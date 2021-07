Tether sous enquête pour fraude bancaire présumée Crypto new media

Des sources anonymes ont révélé que Tether fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument caché aux banques que les transactions étaient liées à la cryptographie

La société de pièces stables basée à Hong Kong, Tether, fait l’objet d’une enquête du ministère américain de la Justice (DOJ), selon un rapport publié hier par Bloomberg. L’enquête est axée sur la question de savoir si les dirigeants de l’entreprise ont commis une fraude bancaire.

Trois sources anonymes détenant des informations privilégiées ont affirmé que l’enquête visait à déterminer si Tether cachait le fait que les transactions étaient liées à la cryptographie aux banques au début de l’entreprise.

Tether a répondu à l’article dans un communiqué, en disant : « Aujourd’hui, Bloomberg a publié un article basé sur des sources anonymes et des allégations vieilles de plusieurs années, manifestement conçu pour générer des clics. Cet article suit un modèle de reconditionnement des affirmations périmées en tant que « nouvelles ». Les efforts continus pour discréditer Tether ne changeront pas notre détermination à rester des leaders dans la communauté. »

Si l’enquête aboutit à une affaire pénale, cela pourrait avoir un impact majeur sur le marché de la cryptographie, car l’USDT est utilisé par un grand nombre de commerçants qui l’utilisent pour acheter et vendre d’autres crypto-monnaies.

Et le DOJ n’est pas la seule agence intéressée par les pièces stables. Comme ces jetons permettent d’effectuer des paiements en dehors du système bancaire réglementé, le département du Trésor américain et la Réserve fédérale explorent également les pièces stables pour leur rôle dans le blanchiment d’argent et si elles menacent la stabilité financière.

L’USDT de Tether est de loin le plus grand stablecoin et la troisième plus grande crypto-monnaie au total. Il a une capitalisation boursière de près de 62 milliards de dollars, soit plus de deux fois plus que celle du deuxième plus grand stablecoin, l’USDC de Circle.

L’USDT est un stablecoin indexé sur le dollar, ce qui signifie que sa valeur est conçue pour maintenir la parité avec celle du dollar américain. Des inquiétudes ont déjà été soulevées à propos de Tether, qui affirmait que chaque USDT était adossé à 1 $, pour admettre dans un procès en avril 2019 que le stablecoin n’était adossé qu’à 74% à des espèces et à des titres à court terme.

Cette enquête précédente, qui visait également Bitfinex, a été réglée en février de cette année lorsque l’échange de crypto et les filiales de Tether ont accepté de payer 18,5 millions de dollars.

L’émetteur de pièces stables a également déclaré dans sa déclaration: “Tether entretient régulièrement un dialogue ouvert avec les organismes chargés de l’application des lois, y compris le ministère américain de la Justice, dans le cadre de notre engagement en faveur de la coopération, de la transparence et de la responsabilité… C’est comme d’habitude chez Tether, et nous rester concentré sur la meilleure façon de répondre aux besoins de nos clients.