs de DeFi. Tether est devenu un stablecoin bien accepté et éprouvé avec un large support sur tous les échanges. Il sera encore plus puissant avec Avalanche comme base.

AVAX a atteint un nouvel ATH dans l’activité des utilisateurs

L’écosystème à croissance rapide a atteint de nouveaux sommets historiques dans l’activité des utilisateurs, y compris les adresses uniques (maintenant plus de 670 000), le volume de transactions et les actifs transférés sur le pont Avalanche (5,9 milliards de dollars) d’Ethereum à Avalanche. . Selon les données de DeFi Llama, sa TVL est passée de 300 millions de dollars en août 2021 à plus de 10 milliards de dollars maintenant.

La capitalisation boursière de l’USDt dépasse 73 milliards de dollars

Tether est la mère de toutes les pièces stables avec une capitalisation boursière impressionnante dépassant les 73 milliards de dollars US. Il a ajouté 47 milliards de dollars à ce nombre cette année, un gain supérieur à la capitalisation boursière combinée de toutes les pièces stables rivales.

Tether fonctionne sur Solana (SOL/USD), Tron (TRX/USD), Omni, EOS (EOS/USD), Algorand (ALGO/USD) et bien d’autres blockchains. Il a été créé pour autonomiser et soutenir l’innovation et les entreprises dans l’espace blockchain.

