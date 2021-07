Tether mènera un audit pour nier les allégations concernant la transparence – Crypto new media

L’avocat général de Tether a déclaré un audit officiel dans quelques mois. L’USDT est un stablecoin populaire occupant la troisième position dans les actifs numériques mondiaux. Comme c’est sur la blockchain que les experts en cybersécurité jugent inattaquable, la majorité fait aujourd’hui confiance à sa sécurité.

Lecture connexe | Cardano vise à faciliter les utilisateurs avec des contrats intelligents

Cependant, de nombreuses personnes dans la communauté crypto attendaient un audit financier du stablecoin. Maintenant, il semble que les problèmes de réglementation en cours dans l’industrie de la cryptographie ont poussé l’équipe Tether à agir. En conséquence, ils déclarent qu’un audit aura lieu bientôt.

Entretien avec les médias de Tether Executives Grants

Un autre incident rare est une interview à laquelle le directeur technique de Tether Paolo Arduino et Stu Hoegner, l’avocat général, ont participé sur CNBC.

Au cours de l’entretien, les animateurs ont posé au duo des questions sur la transparence et le soutien de l’USDT. En réponse, l’avocat général a déclaré que l’équipe s’efforce d’être la première de son secteur à obtenir des audits financiers.

Le marché de la crypto vient de devenir haussier alors que l’USDT se négocie dans la zone verte | Source : USDTUSD sur TradingView.com

Il a également mentionné que les vérifications viendraient en mois et non en années. En ce qui concerne le soutien, il a déclaré que le stablecoin est soutenu par des réserves.

Mais Hoegner a mentionné que certaines des réserves ne sont pas en dollars américains. Mais les réserves sont plus de dollars américains plus d’autres équivalents de trésorerie, des prêts garantis, des actifs cryptographiques, des obligations et autres.

Lecture connexe | Anthony Di Lorio va laisser un espace de crypto-monnaie pour des initiatives philanthropiques

Cependant, dans le rapport Transparency publié par Tether, la capitalisation boursière de l’USDT s’élève à 62 milliards de dollars. Même si le nombre a augmenté de 195 % depuis le début de 2021, il est toujours derrière des concurrents tels que BUSD et USDC.

Lorsque Circle a publié un rapport sur les réserves hier, le 21 juillet, il a montré que 61% des réserves de l’USDC sont des espèces et des équivalents de trésorerie. Les 39 % restants sont dans des comptes de trésorerie, d’obligations et de papier commercial.

Les impôts décident d’attaquer

Paxos est un rival de Tether et a récemment attaqué le stablecoin et Circle via son article de blog le 21 juillet 2021. Dans l’article, Paxos affirme que le duo ne fonctionne pas sous les régulateurs financiers. Selon ses termes, l’USDC et le Tether ne sont que le nom des Stablecoins.

Paxos a révélé que ses réserves de stablecoin sont une combinaison de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie pour étayer ses réclamations.

Lecture connexe | Ether EFT obtient l’approbation du régulateur brésilien des valeurs mobilières

Mais en mai, Tether a révélé le soutien total de l’USDT, à savoir 3,87% en espèces, dépôts fiduciaires 24,20%, bons du Trésor 2,94%, équivalents de trésorerie, papiers commerciaux, qui représentent 65,39% plus d’autres. Cette action était due au fait que les législateurs américains surveillent de près ses opérations.

De plus, Tether a commencé à soumettre des rapports sur ses réserves après avoir conclu un accord de règlement avec le bureau du procureur général de New York il y a 5 mois. L’entreprise a continué à envoyer ces rapports depuis lors.

Image vedette de Pexels, graphique de TradingView.com