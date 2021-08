Tether libère les fonds volés gelés ; Plus de M vers Poly Network et 1,7 M USDT vers Yearn Hack

Attache (USDT)

Tether libère les fonds volés gelés ; Plus de 33 millions de dollars pour Poly Network et 1,7 million USDT pour Yearn Hack

Dominant stablecoin Tether a déclaré mercredi qu’un peu plus de 33,4 millions de dollars de fonds gelés par la société en ce qui concerne l’exploit Poly Network plus tôt ce mois-ci ont maintenant été remis à ses propriétaires légitimes.

Selon la transaction, les fonds ont été envoyés par Tether Treasury à l’adresse Poly Network Multisig. La transaction a coûté Tether 0,0063233 Ether (19,58 $).

La décision de débloquer les fonds a été prise après avoir travaillé en étroite collaboration avec le réseau inter-chaînes qui implique des “protocoles stricts”, a-t-il déclaré. Tether a dit,

“Le gel des fonds n’est pas une question que nous prenons à la légère – en étant le premier à agir, Tether a démontré son engagement envers la sécurité et sa vigilance continue pour s’assurer que la communauté passe toujours en premier.”

Plus tôt cette semaine, Poly Network a déclaré avoir récupéré avec succès tous les 610 millions de dollars volés dans l’un des plus gros piratages DeFi jamais créés et a ajouté au moment où ils étaient en pourparlers avec Tether pour dégeler les 33 millions de dollars restants en stablecoin, qui a maintenant été terminé. L’équipe a déclaré jeudi,

« PolyBridge a désormais restauré la fonctionnalité inter-chaînes pour un total de 59 actifs. D’autres fonctions avancées seront progressivement restaurées.

Le réseau a offert à son pirate informatique une « prime de bogue » de 500 000 $, car le pirate a déclaré qu’il avait lancé l’attaque pour exposer une vulnérabilité dans les contrats numériques de la plate-forme et qu’il prévoyait toujours de restituer les fonds.

Poly Network a qualifié le pirate informatique de « M. White Hat » et leur a offert le poste de conseiller en chef de la sécurité.

Outre le déblocage des fonds volés de Poly Network, Tether a également restitué 1,7 million USDT le même jour, qui ont été volés dans le cadre du piratage du coffre-fort Yearn DAI v1 en février de cette année, a déclaré Paolo Ardoino, CTO chez Tether et sa société sœur, Bitfinex, un échange cryptographique.

“J’apprécie vraiment la réaction rapide en février et votre aide maintenant”, a déclaré Banteg, le développeur principal de Yearn Finance.

En ce qui concerne les piratages, récemment, le portefeuille chaud de l’échange crypto japonais Liquid a également été piraté pour environ 94 millions de dollars, qui, selon la société d’analyse de blockchain Elliptic, comprenait 5 millions de dollars en Bitcoin, 31 millions de dollars en Ether et 13 millions de dollars en XRP.

Tôt jeudi, le PDG de FTX, Sam Bankman Fried, a déclaré qu’ils allouaient un capital de 120 millions de dollars à Liquid, ajoutant que “Tous les actifs des clients sont sécurisés et entièrement garantis”. Aucune autre information n’a été partagée sur la composition, la durée ou le taux du prêt offert.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.