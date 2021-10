Tether met le passé derrière eux en payant M à CFTC pour ne pas avoir toutes ses réserves en espèces

Bitfinex

Tether met le passé derrière eux en payant 41 millions de dollars à CFTC pour ne pas avoir toutes ses réserves en espèces

AnTy16 octobre 2021

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a annoncé qu’elle avait réglé les accusations portées contre Tether pour « avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses et des omissions de faits importants en rapport avec le jeton d’attache en dollars américains (USDT) stablecoin ».

Tether paiera une amende de 41 millions de dollars pour ce que la société dit être « laisser le passé derrière nous afin que nous puissions aller de l’avant et nous concentrer sur l’avenir ».

La CFTC a déclaré que, alors que Tether prétendait que l’USDT était entièrement adossé à des actifs fiduciaires, elle a constaté que la société n’avait pas divulgué que le soutien des réserves incluait également des créances non garanties et des actifs non fiduciaires dans ses réserves entre le 1er juin 2016 et le 25 février 2019.

« Il n’y a aucune conclusion que les jetons d’attache n’étaient pas entièrement garantis à tout moment – simplement que les réserves n’étaient pas toutes en espèces et toutes dans un compte bancaire intitulé au nom de Tether, à tout moment », a déclaré Tether dans un communiqué, notant que non seulement elle a toujours conservé des réserves suffisantes mais elle n’a jamais manqué non plus de satisfaire une demande de rachat.

L’agence a également réglé les accusations portées contre la bourse de crypto-monnaie Bitfinex pour s’être engagée dans des transactions illégales de marchandises au détail dans des actifs cryptographiques avec des personnes américaines et avoir opéré en tant que marchand à terme (FCM) sans s’enregistrer comme requis.

Bitfinex paiera une amende de 1,5 million de dollars et est tenu par l’agence de mettre en œuvre et de maintenir des systèmes supplémentaires raisonnablement conçus pour empêcher les transactions illégales sur les marchandises au détail.

Tether a déclaré que l’ordonnance de la CFTC ne concluait pas à une violation après décembre 2018.

Le directeur par intérim de l’application de la loi, Vincent McGonagle, a déclaré dans un communiqué que la CFTC continuerait d’utiliser son autorité de lutte contre la fraude sur les actifs numériques, si nécessaire. En outre, il agira pour garantir que les échanges d’actifs numériques sur marge et à effet de levier proposés aux clients de détail américains doivent avoir lieu sur des bourses correctement enregistrées et réglementées, a-t-il ajouté.

